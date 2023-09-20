Simone vem a Vitória novamente com a turnê “Tô Voltando”

A cantora Simone Crédito: Instagram/@simoneoficial/@dudu.mafra

Três meses após fazer uma apresentação memorável no TendaLab, Simone traz novamente a turnê "Tô Voltando" a Vitória. O show, que celebra os 50 anos de carreira da cantora, está marcado para o sábado (23), no Espaço Patrick Ribeiro, no Aeroporto de Vitória.

O repertório conta com um apanhado das grandes canções que a artista lançou nessas cinco décadas: joias escritas por nomes como Milton Nascimento, Ivan Lins, Sueli Costa, João Bosco, Martinho da Vila, Gonzaguinha, Chico Buarque, entre tantos outros. Assim, não podem faltar clássicos como "Raios de Luz", “O Que Será (À Flor da Terra)”, “Jura Secreta”, “Começar de Novo”, “Encontros e Despedidas”, “De Frente pro Crime” e, claro, “Tô Voltando”.

TRAJETÓRIA

Nascida em Salvador, no Natal de 1949, Simone estreou como cantora profissional em 1973. De lá para cá, gravou 31 álbuns de estúdio e seis ao vivo, alguns produzidos especialmente para o mercado internacional. Teve quase 50 canções em trilhas de novelas e incontáveis hits em listas das mais tocadas no país. Como personalidade extra-musical, Simone ditou moda e comportamento, expandindo padrões estéticos e sexuais e abrindo o caminho para mulheres de sua geração e das posteriores - artistas ou não.

“Tô Voltando” é a festa que celebra toda essa história. Que comemora tantos sonhos já sonhados e tantos voos já voados pela Cigarra em 50 anos de carreira. Mas também é o primeiro de tantos voos e sonhos que ela ainda vai realizar. Começar de novo, sempre.

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