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Rolê de milhões

Tierry retorna ao ES cheio de lembranças e elogios aos capixabas

Cantor se apresenta neste sábado (20), em Cariacica, no mesmo espaço de sua última apresentação no Estado. "Um dos momentos mais arrepiantes da carreira", relembra
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 16 de Maio de 2023 às 08:17

Tierry grava DVD no Espaço das Américas em São Paulo, em 2022
Tierry grava DVD no Espaço das Américas em São Paulo, em 2022 Crédito: Folhapress/Folhapress
Neste sábado (20), um rolê de milhões promete agitar a Matrix Music Hall, em Cariacica. Com um DVD recém-lançado e uma turnê rodando o Brasil, o baiano Tierry desembarca em terras capixabas para um show mais do que especial e já adianta a expectativa para uma apresentação com a temperatura lá em cima. "O público capixaba é caloroso, de gente bonita e que gosta de festa", comentou.
À equipe de HZ, o cantor relembrou uma vinda especial ao Estado, em maio de 2022, para uma apresentação na mesma casa de shows. "Quando eu fui na Matrix, foi uma festa muito lotada, todo mundo cantando tudo do início ao fim. Foi um momento incrível na minha carreira, um dos momentos mais arrepiantes. Eu lembro que jogaram uma camisa da Marília, eu coloquei no palco e foi muito incrível", compartilhou.
Dono dos sucessos "Hackearam-me" e "Rita", ambas de 2020, o baiano ainda promete cantar os hits "Cabeça Branca" (2021) e "Disco Arranhado" (2020) e os lançamentos mais recentes, "Vira Lata Caramelo", parceria de 2023 com Zé Neto & Cristiano, e "Lá Ele". 
Com músicas que dominam sempre as paradas musicais, Tierry se sente honrado de poder levar o sertanejo da Bahia para todo o Brasil, com canções que o público se identifica. 
"Eu quero que as pessoas, quando ouvirem a minha música, sofram mas se divirtam, que riam do próprio momento. Essa é minha intenção, fazer músicas de sofrência divertidas (…) Fico feliz de fazer parte de um ritmo tão gigantesco, de uma história tão bonita de grandes cantores”, finalizou. 

SERVIÇO

  • ROLÊ DE MILHÕES COM TIERRY
  • QUANDO: Sábado (20/05), às 20h
  • ONDE: Matrix Music Hall - R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica, ES
  • CLASSIFICAÇÃO: 16 anos
  • INGRESSOS: Pista por R$ 50 (meia-entrada) | Área VIP por R$ 80 (meia-entrada) | Mezanino por R$ 150 (meia-entrada). Disponíveis no site do da Le Billet ou fisicamente nas lojas Indus dos Shoppings Vila Velha, Vitória, Boulevard e na Glória

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