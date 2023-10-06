Carnaval de Vitória 2024: ingressos começam a ser vendidos nesta sexta (6)

Segundo Milton Ramos, da JBL, responsável pela produção do evento, a expectativa é que o Carnaval de Vitória 2024 receba cerca de 70 mil pessoas, incluindo o Desfile das Campeãs. "Haverá um reforço na segurança. Vamos contratar mais profissionais particulares, em torno de 60. Além disso, o setor também ficará sob responsabilidade do Governo do Estado e da Prefeitura de Vitória. Haverá monitoramento eletrônico por meio de câmeras e drones", adianta. O Sambão do Povo também passará por mudanças. Entre elas, segundo a Liesge, será ampliada a capacidade de som, com mais caixas sendo espalhadas por toda a avenida. A iluminação cênica, sucesso no desfile de 2023, continua. Edson Neto, presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial, afirmou que haverá mudanças no setor de dispersão. "Com a chegada do Desfile das Campeãs, vamos reestruturar a área. Haverá uma espécie de isolamento do local e a estrutura será reforçada com caminhões, que ficarão responsáveis pelo transporte das alegorias ao fim de cada desfile. Como teremos apresentação em outro fim de semana, os carros precisam ganhar uma atenção especial para não serem danificados. Também vamos olhar com mais atenção o local que vai recebê-los. Nossa expectativa é que cerca de 70% do que a escola apresentar no desfile oficial, incluindo o número de integrantes, retorne no Desfile das Campeãs. Essa nova apresentação sempre foi um sonho do mundo do samba. Muitos sambistas capixabas só saiam do Estado no carnaval oficial, desfilando em outros lugares, porque a gente não tinha atividade nessa época", aponta.