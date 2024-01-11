Dos fogos ao som: saiba o que é novidade no Carnaval de Vitória 2024

A área que sofrerá mais mudanças, até no intuito de preservar fantasias e alegorias para o Desfile das Campeãs, que acontece em 10 de fevereiro. Haverá uma espécie de isolamento da dispersão, que será reforçada com caminhões responsáveis pelo transporte das alegorias ao fim de cada desfile. A expectativa da Liesge é que cerca de 70% do que a escola apresentar no desfile oficial, incluindo o número de integrantes, retorne no Desfile das Campeãs. As alegorias serão guardadas em uma área do Tancredão, em algumas áreas da dispersão, como também em um terreno da Unidos de Jucutuquara. Além disso, haverá um aumento de espaço entre os alambrados.