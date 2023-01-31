Carnaval pode se tornar importante fonte de renda para mulheres trans e travestis

No mês da Visibilidade Trans, que se encerra nesta terça-feira (31), Ziriguidum abre espaço para que três mulheres trans e travestis do Carnaval de Vitória falem sobre suas vivências. São elas: Maria José dos Santos, aderecista, destaque de luxo e passista da Boa Vista; Victoria Amancio, aderecista da MUG; e Deborah Sabará, ex-carnavalesca e ex-porta-bandeira.
Em comum, elas consideram que as escolas de samba podem se fortalecer ao se tornarem espaço de acolhimento e também fonte de trabalho e renda para transexuais e travestis.
Confira os depoimentos e as memórias no vídeo a seguir.