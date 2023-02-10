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Bailando na avenida

Entenda regras do mestre-sala e da porta-bandeira no desfile de carnaval

Casal tem algumas funções, como carregar o pavilhão, que é a bandeira, símbolo máximo da agremiação; além disso, dupla defende 30 pontos para a escola e quesito é critério de desempate
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

10 fev 2023 às 10:03

Publicado em 10 de Fevereiro de 2023 às 10:03

Quando o mestre-sala e a porta-bandeira passam na avenida, atraem os olhares, tanto pela beleza com que bailam quanto por trazerem o símbolo máximo da escola, o pavilhão. Mas sabia que eles não sambam durante o desfile? E que o quesito é critério de desempate? Quanta responsabilidade, não é mesmo?
A Gazeta foi descobrir a função do casal na avenida, quais são os critérios que contam pontos — a dupla defende 30 pontos na avenida —, o regulamento e outras curiosidades. Quem explica a atribuição do casal é o primeiro mestre-sala Marcos Paulo e a primeira porta-bandeira Alana Marques. Veja no vídeo acima. 

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