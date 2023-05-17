Escolas de Samba do ES farão minidesfiles abertos ao público em agosto

Mestre Sala e Porta Bandeira da MUG ensaiam no Sambão Crédito: Rodrigo Gavini

Faltando pouco mais de oito meses para os desfiles das escolas de samba do Espírito Santo acontecerem no Sambão do Povo, os foliões capixabas já podem preparar os calçados e fantasias. As agremiações do Grupo Especial preparam um desfile extra, em menor escala, nos dias 25 e 26 de agosto, no "Pátio das Alegorias", no Tancredão, em Vitória.

O evento chega para ajudar na arrecadação de verba para os desfiles oficiais, nos dias 2 e 3 de fevereiro, e aquecer as comunidades com os sambas-enredos de 2024. Segundo a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), será montada uma miniavenida próxima do Sambão do Povo com camarotes.

"Teremos o início dos minidesfiles no Tancredão, que percorrerá toda extensão do pátio das Alegorias, passando pelo portal, continuando na Dário Lourenço de Souza e tendo a dispersão na mesma avenida", explica João Filipe Silva Moyses, atual diretor de carnaval da Liesge, ao HZ.

Além das sete escolas do Grupo Especial, a Andaraí — rebaixada em 2023 para o Grupo de Acesso A — também desfilará, por ser afiliada à Liesge. As apresentações serão gratuitas com a comercialização dos camarotes montados pela Liga por conta das escolas de samba.

Os camarotes serão repassados pela Liga para cada agremiação. As escolas terão liberalidade de dispor deles da forma que entenderem melhor, seja por convite ou comercializando, para gerar recursos

Fora a arrecadação financeira, o diretor de Carnaval destaca que a ocasião é importante para conectar os foliões aos sambas-enredo que ecoarão na avenida em fevereiro do ano que vem. Até o momento, apenas Mocidade Unida da Glória (Massena, Um Olhar em Aquarela), Chegou O Que Faltava (Bravo! Abram-se as cortinas, o Glória em cena), Jucutuquara (Gassho: Caminhos de sabedoria) e Andaraí ("Histórias que a Vovó Contava") anunciaram seus enredos para o Carnaval 2024.

"É um pontapé inaugural dos sambas-enredos do Carnaval 2024. Vai ser um esquenta para fazer o samba pegar na voz do povo, das comunidades. É trazer a comunidade e o público amante das escolas para entrarem em contato com os novos sambas-enredos", disse.

SEM CARÁTER COMPETITIVO MAS COM REGRAS

A dinâmica dos minidesfiles, segundo João Filipe, é a mesma de um desfile oficial, mas sem envolver uma competição e sem ocorrer dentro do Sambão do Povo. As escolas poderão utilizar a oportunidade para trabalharem alguns dos critérios exigidos nas apresentações oficiais, como evolução e harmonia, mas não precisam se preocupar em serem avaliados por jurados neste momento.

Mesmo se tratando de um desfile em proporções menores, cada agremiação deve obedecer alguns critérios, mediante multas, como o tempo de apresentação.

Cada desfile deve ocorrer em, no máximo, 30 minutos;





As escolas, obrigatoriamente, devem levar para a miniavenida no mínimo 200 e no máximo 300 componentes;





É obrigatório a presença de baianas, velha guarda, casais de porta-bandeiras e mestres-salas e bateria, além de "pede passagem", o elemento cenográfico que abre o desfile.

"Para o produtor da escola de samba ou o diretor de carnaval de cada escola, isso é um prato cheio. Ele vai conseguir reunir todos os segmentos da escola em formato de desfile, podendo a direção de carnaval trabalhar tecnicamente os integrantes da comunidade, fazendo um grande esquenta do samba-enredo para o Carnaval oficial. É uma parte técnica muito vantajosa para as agremiações", concluiu.

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