Festival de Cinema de Vitória exibe 98 filmes de graça até sábado (23); veja a programação

Cena do documentário "Incompatível com a Vida", que abre o Festival de Cinema de Vitória nesta segunda (18) Crédito: Descoloniza Filmes

O momento do ano mais esperado pelos cinéfilos capixabas (incluindo o pessoal de HZ) finalmente chegou! Considerada a maior e mais tradicional mostra audiovisual do Estado, o Festival de Cinema de Vitória (FCV) chega a sua 30ª edição. As atividades, totalmente gratuitas e espalhadas por vários pontos da Grande Vitória, começam nesta segunda (18) e seguem até sábado (23).

Lucia Caus, diretora-geral do FCV, fez um balanço dessas três décadas de uma verdadeira história de amor dos capixabas com o cinema nacional, como também lançou perspectivas sobre os títulos que serão apresentados nesta temporada.

"É muito emocionante celebrar 30 anos de história do Festival de Cinema de Vitória. Foram inúmeros desafios, mas muitas histórias de celebração, de alegrias e de vitórias. Esta edição inédita do FCV reafirma o talento e a criatividade dos realizadores brasileiros, de suas equipes e de todo mundo que trabalha com cinema e audiovisual no Brasil", apontou, destacando o valor dos trabalhos do ES que serão projetados.

"Além disso, celebramos o talento capixaba com títulos de 19 realizadores que produzem no Espírito Santo e homenageamos Elisa Lucinda, essa grande artista que leva o nosso Estado para o Brasil. Para mim, e toda a equipe que realiza o festival, esta edição tem um sabor especial por celebrar a cultura brasileira, por meio do audiovisual. Esperamos todos vocês nesta semana de programação intensa e feita com imenso carinho para o público capixaba", convidou.

EDIÇÃO DE 30 ANOS

Dividido em 12 Mostras Competitivas, o 30º Festival de Cinema de Vitória exibirá 98 filmes - 93 curtas e cinco longas-metragens - que apresentam a produção contemporânea do audiovisual brasileiro, com títulos produzidos nos anos de 2022 e 2023. As produções contemplam diversos gêneros cinematográficos em trabalhos que trazem narrativas plurais sobre o Brasil.

Os filmes concorrem ao Troféu Vitória em 35 categorias e a escolha dos vencedores é feita pelo Júri Técnico do Festival, além do Troféu Vitória de Melhor Filme, pelo Júri Popular, em todas as mostras competitivas. As inscrições para o 30º FCV bateram recorde esse ano, com 1.226 produções inscritas vindas de todas as regiões do Brasil.

Cena do documentário capixaba "Toda Noite Estarei Lá", de Tati Franklin e Suellen Vasconcelos Crédito: Pai Grande Filmes

"Incompatível com a Vida", de Eliza Capai, "Represa", de Diego Hoefel, "Porto Príncipe", de Maria Emilia Azevedo, "Jovem que Desceu do Norte", de Ana Teixeira, e o capixaba Mostra Olhar de Cinema, de Curitiba, e selecionado para o Festival de Cinema do Rio de Janeiro. Sessões que sempre causam mais expectativa do grande público, a Mostra Competitiva de Longas-Metragens traz cinco títulos, todos marcados pela excelência técnica, aplausos e prêmios por onde passaram. Serão exibidos no Sesc Glória (Vitória) os projetos, de Eliza Capai,, de Diego Hoefel,de Maria Emilia Azevedo,, de Ana Teixeira, e o capixaba "Toda Noite Estarei Lá" , de Suellen Vasconcelos e Tati Franklin, premiado na, de, e selecionado para o

Além dos filmes que serão exibidos nas mostras competitivas e das obras que resgatam a história do cinema brasileiro, na sessão A Cinemateca é Brasileira , o 30º Festival de Cinema de Vitória promove duas sessões especiais. Na sexta (22) acontece a exibição do longa "A Cozinha", de Johnny Massaro, que estará presente na sessão ao lado do ator e roteirista Felipe Haiut. Na noite de encerramento, rola a projeção do documentário "Lô Borges - Toda Essa Água", do capixaba Rodrigo de Oliveira ("Os Primeiros Soldados").

ABORTO

O primeiro concorrente ao Troféu Vitória traz o talento e olhar sensível de Eliza Capai (da série "Elize Matsunaga: Era uma vez um Crime", da Netflix) para um tema que ainda é tabu na sociedade, o aborto. "Incompatível com a Vida", que será exibido nesta segunda (18), a partir das 19h, no Sesc Glória, chega com a propriedade de ter vencido o festival É Tudo Verdade no início do ano, que o qualificou para disputar uma vaga no Oscar 2024 de Melhor Documentário. O projeto também será exibido durante o Festival do Rio, em outubro, e estreia nos cinemas em novembro.

Em evidência, o luto de uma mãe sobre um filho que não chegou a nascer. Eliza registrou sua própria dor ao passar por um procedimento de interrupção médica da gravidez em Portugal, onde o aborto é legal, após o diagnóstico de que seu feto tinha uma malformação incompatível com a vida.

Ela aproveita sua história para traçar um panorama da realidade brasileira, onde o aborto é criminalizado, buscando mulheres que, a partir do mesmo diagnóstico, tiveram diferentes experiências. Algumas judicializaram o pedido de aborto, enquanto outras deram à luz a bebês que morreram no mesmo dia. O que essas mães têm em comum? O luto solitário e traumas do sistema de saúde. "Incompatível com a Vida" reflete com beleza e dor temas como maternidade, vida e morte.

"Este filme é uma tentativa de oferecer um espelho para tantas mulheres e casais que enfrentam de forma solitária as profundezas do luto gestacional e neonatal", afirmou Eliza, em material de divulgação do documentário. "Ao nos expor e unir nossas histórias, o filme propõe inspirar um diálogo qualificado sobre sistemas de saúde, leis e redes de apoio. Acredito que a arte tem o poder de criar empatia e contribuir para a cura e a transformação das feridas sociais".

Não custa lembrar: no Brasil, o aborto é considerado crime passível de prisão para as mulheres. A lei restritiva permite o aborto legal apenas em casos que coloquem em perigo a vida da mãe, resultem de estupro ou no caso de feto ser anencéfalo. Estima-se que meio milhão de abortos clandestinos ocorram no país anualmente, levando a números alarmantes: a cada dois dias, uma dessas mulheres morre de complicações.

Nem só de filmes vive o Festival de Cinema de Vitória. A mostra também promoverá oficinas de formação. Este ano, a programação inclui o Workshop Experimental de Fotografia - Museu Vale Extramuros, com Jordana Caetano e Weverson Tertuliano, que será aberto ao público na terça (19) e quarta (20), das 9 às 12 horas, na primeira turma, e das 14 às 17 horas, na segunda, no Hotel Senac Ilha do Boi. As vagas são limitadas. Não é necessário nenhum pré-requisito e a seleção é por ordem de inscrição. Mais informações no site do festival

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