Atual campeã do carnaval capixaba, a MUG Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Carnaval de Vitória terá Desfile Das Campeãs em 2024; veja detalhes

Pode pegar o calendário e marcar na agenda. O Carnaval de Vitória ganhará mais um dia de festa em 2024: o Desfile das Campeãs, algo que já é tradição no Rio de Janeiro e em São Paulo. O evento, inédito no Espírito Santo, foi anunciado nesta sexta-feira (29) pelo prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, e pelo presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edson Neto.

Segundo eles, o desfile acontecerá no fim de semana após o evento oficial, no dia 10 de fevereiro, e terá a participação das três primeiras colocadas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória. Além disso, a escola campeã do Grupo de Acesso será a responsável por abrir a festa no Sambão do Povo, em Vitória.

Segundo Edson, a novidade será acompanhada de toda estrutura dos desfiles oficiais, como venda de ingressos, mesas de pista, lounges e camarotes.“Esse é mais um desafio de nossa gestão, promover mais um dia de festa e encantar o público com nossas escolas de samba. Como sempre falo, inovação é nosso quesito, e vamos continuar trazendo novidades para o Carnaval de Vitória”, disse.

LANÇAMENTO OFICIAL

E as novidades não param por aí. O anúncio do novo dia de festa é apenas uma prévia dos desfiles do ano que vem. Na próxima quinta-feira (5), será o lançamento oficial do Carnaval 2024, quando serão divulgados todos os detalhes dos Desfiles das Escolas de Samba, e do Desfile das Campeãs, como venda de ingressos, estrutura e inovação.