Paradinhas da bateria da Novo Império empolgam público no Sambão

Deu samba

Com 180 ritmistas, a bateria comandada pelo Mestre Glê foi um dos destaques da Novo Império, sobretudo no momento das paradinhas. Quando os integrantes abaixavam, o público respondia cantando e aplaudindo de pé. Fantasiados de Zumbi, o rei de Palmares, o grupo tinha à frente a rainha Rayane Rosa, que também deu um show.

Atravessou

O atraso de pouco mais de um minuto deve fazer a agremiação perder um décimo, conforme prevê a regulamentação no quesito cronometragem. Outro problema observado foi em algumas fantasias em que o costeiro não se sustentava e a equipe de harmonia ou membros da própria ala tentavam ajustar.