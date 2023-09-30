Carnaval de Vitória terá Desfile Das Campeãs em 2024; veja detalhes
Pode pegar o calendário e marcar na agenda. O Carnaval de Vitória ganhará mais um dia de festa em 2024: o Desfile das Campeãs, algo que já é tradição no Rio de Janeiro e em São Paulo. O evento, inédito no Espírito Santo, foi anunciado nesta sexta-feira (29) pelo prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, e pelo presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edson Neto.
Segundo eles, o desfile acontecerá no fim de semana após o evento oficial, no dia 10 de fevereiro, e terá a participação das três primeiras colocadas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória. Além disso, a escola campeã do Grupo de Acesso será a responsável por abrir a festa no Sambão do Povo, em Vitória.
Segundo Edson, a novidade será acompanhada de toda estrutura dos desfiles oficiais, como venda de ingressos, mesas de pista, lounges e camarotes.“Esse é mais um desafio de nossa gestão, promover mais um dia de festa e encantar o público com nossas escolas de samba. Como sempre falo, inovação é nosso quesito, e vamos continuar trazendo novidades para o Carnaval de Vitória”, disse.
LANÇAMENTO OFICIAL
E as novidades não param por aí. O anúncio do novo dia de festa é apenas uma prévia dos desfiles do ano que vem. Na próxima quinta-feira (5), será o lançamento oficial do Carnaval 2024, quando serão divulgados todos os detalhes dos Desfiles das Escolas de Samba, e do Desfile das Campeãs, como venda de ingressos, estrutura e inovação.
Por hora, os sambistas de plantão podem se preparar para fazer ainda mais bonito em 2024. Afinal, os desfilantes terão mais um motivo para brilhar no espetáculo realizado pelas escolas de samba e para sentirem a emoção de defender a escola do coração no Sambão do Povo.