Elisa Lucinda é a homenageada no 30° Festival de Cinema de Vitória

Elisa Lucinda Crédito: Jonathan Estrella

Programado para acontecer entre os dias 18 e 23 de setembro, o 30º Festival de Cinema de Vitória promete fortes emoções e belas homenagens. Neste ano, o Troféu Vitória vai para Elisa Lucinda, homenageada desta edição, que também ganhará um caderno especial com toda a sua história.

A obra biográfica é assinada pelos jornalistas Lais de Mello Rocio, Leonardo Vais e Paulo Gois Bastos. “Estou me sentindo tão importante sendo homenageada no Festival de Cinema da minha terra. Sempre quis ser um orgulho capixaba. Não adianta nada fazer sucesso no mundo inteiro sem o aplauso da mãe da gente, sem o amor da aldeia”, afirmou a artista.

O FESTIVAL

Mas muita coisa vai rolar além da cerimônia. De 18 a 23 de setembro, a 30ª edição do Festival de Cinema de Vitória apresentará a safra atual e inédita do cinema brasileiro. Além das exibições nas mostras competitivas, o evento contará lançamentos de filmes, debates, formações e homenagens que transformarão a cidade de Vitória na capital do cinema brasileiro. A programação gratuita será realizada no Sesc Glória, no Cine Metrópolis (Ufes) e no Hotel Senac Ilha do Boi.

O 30⁰ Festival de Cinema de Vitória conta com o patrocínio do Instituto Cultural Vale, da Petrobras e da ArcelorMittal, através da Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura. Conta com o apoio do Canal Brasil, do Canal Like, da Universidade Federal do Espírito Santo, do Cine Metrópolis, da Rede Gazeta, da Carla Buaiz Jóias e do Sesc Glória. Conta também com o patrocínio institucional do Banestes. A realização é da Galpão Produções e do Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA).

SERVIÇO