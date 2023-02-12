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Carnaval de Vitória

Jucutuquara levanta o público com Nordeste no ES, mas corre no fim

Com o enredo "Onde ocê foi morar", escola empolgou o Sambão do Povo com tradições nordestinas, mas estourou o tempo máximo de desfile
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

11 fev 2023 às 23:39

Publicado em 11 de Fevereiro de 2023 às 23:39

Unidos de Jucutuquara desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023
Unidos de Jucutuquara desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Fernando Madeira
A Unidos de Jucutuquara foi a segunda escola de samba a desfilar neste sábado (11), pelo Grupo Especial do Carnaval de Vitória, trazendo o forró, a quadrilha e a culinária do Espírito Santo para o Sambão do Povo. Com o enredo "Onde ocê foi morar?", a agremiação contou a história de um jovem que deixou o Nordeste com destino a Vitória, mostrou o trajeto até a Capital, o acolhimento e o orgulho de migrantes que se tornaram capixabas de coração.
O desfile empolgou o público nas arquibancadas, mas as últimas alas da escola precisaram correr no fim. Mesmo assim, o tempo máximo de apresentação foi extrapolado em um minuto e 26 segundos, o que pode resultar em perda de pontos na apuração final. 
Logo antes do sinal verde, quem estava nos camarotes do início da avenida ovacionou a escola e o desfile começou com a energia lá em cima. A comissão de frente trouxe os "retirantes" vindos do Nordeste, acompanhados de uma mala. Dentro dela, havia uma surpresa da escola: a artista Flávia Mendonça como "Nossa Senhora da Penha", padroeira do Espírito Santo. A aparição da artista levantou o público. 
Unidos de Jucutuquara desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023
Flávia Mendonça como Nossa Senhora da Penha no desfile da Unidos de Jucutuquara Crédito: Carlos Alberto Silva
"Para a gente é muito importante homenagear as pessoas que vieram, trouxeram cultura e se tornaram capixabas! Poder levar essa alegria hoje traz muita felicidade! Estamos confiantes com o título."
Andrezinho Castro - Coreógrafo da comissão de frente da Jucutuquara
No carro abre-alas, chamou a atenção a Coruja, símbolo da escola, pintada pela primeira vez nas cores originais da ave. O carro bastante colorido, com 30 metros de comprimento, representou o Rio São Francisco, que atravessa quatro Estados do Nordeste, tendo grande importância socioeconômica na região.
Com o samba na ponta da língua, os integrantes transmitiram a energia do enredo, contagiando o público, que cantou junto com a escola nas arquibancadas. Nas alas, destaque para algumas tradições nordestinas, como as quadrilhas das festas de São João e o ritmo do maracatu.
Unidos de Jucutuquara desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023
Unidos de Jucutuquara desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Rodrigo Gavini
A altura do último carro impressionou. Com nove metros, a coruja carregava o "coração capixaba". Mesmo estando no fim da avenida, era possível ver a ave que representa a escola desde o início. 
O ritmo começou tranquilo. No final do desfile, porém, os integrantes das últimas alas tiveram de acelerar o passo. Mesmo correndo, a escola não evitou o estouro do tempo máximo de desfile, que era de 62 minutos ou 1h02min. A apresentação foi encerrada com 1h03min26s.
"Muito cansaço, muito trabalho, o carnaval capixaba é desgastante, pouco apoio, tudo fica para a última hora. Tivemos vários problemas que passam pelo lado financeiro, mas espero que a escola faça um belo desfile com esse samba maravilhoso, e vamos partir para o título!"
Rogério Sarmento - Presidente da Jucutuquara

Como foi a escola

Deu samba 

Com cores vivas e fantasias bem acabadas, a escola estava bonita de se ver na avenida. O samba na ponta da língua dos integrantes das alas também ajudou a levantar o público, que cantou junto com a Jucutuquara. 

Atravessou

Com o início a passos lentos, quem teve que correr atrás do prejuízo foram as últimas alas. Mesmo apertando o passo, a escola estourou o tempo máximo em um minuto e 26 segundos. 

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