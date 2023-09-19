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Cultura

Grammy Latino 2023: Titãs, João Gomes e Marília Mendonça são indicados

Cerimônia acontecerá no dia 16 de novembro, na Espanha; entre as principais indicações, estão Shakira, Karol G e Ricky Martin
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Setembro de 2023 às 16:28

A cantora Marília Mendonça
A cantora Marília Mendonça foi indicada ao Grammy Latino pelo disco póstumo "Decretos Reais".  Crédito: Reprodução Twitter @MariliaMReal
As indicações ao Grammy Latino 2023 foram oficialmente divulgadas nesta terça-feira, 19. Entre os principais artistas indicados, estão as colombianas Shakira e Karol G, ambas com 7 indicações.
A premiação acontecerá no dia 16 de novembro. A cerimônia, tradicionalmente organizada nos EUA, será feita desta vez em Sevilha, na Espanha.
A cantora pernambucana Natascha Falcão foi indicada na categoria de Artista Revelação. Ela é a única brasileira indicada nas quatro maiores categorias do prêmio: Álbum do Ano, Artista Revelação, Canção do Ano e Gravação do Ano.
Nas premiações reservadas às canções em língua portuguesa, veteranos como Titãs, Djavan e Chico Buarque apareceram; estão presentes também nomes mais jovens, como João Gomes e Iza.
Marília Mendonça, morta aos 26 anos em 2021, foi indicada ao Grammy Latino pelo disco póstumo "Decretos Reais". Lançado neste ano, a obra disputa o prêmio de melhor álbum de música sertaneja.
Eram elegíveis somente os trabalhos lançados entre 1 de junho de 2022 e 31 de maio de 2023. Veja a lista de indicações:
  • Álbum do Ano
  • Mañana Será Bonito – Karol G
  • Play – Ricky Martin
  • EADDA9223 – Fito Paéz
  • Escalona Nunca se Había Grabado Así – Carlos Vives
  • La quarta hoja – Pablo
  • A Ciega – Paulo Arenas
  • De adentro pa afuera – Camilo
  • Decimo cuarto – Andrés Cepeda
  • Vida Cotiana – Juanes

  • Melhor Artista Revelação
  • Borja
  • Conexión Divina
  • Ana del Castillo
  • Natascha Falcão
  • Gale
  • Paola Guanche
  • Joaquina
  • Leon Leiden
  • Maréh
  • TIMØ

  • Gravação do Ano
  • No Es Que Te Extrañe – Christina Aguilera
  • Carretera y Manta – Pablo Alborán
  • Déjame Llorarte – Paula Arenas e Jesús Navarro
  • Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 – Shakira e Bizarrap
  • Si Tú Me Quieres – Fonseca e Juan Luis Guera
  • Mientras Me Curo Del Cora – Karol G
  • De Todas Las Flores – Natalie Lafourcade
  • Ojos Marrones – Lasso
  • La Fórmula – Maluma e Marc Anthony
  • Despechá – Rosalía
  • Correcaminos – Alejandro Sanz e Danny Ocean

  • Canção do Ano
  • Acróstico – Kevyn Mauricio Cruz Moreno
  • Amigos – Pablo Alborán e Maria Becerra
  • Ella Baila Sola – Peso Pluma e Eslabón Armado
  • Shakira: BZRP MUSIC SESSIONS, Vol. 53 – Bizarrap e Shakira
  • Nasa – Alejandro Sanz e Camilo
  • UN X100T0 – Bad Bunny e Grupo Frontera
  • TQG – Shakira e Karol G

  • Melhor Canção em Língua Portuguesa
  • Que tal um samba – Chico Buarque
  • Do Acaso – Alice Caymmi e Chico César
  • Algoritmo Íntimo – Criolo e Ney Matogrosso
  • Num Mundo de Paz – Djavan
  • Tudo o que a fé pode tocar – Tiago Iorc

  • Melhor Performance Urbana em Língua portuguesa
  • Da favela pro asfalto – ÀTTØØXXÁ e Carlinhos Brown
  • Aviso de amigo – Giulia Be
  • Fé – Iza
  • Distopia – Planet Hemp e Criolo
  • Good Vibe – Felipe Ret e Caio Luccas

  • Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa
  • TecnoShow – Gaby Amarantos
  • Elba Ramalho No Maior São João Do Mundo – Elba Ramalho
  • Portuguesa – Carminho
  • Raiz – João Gomes
  • Do Amanhã Nada Sei – Almir Sater
  • Erva Doce – Gabriel Sater

  • Melhor Álbum de Samba e Pagode
  • Negra ópera – Martinho da Vila
  • Resenha do Mumu – Mumuzinho
  • Desse Jeito – Maria Rita
  • Sambasá – Roberta Sá
  • Meu nome é Thiago André – Thiaguinho

  • Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa
  • Não me espere na estação – Lô Borges
  • Jardineiros – Planet Hemp
  • Meu Esquema – Rachel Reis
  • Habilidades Extraordinárias – Tulipa Ruiz
  • Olho Furta-cor – Titãs

  • Melhor Álbum de Música Sertaneja
  • Ao Vivo no Radio City Music Hall Nova Iorque – Chitãozinho e Xororó
  • Daniel 40 anos Celebra João Paulo e Danilo – Daniel
  • É Simples Assim (Ao vivo) – Jorge e Mateus
  • Decretos Reais – Marília Mendonça
  • Raiz – Lauana Prado

  • Melhor Álbum Vocal de Pop
  • La Cuarta Hoja – Pablo Alborán
  • Beautiful Humans – Alemor
  • De Adentro Pa Afuera – Camilo
  • La Neta – Pedro Capó
  • Tu Historia – Julieta Venegas

  • Melhor Álbum de Música Urbana
  • XTassy – Akapellah
  • Saturno – Rauw Alejandro
  • 3MEN2 KBRN - Eladio Carrion
  • Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos el Álbum – Feid
  • Mañana Será Bonito – Karol G
  • Alma – Nicki Nicole

  • Melhor Canção Urbana
  • La Jumpa – Austin Santos e Bad Bunny
  • Automático – Maria Becerra
  • QUEVEDO: BZRP Music Sessions, VOL.52 – BIZARRAP
  • TQG – Shakira e Karol G
  • Yandel 150 – Yandel

  • Produtor do Ano
  • Edgar Barrera
  • BIZARRAP
  • Eduardo Cabra
  • Nico Cotton
  • Julio Reyes Copello
  • Marcos Sánchez

  • Melhor Canção de Rap / Hip Hop
  • Pá Ganá – Akapellah
  • Coco Chanel – Eladio Carrión e Bad Bunny
  • Le Pido a Dios – Feid
  • Autodidacta – J Noa
  • Dispara – Nicki Nicole
  • Pregúntale a tu papa por mi – Vico C

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