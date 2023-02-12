Vídeo: cachorro 'empurra' carro alegórico durante desfile da Piedade

O desfile da Unidos da Piedade, que abriu o Grupo Especial do Carnaval de Vitória neste sábado (11), contou com uma ajudinha especial. Um cachorro "semicaramelo" entrou na avenida junto com a escola e, além de acompanhar o ritmo dos passistas, também deu um empurrãozinho em um dos carros alegóricos, no Sambão do Povo.
Antes mesmo de o desfile começar, o cachorro já acompanhava o início da concentração da Piedade, deitado, enquanto os integrantes da escola se preparavam para entrar na avenida.
Assim que a agremiação iniciou a apresentação, o cachorro adentrou a avenida, em meio aos passistas. Em um dos momentos, o cão foi visto ao lado de diretores de harmonia, acompanhando a organização das alas, enquanto o samba da escola contagiava os foliões na passarela e nas arquibancadas.
Outro cachorro também foi visto durante o desfile, em meio aos sambistas. Além de ganhar o carinho de alguns integrantes, o cão também arrancou gritos e aplausos do público nas arquibancadas.
Com o enredo "Bino Santo e as lutas que ecoam no morro", a Piedade levou para o Sambão do Povo a relação de São Benedito com a construção da cultura popular do Centro da Capital.