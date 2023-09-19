Grammy Latino 2023: Titãs, João Gomes e Marília Mendonça são indicados

A cantora Marília Mendonça foi indicada ao Grammy Latino pelo disco póstumo "Decretos Reais". Crédito: Reprodução Twitter @MariliaMReal

As indicações ao Grammy Latino 2023 foram oficialmente divulgadas nesta terça-feira, 19. Entre os principais artistas indicados, estão as colombianas Shakira e Karol G, ambas com 7 indicações.

A premiação acontecerá no dia 16 de novembro. A cerimônia, tradicionalmente organizada nos EUA, será feita desta vez em Sevilha, na Espanha.

A cantora pernambucana Natascha Falcão foi indicada na categoria de Artista Revelação. Ela é a única brasileira indicada nas quatro maiores categorias do prêmio: Álbum do Ano, Artista Revelação, Canção do Ano e Gravação do Ano.

Nas premiações reservadas às canções em língua portuguesa, veteranos como Titãs, Djavan e Chico Buarque apareceram; estão presentes também nomes mais jovens, como João Gomes e Iza.

Marília Mendonça, morta aos 26 anos em 2021, foi indicada ao Grammy Latino pelo disco póstumo "Decretos Reais". Lançado neste ano, a obra disputa o prêmio de melhor álbum de música sertaneja.

Eram elegíveis somente os trabalhos lançados entre 1 de junho de 2022 e 31 de maio de 2023. Veja a lista de indicações: