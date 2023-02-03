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Ensaios técnicos

Novo Império e Pega ensaiam no Sambão segunda; MUG, nesta sexta  na Glória

Ensaios no Sambão do Povo foram adiados depois que Pedro Crizanto, de 20 anos, foi morto com um tiro

Públicado em 

03 fev 2023 às 16:11
Any Cometti

Colunista

Any Cometti

Arquibancadas do Sambão do Povo no Carnaval de 2022 Crédito: Joyce Meriguetti
Depois da morte de Pedro Crizanto, atingido por um tiro na cabeça no Sambão do Povo na última quarta-feira (1), a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) cancelou os ensaios técnicos desta semana e deu às escolas um novo prazo.
MUGPega no Samba e Novo Império, que não ensaiaram, poderiam retornar ao Sambão do Povo até a próxima segunda-feira (6). Depois desse prazo, a arena já começa a ser preparada para os dias do desfile e, por isso, não seria possível fazer os ensaios.
Pega no Samba e Novo Império decidiram retornar ao Sambão na segunda (6), a partir das 20h30. MUG não vai retornar ao Sambão do Povo. A agremiação optou por fazer um ensaio na Rua Mourisco, na Glória, em frente à quadra, para ensaiar alguns movimentos de avenida. Vai ser nesta sexta-feira (3), a partir das 20 horas.

BLOCOS DE RUA

O sábado de pré-carnaval (4) está bombando! Vários blocos organizam programações na cidade. Mas, antes, nesta sexta-feira (3), o Bloco Amigos da Onça realiza o "Rolê da Onça", no Espaço Thelema, no centro de Vitória, a partir das 19h30. O couvert é de R$ 10.
Agora, se prepara! Porque a agenda do sábado é extensa. O BatuqDellas faz um show gratuito na quadra da Unidos da Piedade, no centro de Vitória, a partir das 16 horas. Próximo dali, também no sábado, ensaia o bloco AfroKizomba, a partir das 15h, no Bar da Zilda, com entrada franca.
Regional da Nair se une à Unidos de Jucutuquara em um evento no Álvares Cabral, a partir das 16 horas. Os ingressos estão custando R$ 40 e podem ser comprados pela plataforma Le Billet.
Ainda no sábado, no Clube de Pesca em Mário Cypreste, o Bloco Coisas de Negres e a Festa das Ciatas se reúnem para o 1º Baile de Carnaval Antirracista. Começa às 15 horas, e o ingresso custa R$ 10.

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