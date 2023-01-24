Chocolates e Madalenas: escolas preparam surpresas para ensaios técnicos

Baianas da Unidos de Jucutuquara no ensaio técnico de 2022 Crédito: Fernando Madeira

Atenção, Sambão do Povo! A avenida vai voltar a ser ocupada pelas escolas de samba! Começam nesta terça (24) os ensaios técnicos, aquele momento de preparação e de treino para os desfiles. É agora que as escolas vão ver se as evoluções de bateria, casais de mestre-sala e porta-bandeira, comissão de frente e alas coreografadas funcionam na avenida.

Já no primeiro dia, nesta terça-feira (24), a Chegou o que Faltava promete adoçar e presentear o público. Com o enredo "O tesouro que faltava", em que a escola fala sobre riquezas do Espírito Santo, os componentes vão distribuir pequenas amostras de um "tesouro". Moedas de chocolates vão ser entregues ao público para ilustrar o enredo. A dica da coluna é: quem quiser pegar os chocolates, tem que ficar bem próximo à pista!

A Jucutuquara também está preparando uma surpresa para o ensaio da quinta-feira (26), como garantiu o diretor de carnaval Armando Chafic. Ele não deu mais detalhes, mas disse que a bateria da Nação, comandada pelo mestre Glaydson Santos, está preparando uma apresentação especial.

Uma dessas surpresas nós descobrimos: a rainha Schyrley Moura está aprendendo a tocar tamborim e vai levar o instrumento para a avenida, tanto para o ensaio técnico quanto para o desfile. Além de ficar ligada na bateria, Schyrley também vai estudar a performance de avenida para a fantasia do desfile. É que, dessa vez, a rainha — que desfilou com um costeiro holográfico no carnaval passado — vai usar uma fantasia com nano cibernética, produzida pelo ateliê Aguiar Marins. Isso quer dizer que algumas peças vão ter programação robótica e movimento próprio. Futurista demais!

Também na quinta-feira (26), a São Torquato vai levar para a avenida uma coreografia especial, em que mulheres que interpretam Madalena do Jucu — da famosa canção de congo gravada por Martinho da Vila — vão interagir com a bateria da escola.