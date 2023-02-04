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Após crime no Sambão

Carnaval de Vitória: reforço na segurança inclui 40 câmeras e até drone

Além da utilização dos equipamentos, haverá reforço nas equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar para os dias de desfile no Sambão do Povo
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

04 fev 2023 às 08:10

Publicado em 04 de Fevereiro de 2023 às 08:10

Arquibancada do Sambão do Povo
Arquibancada do Sambão do Povo: área vai ser monitorada por câmeras durante os desfiles Crédito: Eduardo Dias
Faltando uma semana do início dos desfiles do Carnaval de Vitória, a prefeitura já tem definidas estratégias para reforçar a segurança no Sambão do Povo e nos acessos à área em que as escolas vão se apresentar e o público vai curtir a folia. No planejamento, 40 câmeras de videomonitoramento e até um drone serão utilizados para suporte ao trabalho da Guarda Municipal e da Polícia Militar.
Embora os recursos já estivessem previstos antes do assassinato de Pedro Henrique Crizanto na quarta-feira (1), o uso desses equipamentos e outras iniciativas visam ampliar a sensação de segurança.  
As câmeras estão instaladas ao longo do Sambão e em pontos estratégicos das imediações, como a Rodoviária de Vitória, a pracinha de Caratoíra, a Vila Rubim e o cemitério de Santo Antônio. As imagens serão monitoradas pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar no centro de comando integrado que será instalado na entrada do Tancredão, na próxima segunda-feira (6). 
O secretário municipal de Segurança Urbana, Amarilio Boni, conta que a nova estrutura vai ser erguida com dois pavimentos e, no andar superior, ficarão os agentes, policiais militares e bombeiros que terão à disposição telas para acompanhar as imagens captadas pelas câmeras e também por um drone da guarda que vai sobrevoar toda a área. 

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Além dos equipamentos, Boni diz que equipes e viaturas da Guarda Municipal e da PM vão ser distribuídas em pontos estratégicos em trajetos que levam ao Sambão, desde a Praia do Canto, passando pelo Centro de Vitória, e também nos acessos de Cariacica e Vila Velha para a Capital. A estratégia foi definida com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) para que não haja sobreposição de pessoal em determinados pontos e outros fiquem descobertos.
Haverá ainda reforço nos pontos de embarque e desembarque de táxis e carros de aplicativo e a atuação dos agentes será mais ostensiva no Alagoano, uma vez que, na confusão que levou à morte de Pedro Henrique, havia suspeitos de tráfico de drogas da região. 
"Vamos ter também guardas municipais da inteligência (serviço secreto) para verificar qualquer anormalidade. Tudo isso é para demonstrar que essa é uma festa de confraternização, de respeito às escolas de samba, lugar para levar a família, os amigos, não é local de briga. Queremos frisar que o evento é seguro", ressalta Amarilio Boni. 
No dia dos desfiles, acrescenta o secretário, também haverá segurança fazendo revista do pessoal que entra na área do Sambão sob responsabilidade da empresa que organiza o carnaval. 

Ensaios

Antes dos desfiles de sexta e sábado, porém, ainda haverá ensaio técnico. Para esses dias, a partir de segunda, também terá reforço na segurança. O secretário afirma que haverá agentes nos trajetos até o Sambão, mas em quantidade menor que nos dias da festa, e ainda ocupação do Alagoano, Volta do Rabaioli, das entradas dos locais de ensaio, pontos de conexão e vias arteriais. 
O secretário afirma que, com a Liga das Escolas de Samba, ficou acertado que a entidade deve isolar a área dos camarotes, onde se iniciou a briga que culminou com o assassinato, até porque ainda não foi liberada para uso pelo Corpo de Bombeiros, e que para acesso às arquibancadas deve ser feito um controle com segurança particular. 
Esse reforço para os ensaios é uma resposta ao crime da última quarta-feira, mas Amarilio Boni frisa que o assassinato foi um "fato atípico". Ele observa que, até esse episódio, era baixa a incidência de violência durante o Carnaval de Vitória, com uma média, nos últimos anos, de seis casos de roubo e outros 11 de furto. 
Procurada para informar sobre o esquema de segurança que vai adotar nos dois dias de desfiles, a Polícia Militar respondeu, em nota, que os detalhes serão passados na próxima semana. Disse ainda que, na segunda, para os ensaios técnicos no Sambão, o policiamento será reforçado no local.

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