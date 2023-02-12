Vídeo: cachorro 'empurra' carro alegórico durante desfile da Piedade

O desfile da Unidos da Piedade, que abriu o Grupo Especial do Carnaval de Vitória neste sábado (11), contou com uma ajudinha especial. Um cachorro "semicaramelo" entrou na avenida junto com a escola e, além de acompanhar o ritmo dos passistas, também deu um empurrãozinho em um dos carros alegóricos, no Sambão do Povo

Antes mesmo de o desfile começar, o cachorro já acompanhava o início da concentração da Piedade, deitado, enquanto os integrantes da escola se preparavam para entrar na avenida.

Cachorro com integrante da escola Unidos da Piedade, no Sambão do Povo Crédito: Rodrigo Gavini

Assim que a agremiação iniciou a apresentação, o cachorro adentrou a avenida, em meio aos passistas. Em um dos momentos, o cão foi visto ao lado de diretores de harmonia, acompanhando a organização das alas, enquanto o samba da escola contagiava os foliões na passarela e nas arquibancadas.

Outro cachorro também foi visto durante o desfile, em meio aos sambistas. Além de ganhar o carinho de alguns integrantes, o cão também arrancou gritos e aplausos do público nas arquibancadas.

Cachorro durante desfile da Unidos da Piedade Crédito: Rodrigo Gavini