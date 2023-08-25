Elisa Lucinda volta ao ES com a peça "Parem de Falar Mal da Rotina"

Estou ensaiando “Quem me leva para passear", uma peça com minha amiga Márcia Duvalle e minha outra amiga Giovana Pires na direção. É uma adaptação dos meus romances mais recentes, de 2021, um dos dez finalistas do Prêmio Jabuti de 2022. Tem o prefácio da chefe de cozinha Paola Carosella e quarta capa de Lázaro Ramos. Estou muito animada com essa montagem. Antes dela, quero trazer para Vitória a peça “Cuidado Com Ela”. (…) Também estou dirigindo Francisco Salgado, o Horácio, namorado da Marlene em “Vai na Fé". Chama-se “A Confissão”, o texto é nosso. É sobre um homem que confessa toda sua masculinidade tóxica mas que acha que não tem nada demais. Dá alguns exemplos como se estivesse tudo bem. E tem outro com o Samuel Assis, o Ben de ”Vai na Fé”, feito em cima de um livro meu inédito, chamado “Encontro com a Invenção”. Os dois são monólogos.