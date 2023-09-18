Festival de Cinema de Vitória exibe 98 filmes de graça até sábado (23); veja a programação

O momento do ano mais esperado pelos cinéfilos capixabas (incluindo o pessoal de HZ) finalmente chegou! Considerada a maior e mais tradicional mostra audiovisual do Estado, o Festival de Cinema de Vitória (FCV) chega a sua 30ª edição. As atividades, totalmente gratuitas e espalhadas por vários pontos da Grande Vitória, começam nesta segunda (18) e seguem até sábado (23).
Lucia Caus, diretora-geral do FCV, fez um balanço dessas três décadas de uma verdadeira história de amor dos capixabas com o cinema nacional, como também lançou perspectivas sobre os títulos que serão apresentados nesta temporada.
"É muito emocionante celebrar 30 anos de história do Festival de Cinema de Vitória. Foram inúmeros desafios, mas muitas histórias de celebração, de alegrias e de vitórias. Esta edição inédita do FCV reafirma o talento e a criatividade dos realizadores brasileiros, de suas equipes e de todo mundo que trabalha com cinema e audiovisual no Brasil", apontou, destacando o valor dos trabalhos do ES que serão projetados.
"Além disso, celebramos o talento capixaba com títulos de 19 realizadores que produzem no Espírito Santo e homenageamos Elisa Lucinda, essa grande artista que leva o nosso Estado para o Brasil. Para mim, e toda a equipe que realiza o festival, esta edição tem um sabor especial por celebrar a cultura brasileira, por meio do audiovisual. Esperamos todos vocês nesta semana de programação intensa e feita com imenso carinho para o público capixaba", convidou.
EDIÇÃO DE 30 ANOS
Dividido em 12 Mostras Competitivas, o 30º Festival de Cinema de Vitória exibirá 98 filmes - 93 curtas e cinco longas-metragens - que apresentam a produção contemporânea do audiovisual brasileiro, com títulos produzidos nos anos de 2022 e 2023. As produções contemplam diversos gêneros cinematográficos em trabalhos que trazem narrativas plurais sobre o Brasil.
Os filmes concorrem ao Troféu Vitória em 35 categorias e a escolha dos vencedores é feita pelo Júri Técnico do Festival, além do Troféu Vitória de Melhor Filme, pelo Júri Popular, em todas as mostras competitivas. As inscrições para o 30º FCV bateram recorde esse ano, com 1.226 produções inscritas vindas de todas as regiões do Brasil.
Sessões que sempre causam mais expectativa do grande público, a Mostra Competitiva de Longas-Metragens traz cinco títulos, todos marcados pela excelência técnica, aplausos e prêmios por onde passaram. Serão exibidos no Sesc Glória (Vitória) os projetos "Incompatível com a Vida", de Eliza Capai, "Represa", de Diego Hoefel, "Porto Príncipe", de Maria Emilia Azevedo, "Jovem que Desceu do Norte", de Ana Teixeira, e o capixaba "Toda Noite Estarei Lá", de Suellen Vasconcelos e Tati Franklin, premiado na Mostra Olhar de Cinema, de Curitiba, e selecionado para o Festival de Cinema do Rio de Janeiro.
Além dos filmes que serão exibidos nas mostras competitivas e das obras que resgatam a história do cinema brasileiro, na sessão A Cinemateca é Brasileira, o 30º Festival de Cinema de Vitória promove duas sessões especiais. Na sexta (22) acontece a exibição do longa "A Cozinha", de Johnny Massaro, que estará presente na sessão ao lado do ator e roteirista Felipe Haiut. Na noite de encerramento, rola a projeção do documentário "Lô Borges - Toda Essa Água", do capixaba Rodrigo de Oliveira ("Os Primeiros Soldados").
ABORTO
O primeiro concorrente ao Troféu Vitória traz o talento e olhar sensível de Eliza Capai (da série "Elize Matsunaga: Era uma vez um Crime", da Netflix) para um tema que ainda é tabu na sociedade, o aborto. "Incompatível com a Vida", que será exibido nesta segunda (18), a partir das 19h, no Sesc Glória, chega com a propriedade de ter vencido o festival É Tudo Verdade no início do ano, que o qualificou para disputar uma vaga no Oscar 2024 de Melhor Documentário. O projeto também será exibido durante o Festival do Rio, em outubro, e estreia nos cinemas em novembro.
