Dos fogos ao som: saiba o que é novidade no Carnaval de Vitória 2024

O coração do sambista já não se aguenta no peito. Faltam cerca de 20 dias para o desfile oficial das escolas de samba do Carnaval de Vitória 2024 e HZ adianta como o Sambão do Povo está se preparando para a festa.
E tem novidades no espaço, como mudança no sistema de fogos de artifício - a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) ficará responsável pelo setor - e ainda a ampliação do sistema de som e da iluminação, como também um aumento na segurança particular. Algumas novidades foram divulgadas em primeira mão por HZ em matéria veiculada no início da venda de ingressos. Abaixo, veja como cada setor está sendo preparado.
INGRESSOS
Segundo Edson Neto, presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial, continuam disponíveis cerca de 2 mil ingressos para o desfile de sábado (3). Para o mesmo dia, mesas, lounges e camarotes corporativos estão esgotados. Para a noite de sexta (2), há ingressos e mesas disponíveis. Consulte valores e preços pelo site brasilticket.com.br. Os desfiles do Grupo B, no domingo (4), tem entrada franca.
ESPAÇO PARA PCD
São 20 lugares destinados a pessoas com deficiência localizados no final do Sambão do Povo, próximo ao Setor F. Conforme a Liesge, um convênio foi feito com o Governo do Estado dentro do projeto Mão na Roda. Informações pelo site do Mão na Roda. Só lembrando: é necessário a apresentação do ingresso.
ILUMINAÇÃO
Serão instaladas lâmpadas mais potentes e em maior número, mantendo o efeito degradê do desfile. Destaque para os efeitos com as cores de cada agremiação em pontos da pista e no recuo da bateria.
SISTEMA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO
Uma novidade para 2024: a Liesge ficará responsável pelo sistema de fogos de artifício do Sambão do Povo. A iluminação será personalizada, com as cores de cada agremiação. Cada escola terá a mesma quantidade e intensidade de show pirotécnico na concentração para não haver desigualdade entre elas.
SISTEMA DE SOM
Ao todo serão instaladas cerca de 82 caixas de som, que será ampliado e distribuído ao redor do Sambão do Povo. Cinco telões de lead serão disponibilizados por toda a passarela do samba
NOVO ACESSO
O Setor K contava apenas com uma entrada sob o estúdio da TV Gazeta. A partir de 2024 haverá entrada pelo meio, em frente ao recuo da bateria, e a entrada pelo final. A pessoa pode chegar tanto pela frente, como também pelo Mar e Terra, que terá acesso ao Setor K.
DISPERSÃO
A área que sofrerá mais mudanças, até no intuito de preservar fantasias e alegorias para o Desfile das Campeãs, que acontece em 10 de fevereiro. Haverá uma espécie de isolamento da dispersão, que será reforçada com caminhões responsáveis pelo transporte das alegorias ao fim de cada desfile. A expectativa da Liesge é que cerca de 70% do que a escola apresentar no desfile oficial, incluindo o número de integrantes, retorne no Desfile das Campeãs. As alegorias serão guardadas em uma área do Tancredão, em algumas áreas da dispersão, como também em um terreno da Unidos de Jucutuquara. Além disso, haverá um aumento de espaço entre os alambrados.
SEGURANÇA
Será montado um Centro de Comando e Controle que reunirá a guarda municipal de Vitória e agentes da polícia militar. Haverá monitoramento por drones, 38 câmeras de segurança e duas viaturas móveis. A Liesge contratará cerca de 350 pessoas para fazer a segurança.
TRANSMISSÃO
A Rede Gazeta, como de praxe, continua marcando presença na maior festa popular do Espírito Santo. Haverá transmissão ao vivo pela TV Gazeta dos desfiles do Grupo Especial, no sábado (3). O Grupo de Acesso, com apresentações programadas para 2 de fevereiro, será exibido pelo portal G1. Nos dois dias, serão cerca de 20 câmeras, transmitindo em Full HD, 3 gruas, drone e uma câmera colocada em uma plataforma de 20 metros, capaz de captar imagens de toda a avenida, da concentração à dispersão. A empresa contará com cerca de 200 profissionais atuando no Sambão do Povo.