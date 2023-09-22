Carnaval de Vitória: sorteio da ordem dos desfiles do Grupo Especial será no domingo

A MUG é a atual campeã do Grupo Especial do Carnaval de Vitória Crédito: Fernando Madeira

O evento acontece neste domingo (24), na quadra da atual campeã, Mocidade Unida da Glória, a partir das 19h, com entrada franca. Conforme adiantado por HZ , chegou a hora do sorteio que define a ordem dos desfiles do Grupo Especial do Carnaval de Vitória 2024, um dos momentos mais importantes para a preparação das escolas.

Na ocasião, também haverá uma roda de samba com a apresentação de intérpretes e grupos musicais da MUG, Jucutuquara, Boa Vista, Chegou o que Faltava, Piedade, Novo Império e Pega no Samba.

Vale lembrar que, entre as sete agremiações, duas posições estão previamente definidas. Quem abre os desfiles é a Novo Império, sexta colocada no último carnaval, e a Pega no Samba, campeã do Grupo de Acesso, fecha as apresentações do Grupo Especial, previstas para 3 de fevereiro de 2024.

MUG, Unidos de Jucutuquara, Independente de Boa Vista, Chegou o que Faltava e Unidos da Piedade participam do sorteio e saberão a posição em que vão desfilar no Sambão do Povo no próximo ano.

Lembrando que a decisão é fundamental para os carnavalescos prepararem o desfile, especialmente no que tange à paleta de cores a serem usadas na composição de fantasias e alegorias.

Um exemplo: se a escola entra na avenida pela manhã ou ao amanhecer, é mais producente apostar em cores cítricas e vibrantes ou mesmo em tons prateados e dourados, contrastando com a luminosidade do sol, e usando menos luz artificial.

SORTEIO QUE DEFINE A ORDEM DOS DESFILES DO GRUPO ESPECIAL DO CARNAVAL DE VITÓRIA