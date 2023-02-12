Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
'Bem-vindo ao reino'

Paradinhas da bateria da Novo Império empolgam público no Sambão

A batida da atual campeã do carnaval tomou conta da avenida e entrou em sintonia com os foliões: enquanto parte dos integrantes da bateria se abaixava, as pessoas se levantavam nas arquibancadas e cantavam com a escola
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

12 fev 2023 às 01:14

Publicado em 12 de Fevereiro de 2023 às 01:14

Comissão de frente da Novo Império
Comissão de frente da Novo Império: "Abram alas para vossas majestades" Crédito: Carlos Alberto Silva
Atual campeã do Carnaval de Vitória, a Novo Império entrou na avenida à 1h06 deste domingo (12), em busca do oitavo título para a comunidade de Santo Antônio, na Capital, reduto da escola. Com o enredo "Imperium — abram alas para vossas majestades", a coroa que simboliza a agremiação, em um elemento cenográfico da comissão de frente, mostrava que a escola planejava reinar no Sambão. Entre os destaques, a bateria e suas paradinhas, que contagiaram o público. 
Na avenida, a Novo Império resolveu fazer um baile para comemorar a sétima estrela conquistada no último carnaval, em uma viagem no tempo, entre majestades. 
A emoção tomou conta logo no início do desfile, quando o público deu um show de luzes na arquibancada para receber a agremiação, momento que fez muito folião ir às lágrimas.  
Novo Império desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023
Novo Império desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Rodrigo Gavini
Na comissão de frente, arlequim e pierrot fizeram passos de balé antes de abrir a caixa de presente com a colombina, na grande festa com os guardas da Corte Imperiana.
A bateria  foi outro espetáculo à parte, fazendo as  famosas paradinhas, com parte dos integrantes se abaixando na avenida, enquanto o público se levantava nas arquibancadas e cantava junto com a escola. Aliás, a escola foi uma das mais aplaudidas na passarela.
Uma ala que também chamou a atenção do público foi a Tarzans — o Rei da Selva, composta apenas por homens vestidos de tanga e uma peruca longa. Eles faziam coreografia com um integrante fantasiado de gorila. Já no final do desfile, um dos destaques foi a Miss Universo 2022, Mia Mamede, que liderava um grupo de misses de municípios capixabas.  
Apesar de vir forte, com grandes carros, bastante ornamentados e componentes animados e cantando junto, a Novo império, assim como as duas primeiras escolas, também excedeu o tempo limite em 1 minuto e 23 segundos.
Novo Império desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023
Novo Império desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Fernando Madeira
No entanto, para o vice-presidente da escola, Carlos Eduardo Santos Santana, o Dudu, essa infração não deve prejudicar a Novo Império, considerando que outras agremiações também ultrapassaram os 62 minutos regulamentares. "A nossa escola veio bonita, veio grande, pode anotar aí: esse título é nosso!", ressaltou, ao final do desfile. 
" A nossa escola veio bonita, veio grande, pode anotar aí: esse título é nosso!", ressaltou, ao final do desfile. "
Nome do Autor da Citação - Cargo do Autor

Como foi a escola

Deu samba 

Com 180 ritmistas, a bateria comandada pelo Mestre Glê foi um dos destaques da Novo Império, sobretudo no momento das paradinhas. Quando os integrantes abaixavam, o público respondia cantando e aplaudindo de pé. Fantasiados de Zumbi, o rei de Palmares, o grupo tinha à frente a rainha Rayane Rosa, que também deu um show. 

Atravessou

O atraso de pouco mais de um minuto deve fazer a agremiação perder um décimo, conforme prevê a regulamentação no quesito cronometragem. Outro problema observado foi em algumas fantasias em que o costeiro não se sustentava e a equipe de harmonia ou membros da própria ala tentavam ajustar. 

Carnaval 2023: Confira como foi o desfile da Novo Império

Veja Também

Vídeo: cachorro 'empurra' carro alegórico durante desfile da Piedade

Jucutuquara levanta o público com Nordeste no ES, mas corre no fim

Unidos da Piedade faz desfile cheio de emoção, mas extrapola tempo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval Carnaval de Vitória Escolas de Samba espírito santo Vitória (ES) Novo Império Carnaval 2023
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados