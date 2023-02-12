Paradinhas da bateria da Novo Império empolgam público no Sambão

Atual campeã do Carnaval de Vitória, a Novo Império entrou na avenida à 1h06 deste domingo (12), em busca do oitavo título para a comunidade de Santo Antônio, na Capital, reduto da escola. Com o enredo "Imperium — abram alas para vossas majestades", a coroa que simboliza a agremiação, em um elemento cenográfico da comissão de frente, mostrava que a escola planejava reinar no Sambão. Entre os destaques, a bateria e suas paradinhas, que contagiaram o público.
Na avenida, a Novo Império resolveu fazer um baile para comemorar a sétima estrela conquistada no último carnaval, em uma viagem no tempo, entre majestades.
A emoção tomou conta logo no início do desfile, quando o público deu um show de luzes na arquibancada para receber a agremiação, momento que fez muito folião ir às lágrimas.
Na comissão de frente, arlequim e pierrot fizeram passos de balé antes de abrir a caixa de presente com a colombina, na grande festa com os guardas da Corte Imperiana.
A bateria foi outro espetáculo à parte, fazendo as famosas paradinhas, com parte dos integrantes se abaixando na avenida, enquanto o público se levantava nas arquibancadas e cantava junto com a escola. Aliás, a escola foi uma das mais aplaudidas na passarela.
Uma ala que também chamou a atenção do público foi a Tarzans — o Rei da Selva, composta apenas por homens vestidos de tanga e uma peruca longa. Eles faziam coreografia com um integrante fantasiado de gorila. Já no final do desfile, um dos destaques foi a Miss Universo 2022, Mia Mamede, que liderava um grupo de misses de municípios capixabas.
Apesar de vir forte, com grandes carros, bastante ornamentados e componentes animados e cantando junto, a Novo império, assim como as duas primeiras escolas, também excedeu o tempo limite em 1 minuto e 23 segundos.
No entanto, para o vice-presidente da escola, Carlos Eduardo Santos Santana, o Dudu, essa infração não deve prejudicar a Novo Império, considerando que outras agremiações também ultrapassaram os 62 minutos regulamentares. "A nossa escola veio bonita, veio grande, pode anotar aí: esse título é nosso!", ressaltou, ao final do desfile.
" A nossa escola veio bonita, veio grande, pode anotar aí: esse título é nosso!", ressaltou, ao final do desfile. "
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Como foi a escola
Deu samba
Com 180 ritmistas, a bateria comandada pelo Mestre Glê foi um dos destaques da Novo Império, sobretudo no momento das paradinhas. Quando os integrantes abaixavam, o público respondia cantando e aplaudindo de pé. Fantasiados de Zumbi, o rei de Palmares, o grupo tinha à frente a rainha Rayane Rosa, que também deu um show.
Atravessou
O atraso de pouco mais de um minuto deve fazer a agremiação perder um décimo, conforme prevê a regulamentação no quesito cronometragem. Outro problema observado foi em algumas fantasias em que o costeiro não se sustentava e a equipe de harmonia ou membros da própria ala tentavam ajustar.