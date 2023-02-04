Carnaval de Vitória: reforço na segurança inclui 40 câmeras e até drone

Arquibancada do Sambão do Povo: área vai ser monitorada por câmeras durante os desfiles Crédito: Eduardo Dias

Embora os recursos já estivessem previstos antes do assassinato de Pedro Henrique Crizanto na quarta-feira (1) , o uso desses equipamentos e outras iniciativas visam ampliar a sensação de segurança.

As câmeras estão instaladas ao longo do Sambão e em pontos estratégicos das imediações, como a Rodoviária de Vitória , a pracinha de Caratoíra, a Vila Rubim e o cemitério de Santo Antônio. As imagens serão monitoradas pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar no centro de comando integrado que será instalado na entrada do Tancredão, na próxima segunda-feira (6).

O secretário municipal de Segurança Urbana, Amarilio Boni, conta que a nova estrutura vai ser erguida com dois pavimentos e, no andar superior, ficarão os agentes, policiais militares e bombeiros que terão à disposição telas para acompanhar as imagens captadas pelas câmeras e também por um drone da guarda que vai sobrevoar toda a área.

Haverá ainda reforço nos pontos de embarque e desembarque de táxis e carros de aplicativo e a atuação dos agentes será mais ostensiva no Alagoano, uma vez que, na confusão que levou à morte de Pedro Henrique, havia suspeitos de tráfico de drogas da região.

"Vamos ter também guardas municipais da inteligência (serviço secreto) para verificar qualquer anormalidade. Tudo isso é para demonstrar que essa é uma festa de confraternização, de respeito às escolas de samba, lugar para levar a família, os amigos, não é local de briga. Queremos frisar que o evento é seguro", ressalta Amarilio Boni.

No dia dos desfiles, acrescenta o secretário, também haverá segurança fazendo revista do pessoal que entra na área do Sambão sob responsabilidade da empresa que organiza o carnaval.

Ensaios

Antes dos desfiles de sexta e sábado, porém, ainda haverá ensaio técnico. Para esses dias, a partir de segunda, também terá reforço na segurança. O secretário afirma que haverá agentes nos trajetos até o Sambão, mas em quantidade menor que nos dias da festa, e ainda ocupação do Alagoano, Volta do Rabaioli, das entradas dos locais de ensaio, pontos de conexão e vias arteriais.

O secretário afirma que, com a Liga das Escolas de Samba, ficou acertado que a entidade deve isolar a área dos camarotes, onde se iniciou a briga que culminou com o assassinato , até porque ainda não foi liberada para uso pelo Corpo de Bombeiros, e que para acesso às arquibancadas deve ser feito um controle com segurança particular.

Esse reforço para os ensaios é uma resposta ao crime da última quarta-feira, mas Amarilio Boni frisa que o assassinato foi um "fato atípico". Ele observa que, até esse episódio, era baixa a incidência de violência durante o Carnaval de Vitória, com uma média, nos últimos anos, de seis casos de roubo e outros 11 de furto.