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Carnaval de Vitória 2024

Restam ingressos de 4 setores para desfiles no Sambão do Povo; veja como comprar

Convites estão à venda pelo site Brasilticket. Apresentações acontecem entre 2 e 4 de fevereiro, trazendo escolas do Grupo de Acesso A, Grupo Especial e Grupo de Acesso B
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Janeiro de 2024 às 19:24

Unidos de Jucutuquara desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023
A Unidos de Jucutuquara é a atual vice-campeã do Grupo Especial do Carnaval de Vitória Crédito: Rodrigo Gavini
Faltando cerca de duas semanas para os desfiles das escolas de samba de Vitória, segue uma informação de "utilidade pública", principalmente se você for um folião convicto.
Segundo a Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), restam apenas 1,5 mil ingressos para curtir o evento no Sambão do Povo, portanto, se não se apressar, pode ficar fora da maior festa popular do Espírito Santo.
Conforme a Liesge, restam bilhetes apenas para 4 setores dos desfiles, incluindo a sexta (2), nas apresentações do Grupo de Acesso A, e o sábado (3), com a esperada performance das agremiações do Grupo Especial. Só para relembrar, no domingo (4), com o Grupo de Acesso B, não será cobrado entrada para as arquibancadas. 
 Ainda é possível garantir a entrada para os seguintes locais:
  • SETOR E/B - ARQUIBANCADA (SEXTA-FEIRA)
  • SETOR F (DIREITO) - MESAS (SEXTA-FEIRA)
  • SETOR F (ESQUERDO) - MESAS (SEXTA-FEIRA)
  • SETOR F (EXTRA) - MESAS (SEXTA-FEIRA) 
  • SETOR E/B - ARQUIBANCADA (SÁBADO)
  • (PASSAPORTE) SETOR E/B - ARQUIBANCADA 
  • (PASSAPORTE) SETOR F (EXTRA) - MESAS 
  • (PASSAPORTE) SETOR K - CAMAROTE SUPERIOR
  • (PASSAPORTE + DESFILE DAS CAMPEÃS) SETOR E/B - ARQUIBANCADA
  • (PASSAPORTE + DESFILE DAS CAMPEÃS) SETOR F (EXTRA) - MESAS 
  • (PASSAPORTE + DESFILE DAS CAMPEÃS) SETOR K - CAMAROTE SUPERIOR
Edson Neto, presidente da Liesge (Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial), conta que as agremiações estão preparando um dos melhores desfiles dos últimos anos. "Os enredos estão lindos, a montagem do Sambão está adiantada e vem aí um show dos sambistas capixabas", adianta, com entusiasmo. 
São vários valores cobrados espalhados por diversos setores. Os ingressos podem ser adquiridos pela internet, por meio do site Brasilticket.com.br.

DESFILES

No primeiro dia do Carnaval de Vitória 2024 quem desfila são as escolas do Grupo de Acesso A, no segundo, as agremiações do Grupo Especial e, no terceiro, as do Grupo de Acesso B.
A Liesge também definiu a ordem dos desfiles no Sambão do Povo. Quem abre o Grupo Especial do carnaval em 2024 no sábado (3), é a Novo Império, seguida da Unidos de Jucutuquara, Boa Vista, MUG, Chegou o que Faltava, Piedade e Pega no Samba.
No Grupo de Acesso A, que desfila na sexta (2), ficou com a seguinte ordem: Andaraí, Mocidade da Praia, Imperatriz do Forte, Independente de São Torquato, Império de Fátima, Unidos de Barreiros e Independente de Eucalipto.
E no Grupo de Acesso B, que desfila no domingo (4), a apresentação começa com Chega Mais, seguida pela Rosas de Ouro, Mocidade Serrana, União Jovem de Itacibá e Tradição Serrana.

CAMPEÃS

Pela primeira vez no Estado acontecerá o Desfile das Campeãs. O novo dia de festa será no sábado de carnaval, 10 de fevereiro, no Sambão do Povo. A programação inclui a participação das três agremiações mais bem colocadas do Grupo Especial e da campeã do Grupo de Acesso A. 
A venda de ingressos para o dia, por enquanto, só está disponível pelo combo, ou seja, a possibilidade de compra para o dia das campeãs só é possível para quem adquirir a entrada para os dois dias tradicionais de desfile - sexta e sábado. Em breve, a Liesge - de acordo com informações de sua assessoria- disponibilizará a venda de forma unitária.

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