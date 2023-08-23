Multiplace Mais vai reabrir no verão com beach bar funcionando durante o dia

Multiplace Mais, em Meaípe, vai voltar a agitar o verão de Guarapari Crédito: Site Oficial/Multiplace Mais

A galera saudosista pode comemorar pois as noites de verão em Guarapari voltarão a ser movimentadas. Afinal, o Multiplace Mais garante o retorno de seu funcionamento no verão 2024 com uma programação e novidades.

Fechado desde 2020 por conta da pandemia, o espaço pretende reabrir também com funcionamento diurno. Sim, durante a noite, os shows e festivais voltam a acontecer e, durante o dia, o público poderá curtir um beach bar que será aberto no segundo andar de frente para a praia e Meaípe.

O espaço funcionará até o pôr do sol e, durante a noite, fará parte do Camarote 2. "É grande a expectativa de todos para a reabertura no próximo verão, já que a casa teve suas atividades suspensas com o advento da pandemia. O retorno da família Lawall com seus parceiros promete aquecer o turismo capixaba e agitar Guarapari", detalha nota enviada pela assessoria do empreendimento.

Como dito na nota, a programação do Multiplace Mais volta para a mão de Bruno Lawall e parceiros depois de 4 anos de arrendamento do espaço, que está sendo reformado. Porém, um detalhe pode atrasar os planos de reabertura, a obra para o beach bar está embargada pela Prefeitura de Guarapari.

Em nota, a prefeitura "através da Secretaria de Análises e Aprovação de Projetos (Semap), informa que o empreendimento está em processo de regularização, tendo sido expedida licença para adequação de acessibilidade e demolição. O mesmo foi autuado por executar obra em discordância com licença. Vale ressaltar que, o embargo das obras em discordância com a licença será mantido até a regularização".