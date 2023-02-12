Jucutuquara levanta o público com Nordeste no ES, mas corre no fim

Deu samba

Com cores vivas e fantasias bem acabadas, a escola estava bonita de se ver na avenida. O samba na ponta da língua dos integrantes das alas também ajudou a levantar o público, que cantou junto com a Jucutuquara.

Atravessou

Com o início a passos lentos, quem teve que correr atrás do prejuízo foram as últimas alas. Mesmo apertando o passo, a escola estourou o tempo máximo em um minuto e 26 segundos.