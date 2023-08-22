Minidesfile das escolas de samba: prefeitura distribui ingressos nesta quarta

Mapa minidesfiles das escolas de samba Crédito: Liesge

Está chegando a hora dos tamborins aquecerem para o Carnaval 2024. Nesta sexta (25) e sábado (26), serão realizados os Minidesfiles do Carnaval de Vitória, no Pátio das Alegorias, ao lado do Tancredão, no bairro Mario Cypreste, em Vitória. Oito agremiações vão entrar no ritmo da folia para apresentar ao público os enredos que serão contados na passarela do samba no ano que vem.

Para curtir tudo isto de pertinho, tem que ficar ligado pois as entradas já estão sendo distribuídas ou vendidas pelas escolas. No total, são 50 entradas para cada agremiação distribuir ao público, totalizando 400 entradas com as escolas (confira detalhes no fim da matéria).

Além delas, a Prefeitura de Vitória vai distribuir outros 300 ingressos para o público nesta quarta-feira (23). Segundo a Liesge, a partir das 18 horas, qualquer pessoa que queira ver de perto as apresentações deverá acessar o link da PMV - que será divulgado pelo Instagram da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) e da prefeitura - fazer o cadastro e solicitar os ingressos.

Vale ressaltar que cada CPF terá direito a apenas um ingresso por dia e a disponibilidade será por ordem de chegada. O tíquete deverá ser trocado por dois quilos de alimentos. A troca será feita na lanchonete do Tancredão, na quinta-feira (23), entre 8h e 17h.

Caso não consiga sua entrada nesta quarta, fique ligado pois a Litoral FM está fazendo promoções em sua programação oferecendo os tíquetes e HZ também vai sortear 10 pares de ingressos no Instagram a partir desta quarta (23).

O EVENTO

A dinâmica dos mini desfiles, de acordo com a Liga, é a mesma de um desfile oficial, mas sem envolver uma competição e sem ocorrer dentro do Sambão do Povo.

As escolas poderão utilizar a oportunidade para trabalharem alguns dos critérios exigidos nas apresentações oficiais, como evolução e harmonia, mas não precisam se preocupar em serem avaliados por jurados neste momento.

Cada agremiação terá 30 minutos para percorrer o Pátio das Alegorias, que tem 80 metros. O número de componentes também será mais enxuto, com até 300 integrantes na avenida.

Além disso, de acordo com a Liga, é obrigatório a presença de baianas, velha guarda, casais de porta-bandeiras e mestres-salas e bateria, além de "pede passagem", o elemento cenográfico que abre o desfile. Não haverá carros alegóricos.

SERVIÇO

MINIDESFILES DAS ESCOLAS DE SAMBA

QUANDO: Sexta-feira, 25 de agosto, às 21h, e sábado, 26 de agosto, às 20h

Sexta-feira, 25 de agosto, às 21h, e sábado, 26 de agosto, às 20h ONDE: no Pátio das Alegorias, ao lado do Tancredão - Avenida Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória



INGRESSOS