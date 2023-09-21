Samba na Varanda reúne 4 grupos de pagode para animar shopping na Serra

Grupo Sambadm é atração no Samba na Varanda Crédito: Instagram/ @sambadm

Um fim de semana inteiro de muito pagode, samba e chorinho. No próximo sábado (23) e domingo (24), a 2ª edição do evento Samba na Varanda, que acontece na varanda da Praça de Alimentação do Shopping Montserrat, na Serra, vai trazer uma programação com muita música, gastronomia e cerveja artesanal.

A programação conta com os shows dos grupos Brasil Pandeiro, SambAdm, Primeira Classe e Pele Morena. Além disso, o evento terá comida servida pelo Fogo Parrilha, que é especializado em carnes na chapa e porções, além de uma área para crianças com direito a cama elástica, pipoca e algodão doce. A entrada no evento e ao uso da área kids é completamente gratuito. Porém, é preciso retirar os ingressos no site Sympla e apresentar na portaria da varanda. https://shre.ink/nB1F

A programação começa no sábado (23), a partir das 16h, com o show da banda Brasil Pandeiro, que vai levar um repertório cheio de samba raiz e chorinho. Um pouco depois, às 18h, é a vez do SambAdm subir ao palco e colocar todo mundo para dançar. Além das mais pedidas pelo público, como as músicas do Menos é Mais, Dilsinho e Thiaguinho, o trio traz seu mais novo projeto para o show, o Lado B.

“O Lado B é um projeto lançado no início deste ano, em que o B representa a Bahia. Pegamos alguns sucessos do axé e demos a nossa cara, transformando em pagode”, conta André Leão, percussionista do SambAdm.

Sobre o evento, o músico destaca: “já gostamos muito de tocar na Serra, é um público que nos abraça, então trazer esse show para o shopping num sabadão de Samba na Varanda vai ser muito legal”.

No domingo, a festa começa a partir das 14h, com o grupo Primeira Classe. Ás 17h, tem mais agito com o show do Pele Morena. O coordenador de marketing do Shopping Montserrat, Caio Costa, explica que o projeto Samba na Varanda acontece em comemoração ao aniversário de 10 anos do empreendimento e visa trazer mais entretenimento para os clientes.

"Estamos comemorando 10 anos com uma série de ações para tornar o shopping ainda mais completo para a comunidade. O Samba na Varanda é um desses projetos, que tem movimentado o fim de semana com entretenimento de qualidade para toda a família se divertir”, destaca.

SERVIÇO:

SAMBA NA VARANDA

Quando: sábado (23) e domingo (24)



sábado (23) e domingo (24) Onde: Shopping Montserrat - Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra



Shopping Montserrat - Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra Entrada gratuita, mas os ingressos devem ser retirados no site Sympla (clique aqui)



PROGRAMAÇÃO