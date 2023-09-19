Grammy Latino 2023: Titãs, João Gomes e Marília Mendonça são indicados

As indicações ao Grammy Latino 2023 foram oficialmente divulgadas nesta terça-feira, 19. Entre os principais artistas indicados, estão as colombianas Shakira e Karol G, ambas com 7 indicações.
A premiação acontecerá no dia 16 de novembro. A cerimônia, tradicionalmente organizada nos EUA, será feita desta vez em Sevilha, na Espanha.
A cantora pernambucana Natascha Falcão foi indicada na categoria de Artista Revelação. Ela é a única brasileira indicada nas quatro maiores categorias do prêmio: Álbum do Ano, Artista Revelação, Canção do Ano e Gravação do Ano.
Nas premiações reservadas às canções em língua portuguesa, veteranos como Titãs, Djavan e Chico Buarque apareceram; estão presentes também nomes mais jovens, como João Gomes e Iza.
Marília Mendonça, morta aos 26 anos em 2021, foi indicada ao Grammy Latino pelo disco póstumo "Decretos Reais". Lançado neste ano, a obra disputa o prêmio de melhor álbum de música sertaneja.
Eram elegíveis somente os trabalhos lançados entre 1 de junho de 2022 e 31 de maio de 2023. Veja a lista de indicações:
- Álbum do Ano
- Mañana Será Bonito – Karol G
- Play – Ricky Martin
- EADDA9223 – Fito Paéz
- Escalona Nunca se Había Grabado Así – Carlos Vives
- La quarta hoja – Pablo
- A Ciega – Paulo Arenas
- De adentro pa afuera – Camilo
- Decimo cuarto – Andrés Cepeda
- Vida Cotiana – Juanes
- Melhor Artista Revelação
- Borja
- Conexión Divina
- Ana del Castillo
- Natascha Falcão
- Gale
- Paola Guanche
- Joaquina
- Leon Leiden
- Maréh
- TIMØ
- Gravação do Ano
- No Es Que Te Extrañe – Christina Aguilera
- Carretera y Manta – Pablo Alborán
- Déjame Llorarte – Paula Arenas e Jesús Navarro
- Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 – Shakira e Bizarrap
- Si Tú Me Quieres – Fonseca e Juan Luis Guera
- Mientras Me Curo Del Cora – Karol G
- De Todas Las Flores – Natalie Lafourcade
- Ojos Marrones – Lasso
- La Fórmula – Maluma e Marc Anthony
- Despechá – Rosalía
- Correcaminos – Alejandro Sanz e Danny Ocean
- Canção do Ano
- Acróstico – Kevyn Mauricio Cruz Moreno
- Amigos – Pablo Alborán e Maria Becerra
- Ella Baila Sola – Peso Pluma e Eslabón Armado
- Shakira: BZRP MUSIC SESSIONS, Vol. 53 – Bizarrap e Shakira
- Nasa – Alejandro Sanz e Camilo
- UN X100T0 – Bad Bunny e Grupo Frontera
- TQG – Shakira e Karol G
- Melhor Canção em Língua Portuguesa
- Que tal um samba – Chico Buarque
- Do Acaso – Alice Caymmi e Chico César
- Algoritmo Íntimo – Criolo e Ney Matogrosso
- Num Mundo de Paz – Djavan
- Tudo o que a fé pode tocar – Tiago Iorc
- Melhor Performance Urbana em Língua portuguesa
- Da favela pro asfalto – ÀTTØØXXÁ e Carlinhos Brown
- Aviso de amigo – Giulia Be
- Fé – Iza
- Distopia – Planet Hemp e Criolo
- Good Vibe – Felipe Ret e Caio Luccas
- Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa
- TecnoShow – Gaby Amarantos
- Elba Ramalho No Maior São João Do Mundo – Elba Ramalho
- Portuguesa – Carminho
- Raiz – João Gomes
- Do Amanhã Nada Sei – Almir Sater
- Erva Doce – Gabriel Sater
- Melhor Álbum de Samba e Pagode
- Negra ópera – Martinho da Vila
- Resenha do Mumu – Mumuzinho
- Desse Jeito – Maria Rita
- Sambasá – Roberta Sá
- Meu nome é Thiago André – Thiaguinho
- Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa
- Não me espere na estação – Lô Borges
- Jardineiros – Planet Hemp
- Meu Esquema – Rachel Reis
- Habilidades Extraordinárias – Tulipa Ruiz
- Olho Furta-cor – Titãs
- Melhor Álbum de Música Sertaneja
- Ao Vivo no Radio City Music Hall Nova Iorque – Chitãozinho e Xororó
- Daniel 40 anos Celebra João Paulo e Danilo – Daniel
- É Simples Assim (Ao vivo) – Jorge e Mateus
- Decretos Reais – Marília Mendonça
- Raiz – Lauana Prado
- Melhor Álbum Vocal de Pop
- La Cuarta Hoja – Pablo Alborán
- Beautiful Humans – Alemor
- De Adentro Pa Afuera – Camilo
- La Neta – Pedro Capó
- Tu Historia – Julieta Venegas
- Melhor Álbum de Música Urbana
- XTassy – Akapellah
- Saturno – Rauw Alejandro
- 3MEN2 KBRN - Eladio Carrion
- Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos el Álbum – Feid
- Mañana Será Bonito – Karol G
- Alma – Nicki Nicole
- Melhor Canção Urbana
- La Jumpa – Austin Santos e Bad Bunny
- Automático – Maria Becerra
- QUEVEDO: BZRP Music Sessions, VOL.52 – BIZARRAP
- TQG – Shakira e Karol G
- Yandel 150 – Yandel
- Produtor do Ano
- Edgar Barrera
- BIZARRAP
- Eduardo Cabra
- Nico Cotton
- Julio Reyes Copello
- Marcos Sánchez
- Melhor Canção de Rap / Hip Hop
- Pá Ganá – Akapellah
- Coco Chanel – Eladio Carrión e Bad Bunny
- Le Pido a Dios – Feid
- Autodidacta – J Noa
- Dispara – Nicki Nicole
- Pregúntale a tu papa por mi – Vico C