Homero Massena será enredo da Mocidade Unida da Glória para o Carnaval 2024 Crédito: Acervo do Museu Atelier Homero Massena

"HZ", pé quente, divulgou em primeira mão que Colatina seria enredo da MUG em 2023. O resultado: a agremiação de Vila Velha levou o título do Carnaval Capixaba. Como em time que está ganhando não se mexe, vamos divulgar, novamente em primeira mão, o tema que a escola da Glória vai levar para o Sambão do Povo, desta vez em 2024.

Em uma escolha pra lá de acertada, a agremiação pretende contar na passarela do samba capixaba a vida e obra de Homero Massena, um dos mais relevantes artistas da história do Espírito Santo. Dono de um traço único e responsável por trazer técnicas impressionistas ao Estado, Massena, morto em 1974, possui mais de 10 mil obras ao redor do mundo e um museu com seu nome em Vila Velha.

Segundo comunicado da Mocidade Unida da Glória, a escolha de Homero pelo carnavalesco Petterson Alves (campeão com a escola em 2023) possui um motivo nobre. Mesmo nascido em Minas Gerais, o artista era apaixonado por Vila Velha e escolheu a Prainha para viver seus últimos 20 anos de vida. Lá, retratou, em telas, madeiras, tecidos e até nas paredes de sua própria casa, o cotidiano da cidade que considerava seu paraíso: os pescadores, as lavadeiras, a natureza e a ladeira da Penha, entre outros pontos.

Your browser does not support the audio element. MUG terá Homero Massena como enredo no Carnaval de Vitória 2024

Ah, sim: o enredo - que contará com o poético título "Massena: Um Olhar em Aquarela" - será assinado pelo jornalista e pesquisador de carnaval Léo Soares.

Presidente da agremiação da Glória, Robertinho da MUG ressalta a beleza do tema proposto para o próximo desfile. "Homenagear e ressaltar as coisas do Espírito Santo tem sido fator decisivo em nossas escolhas de enredo. Homero Massena é um 'medalhão' capixaba que levou Vila Velha para o mundo com suas obras. Através de seu olhar apaixonado, a Prainha, barcos, flores, pescadores e ladeiras do Convento viajaram quilômetros. O fato de ser um tema inédito nos convenceu ainda mais a levar para a avenida essa grande história. A cultura canela-verde sai ganhando com esse trabalho que apresentaremos em 2024", defende o dirigente.

ARTE E HISTÓRIA

Subsecretário Municipal de Cultura de Vila Velha, e gestor e curador do Museu Atelier Homero Massena, Manoel Goes também comemorou a escolha do tema pela agremiação. "Tenho todos os motivos para estar feliz com esse enredo, que, com certeza, será muito bem desenvolvido pelo carnavalesco Petterson Alves e sua equipe. Primeiro por ser criado no bairro da Glória, berço da MUG. Segundo, por fazer parte da história dessa supercampeã do carnaval capixaba, como membro de sua Velha Guarda, e, profissionalmente, por ter conduzido no museu todo o restauro do imóvel e do acervo deste genial pintor", destaca.

A MUG é a atual campeã do Carnaval Capixaba Crédito: Fernando Madeira

"O Homero Massena recebe quase três mil visitantes por mês. Eles podem contemplar detalhes da vida do pintor, que teve a casa onde viveu transformada em museu. O espaço voltou a receber visitantes após sua total restauração. Lá estão seus óculos, seus pincéis, inúmeras cartas, livros, diplomas, e as camas do casal separadas, devido à idade e à doença, onde ele e a sua Edy dormiam, separados, mas tão juntos, dando a impressão que ainda habitam este lugar", acredita Manoel.