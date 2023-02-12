Com gritos de 'é campeã', MUG impressiona com carros e fantasias luxuosos

Deu samba



Sem dúvidas, o ponto mais elogiado da escola foi o luxo das fantasias e alegorias. Com acabamentos impecáveis e carro que até soltava cheiro de café, a MUG deixou o público de queixo caído.

Atravessou



Como a escola se saiu muito bem, os pontos negativos ficaram nos detalhes, como o passo acelerado do início do desfile, sobretudo da comissão de frente, que andou bem rapidamente enquanto fazia a coreografia no começo da avenida. No fim, a escola teve que diminuir o ritmo, já que tinha tempo sobrando.