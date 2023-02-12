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'Que coisa mais linda'

Com gritos de 'é campeã', MUG impressiona com carros e fantasias luxuosos

Uma maria-fumaça de quase 30 metros de comprimento pediu passagem e levou o folião do Sambão do Povo a uma viagem até Colatina, cidade homenageada pela agremiação  de Vila Velha; já a rainha de bateria se despediu após 21 anos de avenida
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

12 fev 2023 às 04:12

Publicado em 12 de Fevereiro de 2023 às 04:12

MUG desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023
Maria-fumaça da MUG chama a atenção pela grandiosidade  Crédito: Aglisson Lopes
Mocidade Unida da Glória (MUG), quinta escola a brilhar no Sambão do Povo, levou para a avenida carros grandiosos e fantasias luxuosas. Com o enredo "A caminho das terras do sol poente", a agremiação homenageou, na madrugada deste domingo (12), a cidade de Colatina como protagonista de tradição e da modernidade. Ao fim, saiu sob os gritos de "É campeã". 
O carro-abre alas já mostrava a imponência das alegorias. Uma maria-fumaça (que realmente soltava fumaça) com 29,60 metros de comprimento — o limite do regulamento é 30m —, em dois chassis, todo iluminado e com movimento pedia passagem apitando. 
O que mais se comentou nos camarotes e arquibancada foi sobre o luxo das fantasias. A escola investiu em acabamento e materiais que impressionaram. 
O segundo carro, com  o tema "Café, a bebida da princesa", espalhou cheiro de café pela avenida e encantou os foliões.  No entanto, o bule não girou, como a escola havia prometido.
Além da alegria, a emoção também tomou conta dos componentes por conta de um fato marcante para a agremiação. Pela última vez, Fernanda Figueredo entrou na avenida como rainha da MUG, depois de 21 anos. "Esse é meu último ano... Com muito orgulho, muito amor, muita fé em Deus e agradecimento", disse a musa, que foi muito aplaudida pelo público.
Segundo Fernanda, um dos motivos da saída seriam novos projetos de abrir uma clínica de estética, já que acabou de se formar em Biomedicina. 
A escola, que acelerou o passo no início do desfile, terminou com folga: 56min47s (o máximo permitido é de 62min). No final, ainda aplaudida pelo público, a rainha Fernanda saiu pisando com o pé direito fora da linha amarela que sinaliza o fim da avenida. 
"Fizemos de tudo, o possível e o impossível para colocar a MUG grandiosa mais uma vez na avenida. Todo esse esforço é para vocês, e para homenagear da melhor forma o município de Colatina"
Robertinho da MUG - Presidente da escola
Já sobre a despedida da rainha, Robertinho destacou: "Depois de 21 anos Fernanda Figueredo abrirá as portas para uma nova rainha em 2024". 

Como foi a escola

Deu samba

Sem dúvidas, o ponto mais elogiado da escola foi o luxo das fantasias e alegorias. Com acabamentos impecáveis e carro que até soltava cheiro de café, a MUG deixou o público de queixo caído. 

Atravessou

Como a escola se saiu muito bem, os pontos negativos ficaram nos detalhes, como o passo acelerado do início do desfile, sobretudo da comissão de frente, que andou bem rapidamente enquanto fazia a coreografia no começo da avenida. No fim, a escola teve que diminuir o ritmo, já que tinha tempo sobrando.

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