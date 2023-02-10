Entenda regras do mestre-sala e da porta-bandeira no desfile de carnaval

Quando o mestre-sala e a porta-bandeira passam na avenida, atraem os olhares, tanto pela beleza com que bailam quanto por trazerem o símbolo máximo da escola, o pavilhão. Mas sabia que eles não sambam durante o desfile? E que o quesito é critério de desempate? Quanta responsabilidade, não é mesmo?
A Gazeta foi descobrir a função do casal na avenida, quais são os critérios que contam pontos — a dupla defende 30 pontos na avenida —, o regulamento e outras curiosidades. Quem explica a atribuição do casal é o primeiro mestre-sala Marcos Paulo e a primeira porta-bandeira Alana Marques. Veja no vídeo acima.