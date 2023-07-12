Escolas de samba do ES desfilarão enredos de 2024 nos minidesfiles de agosto

Atual campeã do carnaval capixaba, a MUG estará presente no minidesfile que acontece em agosto, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Os tamborins estão esquentando para os minidesfiles que as escolas de samba de Vitória promovem nos dias 25 e 26 de agosto, em uma área próxima do Tancredão, em Vitória. Entre as novidades, está que as agremiações vão realmente promover uma pré-estreia do que virá em 2004. Os enredos do desfile oficial do próximo ano, por exemplo, estarão presentes durante as performances do próximo mês de forma obrigatória.

Os sambas-enredos do carnaval vindouro também, mas, por enquanto, apenas a Chegou O Que Faltava e o Pega No Samba estão com suas composições definidas. As coirmãs continuam definindo o quesito, seja fazendo concurso ou decidindo internamente. Todos os sambas-enredo devem estar definidos até o dia da apresentação.

Os enredos que passarão pelo desfile de agosto de 2023 são: MUG ("Massena: Um Olhar em Aquarela"); Unidos de Jucutuquara ("Gassho, Caminhos de Sabedoria"); Chegou o que Faltava ("Bravo! Abram-se as cortinas. O Glória em Cena"); Pega no Samba ("Pérolas do Deserto"); Independente de Boa Vista ("Viana Divinamente Brasileira"); Unidos da Piedade ("Quilombo Piedade"); Novo Império (Homenagem a Barra de São Francisco, ainda sem nome definido), e Andaraí ("As Histórias que Vovó Contava").

O evento tem previsão de começar às 21h, na sexta-feira, dia 25, e às 20h, no sábado, dia 26. Cada escola terá 30 minutos para se apresentar, seguindo a ordem: Andaraí, Novo Império, Boa Vista e MUG, na sexta, e Pega no Samba, Chegou O Que Faltava, Piedade e Jucutuquara, no sábado. A Andaraí, que caiu para o Grupo de Acesso A nesse ano, desfilou no Especial no último carnaval e participa como convidada da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge).

As escolas vão desfilar com no mínimo 200 e no máximo 300 componentes, contendo todos os segmentos de uma apresentação tradicional, como comissão de frente; mestre-sala e porta-bandeira; bateria (com o mínimo de 50 e o máximo de 70 ritmistas); baianas; velha guarda; passistas; grupo musical, e alas da comunidade ou dos amigos. Não haverá alegoria, mas cada pavilhão deve levar um tripé ou um Pede-Passagem (elemento alegórico que apresenta a agremiação para o desfile e a comunidade do samba).

INGRESSOS

Também ficou definido que os ingressos serão entregues às agremiações pela Liesge no início de agosto e cada escola se responsabilizará pela distribuição. Ao todo, serão mil convites para cada dia.

"A gente orienta que as escolas não façam a comercialização direta dos ingressos, mas trabalhem com estratégia, de acordo com a realidade de cada uma, já que o objetivo é gerar recursos para as agremiações", explicou o presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial, Edson Neto.

A Unidos de Jucutuquara ficou em segundo lugar nos desfile de 2023 Crédito: Rodrigo Gavini

A liga também detalhou que cada escola terá um espaço para vender comida ou produtos da própria agremiação. O evento pretende movimentar cerca de meio milhão de reais na economia local.

"Nosso carnaval é o terceiro maior do país e o mundo do samba precisava de algo grandioso, à altura do que as escolas apresentam na avenida anualmente. O minidesfile veio para isso, além de captar recursos e fazer girar a renda da costureira, do maquiador e do ambulante, chegou para mostrar que o capixaba merece sentir o arrepio que o carnaval traz duas vezes no ano", apontou Neto.

E se você não puder conferir as apresentações ao vivo, fique frio, pois o evento será transmitido por três canais no YouTube. Os sambistas poderão acompanhar através do canal da Liesge , de A Gazeta e do portal Carnavalesco , tradicional na cobertura da folia no eixo Rio / São Paulo.

MINIDESFILES DAS ESCOLAS DE SAMBA DE VITÓRIA