Em evidência, o luto de uma mãe sobre um filho que não chegou a nascer. Eliza registrou sua própria dor ao passar por um procedimento de interrupção médica da gravidez em Portugal, onde o aborto é legal, após o diagnóstico de que seu feto tinha uma malformação incompatível com a vida.
Ela aproveita sua história para traçar um panorama da realidade brasileira, onde o aborto é criminalizado, buscando mulheres que, a partir do mesmo diagnóstico, tiveram diferentes experiências. Algumas judicializaram o pedido de aborto, enquanto outras deram à luz a bebês que morreram no mesmo dia. O que essas mães têm em comum? O luto solitário e traumas do sistema de saúde. "Incompatível com a Vida" reflete com beleza e dor temas como maternidade, vida e morte.
"Este filme é uma tentativa de oferecer um espelho para tantas mulheres e casais que enfrentam de forma solitária as profundezas do luto gestacional e neonatal", afirmou Eliza, em material de divulgação do documentário. "Ao nos expor e unir nossas histórias, o filme propõe inspirar um diálogo qualificado sobre sistemas de saúde, leis e redes de apoio. Acredito que a arte tem o poder de criar empatia e contribuir para a cura e a transformação das feridas sociais".
Não custa lembrar: no Brasil, o aborto é considerado crime passível de prisão para as mulheres. A lei restritiva permite o aborto legal apenas em casos que coloquem em perigo a vida da mãe, resultem de estupro ou no caso de feto ser anencéfalo. Estima-se que meio milhão de abortos clandestinos ocorram no país anualmente, levando a números alarmantes: a cada dois dias, uma dessas mulheres morre de complicações.
Nem só de filmes vive o Festival de Cinema de Vitória. A mostra também promoverá oficinas de formação. Este ano, a programação inclui o Workshop Experimental de Fotografia - Museu Vale Extramuros, com Jordana Caetano e Weverson Tertuliano, que será aberto ao público na terça (19) e quarta (20), das 9 às 12 horas, na primeira turma, e das 14 às 17 horas, na segunda, no Hotel Senac Ilha do Boi. As vagas são limitadas. Não é necessário nenhum pré-requisito e a seleção é por ordem de inscrição. Mais informações no site do festival.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO GRATUITA DO FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA
- SEGUNDA (18)
- 9h: 23º Festivalzinho de Cinema de Vitória – Cine Metrópolis
- 14h: 23º Festivalzinho de Cinema de Vitória – Cine Metrópolis
- 19h: Abertura do 30º Festival de Cinema de Vitória – Teatro Glória (Sesc Glória)
- 12ª Mostra Foco Capixaba – Teatro Glória (Sesc Glória)
- O passarinho menino (Ursula Dart, FIC, ES)
- Ruína do futuro (Dorottya Czakó, EXP, ES)
- Trinca-ferro (Maria Fabíola, FIC, ES)
- Marcha, mastro e fé (Arthur Navarro, ANI, ES)
- Mångata – Todas as fases da lua (Marcella Rocha, DOC, ES)
- 13ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Teatro Glória (Sesc Glória)
- Incompatível com a vida (Eliza Capai, DOC, RJ/SP)
- TERÇA (19)
- 9h: 23º Festivalzinho de Cinema de Vitória – Cine Metrópolis
- Amei te Ver (Ricardo Garcia, FIC, SP)
- Super Heróis (Rafael de Andrade, FIC, DF)
- Ciranda Feiticeira (Lula Gonzaga e Tiago Delacio, ANI, PE)
- O Passarinho Menino (Ursula Dart, FIC, ES)
- Anacleto, o Balão (Carol Sakura e Walkir Fernandes, ANI, PR)
