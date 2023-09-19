Thiaguinho é atração do Botecão Colatina; pré-venda começa nesta quarta (20)

O cantor Thiaguinho é atração do Botecão Colatina 2023 Crédito: Divulgação

Faltando dezoito dias para começar a maratona de bares no Noroeste, o Roda de Boteco Colatina já tem sua grande atração de encerramento anunciada. Quem vai encerrar o Botecão Colatina, que acontece entre os dias 9 e 11 de novembro, na Área Verde da Avenida Beira-Rio, é Thiaguinho.

O paulista é atração no dia 11 e promete trazer a sua turnê "Meu Nome é Thiago André", que reúne sucessos dos projetos “Infinito” e "Meu Nome é Thiago André" . A abertura dos portões está maracada para às 17h, e os cantores Iclas Sorriso e André Violette fazem o show de abertura.

Os ingressos para o show começam a ser vendidos nesta quarta-feira (20), mas apenas podem ser adquiridos na Academia Oxigênio (Rua Santa Maria, 176, Centro, Colatina). Eles custam R$ 66 (inteira) e R$ 33 (meia), sendo aceito apenas os pagamentos em dinheiro, pix ou débito.

A pré-venda segue até a sexta-feira (22), quando inicia a venda pela internet, no site LeBillet. Os valores se manterão os mesmos no primeiro lote.

Vale lembrar que outras atrações dos três dias de Botecão devem ser anunciadas em breve. Neste ano, os dois primeiros dias do evento terão entrada gratuita.

Durante o Botecão, além de ser revelado o vencedor do Roda de Boteco Colatina 2023, os estabelecimentos participantes da edição servirão seus petiscos em porções reduzidas no valor de R$25.

FESTIVAL GASTRONÔMICO

O período de disputa do Roda de Boteco Colatina acontece de 07 de outubro até 05 de novembro em 21 bares e botecos da Princesa no Norte. Cada porção é vendida a R$ 49,90 e acompanhada por uma cerveja de cortesia (Antarctica Original).

Os estabelecimentos disputam os títulos de melhor bar, melhor boteco e de melhor garçom. Por isso, é muito importante que o público deposite seus votos, após provar as delícias, nas urnas posicionadas nos próprios bares e botecos. Para isso, basta pedir a cédula ao garçom e avaliar a temperatura da bebida, a higiene do estabelecimento, o atendimento do garçom e o sabor do petisco. Os votos são secretos.

SERVIÇO: