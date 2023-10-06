Carnaval de Vitória 2024: ingressos começam a ser vendidos nesta sexta (6)

Após definição da ordem das apresentações do Grupo Especial, como também dos Grupos de Acesso e B, chegou a hora de conhecer mais detalhes sobre o Carnaval de Vitória 2024, que acontece de 2 a 4 de fevereiro. A primeira coisa que você precisa saber: a venda de ingressos começa nesta sexta (6), a partir das 12 horas, no site Brasil ticket. Corra para garantir o seu, pois os lugares devem se esgotar rapidamente.
SETORES QUE COMEÇAM A SER COMERCIALIZADOS NESTA SEXTA (6)
Estarão disponíveis para comercialização no portal mesas, lounges, arquibancadas e camarotes corporativos. Um detalhe: no que tange às arquibancadas, serão cobrados ingressos apenas na sexta (02/02) e no sábado (03/02), nas apresentações do Grupo de Acesso e Grupo Especial, respectivamente. O setor será gratuito para os desfiles do Grupo B, no domingo (4). Em 2024 não será necessário ir até o Sambão do Povo para fazer a troca de ingressos. Agora, basta fazer o cadastro do e-mail no ato da compra, com o bilhete recebido em formato digital. Confira valores no final da matéria.
DESFILE DAS CAMPEÃS: FORMATO, DATA E VENDA DE INGRESSOS
Anunciado como novidade para o próximo ano, o Desfile das Campeãs deve acontecer no sábado, 10 de fevereiro, também no Sambão do Povo, em Vitória. Na ocasião, se apresentam as três primeiras colocadas do Grupo Especial e a campeã do Grupo de Acesso, que abre a festa. A venda de ingressos para o Desfile das Campeãs também começa nesta sexta (6), pela internet, em formato de combo, ou seja, será comercializado apenas para quem comprar os bilhetes do desfile oficial para sexta (02/02) e sábado (03/02). Segundo a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), os ingressos também serão disponibilizados de forma unitária em uma data a ser definida.
ARQUIBANCADA SOLIDÁRIA, ACESSIBILIDADE E INGRESSO SOCIAL
Também anunciado pela Liesge na noite desta quinta (5), em evento que marcou o lançamento da folia, haverá arquibancada solidária - em parceria com a Prefeitura de Vitória - e um setor destinado a pessoas que necessitem de acessibilidade. Em 2023, houve 50 lugares reservados no Setor F. A tendência é manter o número. Os ingressos da arquibancada solidária serão distribuídos pela PMV. São 500 para sexta e para sábado. Como novidade para 2024, haverá o ingresso social, que deve contar com cerca de 40% de desconto do valor total. Qualquer pessoa pode adquiri-lo. Um valor arrecadado será repassado para a empresa Alimentar, que ficará responsável pela aquisição de alimentos e sua distribuição para instituições designadas pelas agremiações.
TRANSMISSÃO
A Rede Gazeta, como de praxe, continua marcando presença na maior festa popular do Espírito Santo. Haverá transmissão ao vivo pela TV Gazeta dos desfiles do Grupo Especial, no sábado (03/03). O Grupo de Acesso, com apresentações programadas para 2 de fevereiro, será exibido pelo portal G1. Segundo a Liesge, ainda não há definição para a transmissão do Desfile das Campeãs, mas a exibição deve entrar em pauta em breve.
CAMAROTES
A venda de ingressos para os badalados camarotes tem previsão de início para 10 de outubro. Por enquanto, três estão confirmados: Parador Internacional, Vix e a novidade Bar Rerito.
ESTRUTURA
Segundo Milton Ramos, da JBL, responsável pela produção do evento, a expectativa é que o Carnaval de Vitória 2024 receba cerca de 70 mil pessoas, incluindo o Desfile das Campeãs. "Haverá um reforço na segurança. Vamos contratar mais profissionais particulares, em torno de 60. Além disso, o setor também ficará sob responsabilidade do Governo do Estado e da Prefeitura de Vitória. Haverá monitoramento eletrônico por meio de câmeras e drones", adianta. O Sambão do Povo também passará por mudanças. Entre elas, segundo a Liesge, será ampliada a capacidade de som, com mais caixas sendo espalhadas por toda a avenida. A iluminação cênica, sucesso no desfile de 2023, continua. Edson Neto, presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial, afirmou que haverá mudanças no setor de dispersão. "Com a chegada do Desfile das Campeãs, vamos reestruturar a área. Haverá uma espécie de isolamento do local e a estrutura será reforçada com caminhões, que ficarão responsáveis pelo transporte das alegorias ao fim de cada desfile. Como teremos apresentação em outro fim de semana, os carros precisam ganhar uma atenção especial para não serem danificados. Também vamos olhar com mais atenção o local que vai recebê-los. Nossa expectativa é que cerca de 70% do que a escola apresentar no desfile oficial, incluindo o número de integrantes, retorne no Desfile das Campeãs. Essa nova apresentação sempre foi um sonho do mundo do samba. Muitos sambistas capixabas só saiam do Estado no carnaval oficial, desfilando em outros lugares, porque a gente não tinha atividade nessa época", aponta.
MUDANÇA NAS REGRAS
Em 2024, o Carnaval de Vitória, por enquanto, já tem aprovado duas mudanças. A primeira é em relação à presença das mascotes de cada agremiação. Elas não serão contabilizadas como integrante ou elemento cênico, podendo desfilar na abertura da escola livremente, por exemplo. Em relação aos tripés, houve mudança nas dimensões. No Grupo Especial, a regra agora permite dois tripés com 30 metros, podendo levar até dois brincantes. O número de alegorias continua o mesmo, sendo três permitidas. O tempo do desfile também não foi alterado: máximo de 62 minutos e mínimo de 52 minutos. Cada escola precisa levar, no mínimo, mil integrantes para a passarela do samba.
VENDA DE INGRESSOS PARA O CARNAVAL DE VITÓRIA 2024
- ARQUIBANCADA - SETOR B/E
- Sexta (02/02): R$ 70 (inteira), R$ 35 (meia) e R$ 42 (social)
- Sábado (03/02): R$ 100 (inteira), R$ 50 (meia) e R$ 60 (social)
- Passaporte (sexta e sábado): R$ 160 (inteira), R$ 80 (meia) e R$ 96 (social)
- Passaporte com Desfile das Campeãs: R$ 185 (inteira), R$ 92,50 (meia) e R$ 111 (social)
- MESA - SETOR F
- Sexta (02/02): R$ 500
- Sábado (03/02): R$ 1,3 mil
- Passaporte (sexta e sábado): R$ 1,7 mil
- Passaporte com Desfile das Campeãs: R$ 2 mil
- CAMAROTE CORPORATIVO INFERIOR- SETOR K
- Valor: R$ 12 mil (35 pessoas)
- Valor com desfile das campeãs: R$ 15 mil
- CAMAROTE CORPORATIVO SUPERIOR - SETOR K
- Valor: R$ 11 mil (25 pessoas), com R$ 1 mil de consumação
- Valor com desfile das campeãs: R$ 14 mil, com R$ 1 mil de consumação
- LOUNGE - SETOR C
- Valor: R$ 7 mil (12 pessoas), com R$ 1 mil de consumação
- Valor com desfile das campeãs: R$ 10 mil, com R$ 1 mil de consumação
- ATENÇÃO: As vendas começam nesta sexta (6), a partir das 12 horas, pelo site Brasil Ticket. Os camarotes Vix, Parador Internacional e Bar Rerito começaram suas vendas a partir de 10 de outubro