Ex-rainha da Jucutuquara vai desfilar na MUG

Lorena Bragatto no desfile de 2015 da Unidos de Jucutuquara Crédito: Acervo A Gazeta

Depois de cinco carnavais, a ex-rainha de bateria da Unidos de Jucutuquara Lorena Bragatto vai voltar à avenida! Não é pela escola do coração — e ela faz questão de dizer: ficou com dó de não estar na Coruja! —, mas é por amor: ao carnaval e às próprias origens. Lorena vai representar a Princesinha do Norte, como é conhecida a cidade de Colatina , no desfile da Mocidade Unida da Glória (MUG) . Colatina é a cidade onde ela nasceu, foi criada e ainda tem laços afetivos e profissionais.

"Meu coração está acelerado e emocionado por diversas razões. A primeira, por voltar a pisar naquele chão. A segunda, por vir representando a minha cidade, o que foi um convite muito especial e quase irrecusável. A terceira, porque faltam apenas 15 dias para o carnaval. Como sempre, as minhas fantasias estão sendo produzidas em pouco tempo. Por isso, fico muito apreensiva! A emoção que envolve o carnaval é comum a todo sambista", contou Lorena. A fantasia da "Princesinha" ficará sob responsabilidade do estilista Daniel Braga.

Lorena foi rainha de bateria da Unidos de Jucutuquara entre 2015 e 2017. Ela afirma que sempre foi muito bem recebida e bem tratada por lá. Em uma de suas primeiras aparições, em um ensaio em dia de semana, somente com a bateria, confessou aos ritmistas: "É a minha primeira vez. Eu não sei como é. Preciso de vocês".

Com humildade, aos poucos, Lorena conquistou a comunidade. Em seu primeiro desfile, dominou a avenida fantasiada de coruja, o símbolo maior da escola.

Depois, se afastou do samba devido à perda repentina da mãe, Dalva. A falta da matriarca é um dos momentos tristes que Lorena revela ter passado na cidade natal. No entanto, garante que as alegrias que viveu lá e o orgulho que tem de ser colatinense lhe dão forças para voltar ao Sambão do Povo. Será a primeira vez que ela vai curtir um evento de grande público, depois da perda da mãe.

"É a cidade pela qual eu tenho muito amor. Tenho amigos e família lá. Vivi muitas histórias em Colatina. Minha história com a cidade começa quando nasci e chega aos dias de hoje. Tenho histórias muito felizes lá. Mas algumas tristes também, como a passagem repentina da minha mãe, que viveu lá a vida toda. Embora viva em Vitória hoje, eu jamais me desligarei por completo de Colatina".

Sobre a relação com a Jucutuquara, que ela confessa ser sua escola do coração, Lorena garante que a conversa foi tranquila. Ela fez questão de falar com diretores da agremiação que abriria uma exceção neste desfile pela MUG. Segundo Lorena, os integrantes da Coruja entenderam e disseram que mantêm as portas abertas para ela.

"Fiquei muito dividida nesse momento de pisar novamente na avenida depois de tantos anos, por uma outra escola que não fosse a Jucutuquara. Isso realmente mexeu muito comigo. Porém, foi um convite de um enredo muito especial para mim. Entendi como uma forma elegante, digamos assim, de não trair a minha escola. Sabemos que quem é do samba, naturalmente, passa por várias escolas: as baianas, os ritmistas, os destaques. Mas, quando assume um posto de rainha numa escola e é tão bem recebida, como eu fui, a gente se sente parte daquilo".

Além dessa dualidade que divide seu coração de sambista, Lorena confessa que uma parte dessa demora na decisão de desfilar também foi por conta da vida agitada. Ela é advogada, empresária, coach e faz trabalhos com publicidade e marketing digital. Mesmo em cima da hora, conta com uma equipe que soma esforços para que o trabalho na avenida funcione.

"Não fazemos nada sozinhos. Tudo é em conjunto! A obra de arte começa com o carnavalesco, perpassa por mim, pelo estilista, pelos maquiadores, fotógrafos e pela equipe que me acompanha na avenida. Fazem com que tudo tenha mais brilho e verdade".

A coluna deseja um feliz retorno a Lorena!

Não é a primeira vez

Não é a primeira vez que uma ex-rainha da Jucutuquara desfila na MUG. Tatiana Paysan, lendária rainha da Coruja e antecessora imediata de Lorena, também desfilou na escola da Glória. Nesse caso, Tatiana assumiu o posto no Leão logo depois que deixou a frente da bateria da Jucutuquara, em 2014. No ano seguinte, entrou na avenida como musa pela MUG.

Ensaios técnicos

Quinta-feira (26) é o último dia de ensaios técnicos desta semana. Ensaiam São Torquato e Unidos de Jucutuquara.

Depois, os ensaios retornam na próxima segunda-feira (30) com Chega Mais e Boa Vista. Na terça (31), ensaiam Império de Fátima e Piedade. Na quarta (1º), Imperatriz do Forte e MUG. Pega no Samba e Novo Império encerram os ensaios técnicos na quinta (2).

Papel social do samba

Uma das novidades anunciadas nos ensaios técnicos foram as arquibancadas populares. São dois complexos montados na área da concentração, antes da entrada da escola na avenida e antes do primeiro recuo da bateria. De acordo com o presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edson Neto, os 400 ingressos serão distribuídos a pessoas que têm cadastro no CRAS (Centro de Referência da Assistência Social). Além disso, os foliões da arquibancada popular também receberão doações de alimentos não perecíveis.

Jurados I

A outra novidade dos ensaios técnicos é a mudança do lugar da primeira cabine de jurados. Antes, ela ficava no mesmo prédio dos primeiros camarotes da avenida, do lado esquerdo de quem desfila. Agora, os jurados ficarão em uma estrutura própria, montada antes da primeira arquibancada, do mesmo lado da avenida. Uma diferença de cerca de dez metros entre a antiga e a nova estrutura.

De acordo com o presidente da liga, a mudança foi feita a pedido dos próprios jurados, que alegaram que a música dos camarotes atrapalhava a avaliação dos desfiles.

Jurados II

A Liesge divulgou nas redes sociais a relação de jurados do grupo especial. Todos os avaliadores são cariocas.

No quesito enredo, os avaliadores serão João Gustavo, Raphael Homem e Bianca Behrends. No quesito fantasias, as notas serão dadas por Levi da Silva, Gustavo Luiz e Sandro Vasconcelos.

Os sambas-enredo serão avaliados por Marcos Vinicius, Sergio Pires e Sandro Carvalho. As baterias, por Edimar Ubirajara, Nelson Pestana e André Luiz. Alegorias e Adereços, por José Antônio, Maria Angelica e Ricardo Gomes.