- Ela Mora Logo Ali (Fabiano Barros e Rafael Rogante, RO)
- 10h: Debate com os realizadores da 12ª Mostra Foco Capixaba e da 13ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Hotel Senac Ilha do Boi
- 14h: 23º Festivalzinho de Cinema de Vitória – Cine Metrópolis
- 14h: 10ª Mostra Outros Olhares – Programa Outras Estórias – Sala Cariê Lindenberg – 2º andar (Sesc Glória)
- Jaguanum (Samuel Lobo, FIC, RJ)
- Circuito (Alan Sousa e Leão Neto, FIC, CE)
- Barra nova (Diego Maia, ANI, CE)
- Nina e o abismo (Alice Name-Bomtempo, FIC, RJ)
- Amigo Secreto (Rui Calvo, FIC, SP)
- 14h: Mostra A Cinemateca é Brasileira – Sala Marien Calixte – 3º andar (Sesc Glória)
- São Paulo: a Sinfonia da Metrópole (Rodolfo Lustig e Adalberto Kemeny, DOC, 1929)
- 16h: 12ª Mostra Corsária – Sala Marien Calixte – 3º andar (Sesc Glória)
- Pelas ondas lambem-se às margens (Hyndra, DOC, BA)
- Nossos passos seguirão os seus (Uilton Oliveira, DOC, RJ)
- Patuá (Renaya Dorea, EXP, RJ/Cuba)
- Capuchinhos (Victor Laet, EXP, PE)
- Desmonte (Clara Pignaton e Hugo Reis, EXP, ES)
- The patriarchal period (Patrícia Froes, EXP, RJ)
- Um céu partido ao meio (Danielle Fonseca, DOC, PA)
- Nada Haver (Juliano Gomes, DOC, MG/ES/RJ)
- 19h: 27ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Teatro Glória (Sesc Glória)
- Ainda restarão robôs nas ruas do interior profundo (Guilherme Xavier Ribeiro, FIC, SP)
- E nada mais disse (Julia Menna Barreto, DOC, RJ)
- O último rock (Diego de Jesus, FIC, ES)
- 13ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Teatro Glória (Sesc Glória)
- Represa (Diego Hoefel, FIC, CE)
- QUARTA (20)
- 9h: 23º Festivalzinho de Cinema de Vitória – Cine Metrópolis
- 10h: Debate com os realizadores da 27ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e 13ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Hotel Senac Ilha do Boi
- 14h: Workshop Experimental de Fotografia – Museu Vale Extramuros – Jordana Caetano e Weverson Tertuliano – Hotel Senac Ilha do Boi
- 14h: 23º Festivalzinho de Cinema de Vitória – Cine Metrópolis
- 14h: 10ª Mostra Outros Olhares – Programa Territórios – Sala Cariê Lindenberg – 2º andar (Sesc Glória)
- Arrimo (Rogério Borges, DOC, SP)
- A bata do milho (Eduardo Liron, DOC, BA/SP)
- Quando Bento era são (Clementino Junior, DOC, MG)
- Arruma um pessoal pra gente botar uma macumba num disco (Chico Serra, DOC, RJ)
- Dorme Pretinho (Lia Letícia, DOC, PE)
- Ava Mocoi – Os gêmeos (Luiza Calagian e Vinícius Toro, DOC, PR)
- 14h: Mostra A Cinemateca é Brasileira – Sala Marien Calixte – 3º andar (Sesc Glória)
- Marte Um (Gabriel Mascaro, FIC, 2022)
- 16h: 7ª Mostra Nacional de Videoclipes – Sala Cariê Lindenberg – 3º andar (Sesc Glória)
- Memórias de um carnaval perdido, de Gui Campos. Artista: Saci Wèrè – Distrito Federal
- Do Outro Lado da Rua, de Thiago Barba. Artista: Thiago Barba – Santa Catarina
- Horizonte, de Mooluscos. Artista: Uiu Lopes – São Paulo
- A dança do caos, de Vito Quintans Artista: Sargaço Nightclub – Pernambuco
- Cornélios, Hecthor Murilo e Patrick Gomes. Artista: Gastação Infinita – Espírito Santo
- Copo de Silêncio, de Farofa Sintética. Artista: Sandyalê – Sergipe
- La Biquera, de Garibaldi e Antonio Miano. Artista: Garibaldi – São Paulo
