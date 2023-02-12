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Carnaval de Vitória

Vídeo: cachorro 'empurra' carro alegórico durante desfile da Piedade

Cão entrou na avenida e também acompanhou o ritmo dos passistas, como "diretor de harmonia" da primeira escola a desfilar pelo Grupo Especial, neste sábado (11)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2023 às 23:26

Publicado em 11 de Fevereiro de 2023 às 23:26

O desfile da Unidos da Piedade, que abriu o Grupo Especial do Carnaval de Vitória neste sábado (11), contou com uma ajudinha especial. Um cachorro "semicaramelo" entrou na avenida junto com a escola e, além de acompanhar o ritmo dos passistas, também deu um empurrãozinho em um dos carros alegóricos, no Sambão do Povo.
Antes mesmo de o desfile começar, o cachorro já acompanhava o início da concentração da Piedade, deitado, enquanto os integrantes da escola se preparavam para entrar na avenida.
Unidos da Piedade desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023
Cachorro com integrante da escola Unidos da Piedade, no Sambão do Povo Crédito: Rodrigo Gavini
Assim que a agremiação iniciou a apresentação, o cachorro adentrou a avenida, em meio aos passistas.  Em um dos momentos, o cão foi visto ao lado de diretores de harmonia, acompanhando a organização das alas, enquanto o samba da escola contagiava os foliões na passarela e nas arquibancadas.
Outro cachorro também foi visto durante o desfile, em meio aos sambistas. Além de ganhar o carinho de alguns integrantes, o cão também arrancou gritos e aplausos do público nas arquibancadas.
Unidos da Piedade desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023
Cachorro durante desfile da Unidos da Piedade Crédito: Rodrigo Gavini
Com o enredo "Bino Santo e as lutas que ecoam no morro", a Piedade levou para o Sambão do Povo a relação de São Benedito com a construção da cultura popular do Centro da Capital.

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