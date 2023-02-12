Com gritos de 'é campeã', MUG impressiona com carros e fantasias luxuosos

A Mocidade Unida da Glória (MUG), quinta escola a brilhar no Sambão do Povo, levou para a avenida carros grandiosos e fantasias luxuosas. Com o enredo "A caminho das terras do sol poente", a agremiação homenageou, na madrugada deste domingo (12), a cidade de Colatina como protagonista de tradição e da modernidade. Ao fim, saiu sob os gritos de "É campeã".
O carro-abre alas já mostrava a imponência das alegorias. Uma maria-fumaça (que realmente soltava fumaça) com 29,60 metros de comprimento — o limite do regulamento é 30m —, em dois chassis, todo iluminado e com movimento pedia passagem apitando.
O que mais se comentou nos camarotes e arquibancada foi sobre o luxo das fantasias. A escola investiu em acabamento e materiais que impressionaram.
O segundo carro, com o tema "Café, a bebida da princesa", espalhou cheiro de café pela avenida e encantou os foliões. No entanto, o bule não girou, como a escola havia prometido.
Além da alegria, a emoção também tomou conta dos componentes por conta de um fato marcante para a agremiação. Pela última vez, Fernanda Figueredo entrou na avenida como rainha da MUG, depois de 21 anos. "Esse é meu último ano... Com muito orgulho, muito amor, muita fé em Deus e agradecimento", disse a musa, que foi muito aplaudida pelo público.
Segundo Fernanda, um dos motivos da saída seriam novos projetos de abrir uma clínica de estética, já que acabou de se formar em Biomedicina.
A escola, que acelerou o passo no início do desfile, terminou com folga: 56min47s (o máximo permitido é de 62min). No final, ainda aplaudida pelo público, a rainha Fernanda saiu pisando com o pé direito fora da linha amarela que sinaliza o fim da avenida.
"Fizemos de tudo, o possível e o impossível para colocar a MUG grandiosa mais uma vez na avenida. Todo esse esforço é para vocês, e para homenagear da melhor forma o município de Colatina"
Robertinho da MUG - Presidente da escola
Já sobre a despedida da rainha, Robertinho destacou: "Depois de 21 anos Fernanda Figueredo abrirá as portas para uma nova rainha em 2024".
Como foi a escola
Deu samba
Sem dúvidas, o ponto mais elogiado da escola foi o luxo das fantasias e alegorias. Com acabamentos impecáveis e carro que até soltava cheiro de café, a MUG deixou o público de queixo caído.
Atravessou
Como a escola se saiu muito bem, os pontos negativos ficaram nos detalhes, como o passo acelerado do início do desfile, sobretudo da comissão de frente, que andou bem rapidamente enquanto fazia a coreografia no começo da avenida. No fim, a escola teve que diminuir o ritmo, já que tinha tempo sobrando.