Escolas de samba têm vagas para desfilar na ala de passistas

Fantasias de passistas da MUG e do Império de Fátima Crédito: Divulgação

Você tem samba no pé e sonha em desfilar riscando o chão da avenida na ala de passistas? Chegou a hora! Na Grande Vitória, algumas escolas ainda têm vagas na ala mais disputada dos desfiles.

Como pré-requisitos, as escolas pedem que compareçam aos ensaios e que os integrantes tenham o samba na ponta da língua. Além disso, ter carisma e exalar alegria é o diferencial!

No desfile do Grupo A, na sexta-feira (9), o Império de Fátima tem fantasias gratuitas para quem quer ser passista. Os figurinos são inspirados em Carmem Miranda e em piratas. A escola da Serra não cobra a fantasia, mas pede que os integrantes usem seus próprios sapatos prateados no desfile. O ensaio de passistas acontece às quartas ou quintas-feiras, conforme programação da escola, às 18h30, no centro de vivências em Bairro de Fátima. O contato é Dayse, no telefone (27) 99848-0704.

Também desfilando na sexta-feira, o Pega no Samba tem a representação de um "baile de favela" em sua ala de passistas. A fantasia custa R$ 80. O contato é Fabiana, no telefone (27) 99663-4697.

No Grupo Especial, duas escolas ainda têm vagas de passistas. Na Novo Império, ainda há 10 vagas para a ala de passistas, no valor de R$ 300. Os ensaios são toda as quintas-feiras, das 19h até as 21h30, na quadra da escola, que fica na Avenida Santo Antônio, em frente à pracinha de Caratoíra. Nesses ensaios, são ensinados a base, enfeites e floreios do samba, desde o miudinho até o rasgado do samba no pé. Para fazer parte da ala, é só comparecer pessoalmente nos ensaios.

Já quem quer desfilar na Mocidade Unida da Glória (MUG) tem que correr! A escola só tem mais cinco vagas de passistas para mulheres. As masculinas estão esgotadas. A fantasia custa R$ 350. O contato é a diretora Fernanda, no telefone (27) 98124-3379.

AGENDA

Neste sábado (21), tem o Lançamento Oficial dos Sambas Enredo das escolas do Grupo Especial de Vitória. O evento vai contar com a participação de segmentos das sete escolas da elite do carnaval. Vai ser na Arena Coruja (antigo Anchietinha), em Jucutuquara, a partir das 19h. A entrada é gratuita.

Também neste sábado a Chegou o que Faltava faz seu tradicional ensaio de rua na Avenida Fernando Duarte Rabelo, em Goiabeiras, próximo à Pracinha da Interativa. O evento começa a partir das 17h e é aberto ao público.

No domingo (22), a MUG recebe o Pega no Samba, às 20h, na quadra da escola, que fica na Rua Mourisco, na Glória, em Vila Velha. Os ingressos custam R$ 10 e podem ser adquiridos na bilheteria da quadra.

O samba não termina no fim de semana, não! Na segunda-feira (23), tem ensaio geral da Chega Mais na pracinha do Morro do Quadro, em Vitória, a partir das 19h.

E não para por aí! Terça-feira (24), tem ensaio de rua do Pega no Samba com a presença da banda LeqSamba. O ensaio acontece na Rua Dr. Américo de Oliveira, em Consolação, em frente à quadra da escola. O evento é aberto ao público.