- Santa Fera, de Rodrigo Urbano e Isadora Maia. Artista: Duda Hissa, Duda Brack – São Paulo
- OFELIA, de Leila Monségur e Cris Rangel. Artista: Bel Aurora – São Paulo
- Mandaram Me Buscar, de Perseu Azul Safi. Artista: Pacha Ana – Mato Grosso
- Miqueísmo, de Miquéias Gonçalves (MiQ). Artista: MiQ part. Naomhi – Espírito Santo
- Destino, de Marvin Pereira e Sued Nunes. Artista: Sued Nunes – Bahia
- Manifesto , de W.I. e V.G.. Artista: W.I. part. V.G. – Espírito Santo
- Timon, Papel e Letra, de Renata Fortes. Artista: Jaísa Caldas – Maranhão
- Quem é teu baby?, de Lucas Paz. Artista: Leopold Nunan part. Sonia Santos e Ana Gazzola – Ceará
- Milico, de Gabriel Albuquerque. Artista: Mukeka Di Rato – Espírito Santo
- 19h: 27ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Teatro Glória (Sesc Glória)
- Big Bang (Carlos Segundo, FIC, RN/MG)
- Lugar de Ladson (Rogério Borges, DOC, SP)
- De onde nasce o sol (Gabriele Stein, FIC, ES)
- Cama Vazia (Fábio Rogério e Jean-Claude Bernadet, DOC, SP)
- A última vez que ouvi Deus chorar (Marco Antonio Pereira, EXP, MG)
- 13ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Teatro Glória (Sesc Glória)
- Toda noite estarei lá (Suellen Vasconcelos e Tati Franklin, DOC, ES)
- QUINTA (21)
- 9h: 23º Festivalzinho de Cinema de Vitória – Cine Metrópolis
- 10h: Debate com os realizadores da 27ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e 13ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Hotel Senac Ilha do Boi
- 14h: Workshop Experimental de Fotografia – Museu Vale Extramuros – Jordana Caetano e Weverson Tertuliano – Hotel Senac Ilha do Boi
- 14h: 23º Festivalzinho de Cinema de Vitória – Cine Metrópolis
- 14h: Mostra A Cinemateca é Brasileira – Sala Marien Calixte – 3º andar (Sesc Glória)
- Deus e o Diabo na Terra do Sol (Glauber Rocha, FIC, 1964)
- 14h: 10ª Mostra Outros Olhares – Programa Juventude – Sala Cariê Lindenberg – 2º andar (Sesc Glória)
- Sua majestade, o passinho (Carol Correia e Mannu Costa, DOC, PE)
- Amaná (Antonio Fargoni, FIC, CE)
- A verdade que me contaram (Realização Coletiva – Breno Oliveira, Camila Rodrigues Sales, Cauã Damas, Clara Vitter, Daniel Damas, Daniel Silva Gomes, João Pedro Ventura Noises, Jonas Basílio, Kauane Vitória Dias Ferreira, Letícia Abreu, Mayara Mendes, Nayra Garcia, Weverton de Oliveira Pereira, Andrey Oliveira Sampaio, FIC, RJ)
- No início do mundo (Gabriel Marcos, FIC, MG)
- 16h: 5ª Mostra Do Outro Lado – Cinema Fantástico – Sala Cariê Lindenberg – 2º andar (Sesc Glória)
- Luminárias (Evandro Caixeta e João Gilberto Lara, FIC, MG)
- Água Doce (Antonio Miano, FIC, SP)
- La Pursé (Gabriel Nobrega, ANI, SP)
- Nau (Renata de Lelis, FIC, RS)
- Encruzilhadas do Caos (Alex Buck, FIC, ES)
- 16h: 6ª Mostra Cinema de Bordas – Sala Marien Calixte – 3º andar (Sesc Glória)
- Dois Nós Cegos no Oeste (Expedycto Lyma, FIC, SP)
- 19h: Homenagem à Elisa Lucinda – Teatro Glória (Sesc Glória)
- 27ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Teatro Glória (Sesc Glória)
- Remendo (Roger Ghil, FIC, ES)
- Mãri Hi – A árvore do sonho (Morzaniel Ɨramari, DOC, RR)
- Cósmica (Ana Bárbara Ramos, DOC, PB)
- Teatro de máscaras (Eduardo Ades, FIC, RJ)
- 13ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Teatro Glória (Sesc Glória)
- Porto Príncipe (Maria Emilia Azevedo, FIC, SC)
