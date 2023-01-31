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Mês da Visibilidade Trans

Carnaval pode se tornar importante fonte de renda para mulheres trans e travestis

Victoria Amancio, da MUG; Maria José dos Santos, da Boa Vista; e Deborah Sabará, ex-carnavalesca e ex-porta-bandeira, consideram que as escolas de samba podem acolher ainda mais pessoas trans no trabalho formal

Públicado em 

31 jan 2023 às 18:06
Any Cometti

Colunista

Any Cometti

Victoria Amancio, da MUG; Maria José dos Santos, da Boa Vista; e Deborah Sabará, ex-carnavalesca e ex-porta-bandeira Crédito: Fernando Madeira
No mês da Visibilidade Trans, que se encerra nesta terça-feira (31), Ziriguidum abre espaço para que três mulheres trans e travestis do Carnaval de Vitória falem sobre suas vivências. São elas: Maria José dos Santos, aderecista, destaque de luxo e passista da Boa Vista; Victoria Amancio, aderecista da MUG; e Deborah Sabará, ex-carnavalesca e ex-porta-bandeira.
Em comum, elas consideram que as escolas de samba podem se fortalecer ao se tornarem espaço de acolhimento e também fonte de trabalho e renda para transexuais e travestis.
Confira os depoimentos e as memórias no vídeo a seguir.

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Any Cometti

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