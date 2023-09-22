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Folia

Carnaval de Vitória: sorteio da ordem dos desfiles do Grupo Especial será no domingo

Entre as sete agremiações, duas posições estão previamente definidas. Evento acontece na quadra da MUG, em Vila Velha, com entrada franca
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 22 de Setembro de 2023 às 18:29

MUG desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023
A MUG é a atual campeã do Grupo Especial do Carnaval de Vitória  Crédito: Fernando Madeira
Conforme adiantado por HZ, chegou a hora do sorteio que define a ordem dos desfiles do Grupo Especial do Carnaval de Vitória 2024, um dos momentos mais importantes para a preparação das escolas. O evento acontece neste domingo (24), na quadra da atual campeã, Mocidade Unida da Glória, a partir das 19h, com entrada franca.
Na ocasião, também haverá uma roda de samba com a apresentação de intérpretes e grupos musicais da MUG, Jucutuquara, Boa Vista, Chegou o que Faltava, Piedade, Novo Império e Pega no Samba.
Vale lembrar que, entre as sete agremiações, duas posições estão previamente definidas. Quem abre os desfiles é a Novo Império, sexta colocada no último carnaval, e a Pega no Samba, campeã do Grupo de Acesso, fecha as apresentações do Grupo Especial, previstas para 3 de fevereiro de 2024. 
MUG, Unidos de Jucutuquara, Independente de Boa Vista, Chegou o que Faltava e Unidos da Piedade participam do sorteio e saberão a posição em que vão desfilar no Sambão do Povo no próximo ano.
Lembrando que a decisão é fundamental para os carnavalescos prepararem o desfile, especialmente no que tange à paleta de cores a serem usadas na composição de fantasias e alegorias.
Um exemplo: se a escola entra na avenida pela manhã ou ao amanhecer, é mais producente apostar em cores cítricas e vibrantes ou mesmo em tons prateados e dourados, contrastando com a luminosidade do sol, e usando menos luz artificial.

SORTEIO QUE DEFINE A ORDEM DOS DESFILES DO GRUPO ESPECIAL DO CARNAVAL DE VITÓRIA

  • QUANDO: Domingo (24), a partir das 19 horas
  • ONDE: Quadra da Mocidade Unida da Glória. Rua Mourisco, Glória, Vila Velha.
  • ATRAÇÕES: O evento também contará com roda de samba trazendo shows da MUG e apresentação de intérpretes e grupos musicais da Jucutuquara, Boa Vista, Chegou o que Faltava, Piedade, Novo Império e Pega no Samba 
  • Entrada gratuita

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