- SEXTA (22)
- 9h: 23º Festivalzinho de Cinema de Vitória – Cine Metrópolis
- 10h: Debate com os realizadores da 23ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e 13ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Hotel Senac Ilha do Boi
- 14h: 23º Festivalzinho de Cinema de Vitória – Cine Metrópolis
- 14h: Mostra A Cinemateca é Brasileira – Sala Marien Calixte – 3º andar (Sesc Glória)
- O Bandido da Luz Vermelha (Rogério Sganzerla, FIC, 1968)
- 14h: 6ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental – Sala Cariê Lindenberg – 2º andar (Sesc Glória)
- Memórias do Fogo (Rita de Cássia Melo Santos, Leandro Olímpio, Irineu Cruzeiro Neto, DOC, ES)
- 8 Bilhões: Somos Todos Responsáveis (Andrea Flores Urushima, Cesar Shundi Iwamizu e Nelson Kao, DOC, SP)
- Vãhn Gõ Tõ Laklãnõ (Barbara Pettres, Flávia Person, Walderes Coctá Priprá, DOC, SC)
- 16h: Sessão Especial – Sala Cariê Lindenberg – 2º andar (Sesc Glória)
- A Cozinha (Johnny Massaro, FIC, RJ)
- 19h: Homenagem aos 25 Anos do Canal Brasil – Teatro Glória (Sesc Glória)
- 27ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Teatro Glória (Sesc Glória)
- Deixa (Mariana Jaspe, FIC, RJ)
- Ramal (Higor Gomes, FIC, MG)
- Procuro teu auxílio para enterrar um homem (Anderson Bardot, FIC, ES)
- Escasso (Clara Anastácia e Gabriela Gaia Meirelles, FIC, RJ)
- 13ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Teatro Glória (Sesc Glória)
- Jovem que desceu do norte (Ana Teixeira, DOC, SP)
- SÁBADO (13)
- 10h: Debate com os realizadores da 27ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e 13ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Hotel Senac Ilha do Boi
- 13h: 8ª Mostra Mulheres no Cinema + Debate – Sala Cariê Lindenberg – 2º andar (Sesc Glória)
- Alexandrina – Um relâmpago (Keila Sankofa, DOC, AM)
- Fala Sincera (Yacewara Pataxó, DOC, SP)
- Manchas de Sol (Martha Mariot, FIC, RS)
- Azul da Cor do Mar (Natália Dornelas, EXP, ES)
- Vozes-mulheres (Laynara Rafaela, EXP, SP)
- Nicinha Não Vem (Muriel Alves, DOC, RJ)
- Lei da Mordaça (Isabella Vilela, DOC, SP/RJ)
- Todavia Sinto (Evelyn Santos, EXP, SP)
- 13h: Mostra A Cinemateca é Brasileira – Sala Marien Calixte – 3º andar (Sesc Glória)
- Cabra Marcado Para Morrer (Eduardo Coutinho, DOC, 1984)
- 15h: 8ª Mostra Cinema e Negritude + Debate – Sala Cariê Lindenberg – 2º andar (Sesc Glória)
- Mergulho (Marton Olympio & Anderson Jesus, FIC, SP)
- Espelho (Laynara Rafaela, FIC, SP)
- Firmina (Izah Neiva, FIC, SP)
- Insígnia (Beatriz Barreto, FIC, DF)
- Caminhos Afrodiaspóricos pelo Recôncavo da Guanabara (Wagner Novais, DOC, RJ)
- Espaço Dentro (Natasha Rodrigues, EXP, SP)
- Avôa (Lucas Mendes, DOC, GO)
- 15h: 13ª Mostra Quatro Estações – Sala Marien Calixte – 3º andar (Sesc Glória)
- Ferro’s Bar (Aline A. Assis, Fernanda Elias, Nayla Guerra e Rita Quadros, DOC, SP)
- A menina atrás do espelho (Iuri Moreno, ANI, GO)
- Entrelaços (Giulia Tomasini e Marina Pessato, FIC, RS)
- Os animais mais fofos e engraçados do mundo (Renato Sircilli, FIC, SP)
- Casa de bonecas (George Pedrosa, FIC, MA)
- 19h: Sessão Especial de Encerramento
- Lô Borges: Toda Essa Água, de Rodrigo de Oliveira
- Premiação e Encerramento do 30º Festival de Cinema de Vitória – Teatro Glória (Sesc Glória)