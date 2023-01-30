Mais de 10 anos depois, foliões relembram maratona para comprar ingressos do Sambão

Maurinho Carnaval, primeira pessoa a comprar ingressos para a pista em 2008, e Marcelino Loureiro, que chegou a dormir na fila por uma semana para comprar as entradas do Sambão do Povo Crédito: Ricardo Medeiros e Fábio Vicentini

Eram dias dormindo em cadeiras de praia, na calçada da Avenida Beira Mar, no Centro de Vitória. Os foliões chegavam a ficar mais de uma semana acampados. Era tanto convívio, tanta gente diferente, que dali saiam amizades, partidas de baralho e até churrascos comunitários. Tudo para garantir as entradas pro desfile das escolas de samba de Vitória.

Em 2009, foliões esperavam na fila para comprar ingressos do Carnaval de Vitória Crédito: Gabriel Lordêllo

Uma diferença enorme se pensarmos que, hoje, compramos os ingressos pela internet, no conforto das nossas casas. Volta e meia, no samba, alguém comenta: "Lembram de quando a gente dormia na fila para conseguir os ingressos?".

Para relembrar esse momento, e abrir a caixinha da memória de muitos sambistas, vasculhamos os arquivos de A Gazeta para saber quem eram os foliões animados que topavam enfrentar horas de fila e colocar familiares e conhecidos na espera para conseguir ainda mais ingressos.

O primeiro a comprar ingressos em 2008

O ex-mestre-sala Maurinho Carnaval, primeira pessoa a comprar ingressos para a pista em 2008 Crédito: Ricardo Medeiros

Um dos primeiros registros dessa época é de Maurinho Carnaval, ex-mestre-sala da Unidos de Jucutuquara. Nem ele se lembrava de que tinha sido o primeiro a comprar ingressos de pista em 2008 - anos depois, ele confessa que preferia curtir o desfile das mesas de pista, que são os lugares mais disputados da avenida. Maurinho se lembra que chegou a organizar a fila e até a idealizar um esquema de senhas, para impedir a ação de furas-filas.

"Eu sempre fui muito fanático pelo carnaval e a família toda é envolvida no carnaval. Todo mundo queria mesa, camarote, queria um lugar na avenida. Eu sou fã de mesa porque você tá perto do desfile. O folião está passando e praticamente pega na mão dele. A fila começou a crescer, começou a dar confusão. Eu criei uma senha e fui distribuindo. Todo mundo respeitava aquela senha, todo mundo passou a me respeitar. Eu fui tipo um líder da fila do carnaval", brinca, lembrando da história.

"Eu pegava um comerciante dali, falava: 'toma meu telefone, você vai fazer um favor pra mim. Quando você começar a ver que tem gente já querendo encostar pra fazer fila, você liga pra mim'. Aí ele ligava para mim, eu já descia de carro e botava três pessoas na fila, cada um pra comprar o número máximo de ingressos" Maurinho Carnaval - Ex-mestre-sala, foi o primeiro a comprar os ingressos de pista do Carnaval de Vitória em 2008

Até a família de Maurinho entrou no esquema. Ele conta que, certa vez, ele e mais três familiares conseguiram comprar um total de 40 ingressos. Toda a família foi pro Sambão do Povo. O empresário conta que também levava comida e fazia churrasco na fila.

"Eu levava o caminhão baú da minha empresa, a gente fazia churrasco, jogava baralho a noite toda. No outro dia o pessoal já estava levando carne também, virava uma festa maravilhosa. O bacana era o respeito da fila", enfatizou o ex-mestre-sala, que confessa que tem saudades da época.

Uma semana dormindo na fila

Marcelino Loureiro ficou na fila em dezembro de 2010 para comprar ingressos pro Carnaval do ano seguinte Crédito: Fábio Vicentini

Era dezembro de 2010 e o folião Marcelino Loureiro já estava na fila para comprar o ingresso do Carnaval do ano seguinte! Foram várias as vezes em que ele dormiu na fila. Marcelino diz que já passou até uma semana acampado para conseguir as entradas.

"Juntávamos a família, os amigos e ficávamos às vezes até uma semana ali, concentrados para comprar aquelas benditas mesas e camarotes. Era muito legal, um clima muito familiar. Foram anos de amizade, com companheirismo, todos respeitavam a fila", conta o guia de turismo. Ele diz que, pela duração da fila e pela amizade que se formava naquela situação, já dava para sentir o clima de Carnaval.

"Hoje o Carnaval de Vitória é uma potência. A gente compra os ingressos pelos sites de empresas credenciadas pela Liga. Mas o bom, mesmo, era ficar naquela fila. O Carnaval começava mais cedo ali. Ficávamos às vezes até uma semana consecutiva naquelas filas" Marcelino Loureiro - Folião ficou na fila em dezembro de 2010 para comprar ingressos pro Carnaval de 2011.

Ainda tem ingressos disponíveis

Como Marcelino disse, hoje a compra de ingressos ficou muito mais prática. Mas, nem por isso, menos concorrida. A menos de duas semanas dos desfiles, acabaram os camarotes e as (disputadas!) mesas de pista do sábado (11), dia do Grupo Especial.

Os ingressos que ainda restam estão sendo vendidos pelo site Brasil Ticket . Ainda tem alguns lugares nas mesas de pista para a sexta-feira (10), dia do Grupo A - de acesso. As mesas com quatro lugares custam R$ 500, mais taxa de conveniência.