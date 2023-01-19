Prefeitura de Vitória limita blocos de carnaval nas ruas até as 18h

Bloco de carnaval Crédito: Fernando Madeira | Arquivo | A Gazeta

Depois de mais de dois anos, o carnaval de rua estará de volta em Vitória em 2023, mas com horário reduzido em relação às últimas edições. No decreto que disciplina o desfile dos blocos de rua na capital, ficou determinado que o evento só vai poder ocorrer até as 18 horas, seja nos dias do feriado ou para os blocos que saem nos finais de semana antes e depois da data oficial da festa.

Na nova regra, há redução de uma hora do limite para o fim da folia, visto que em 2020 e em anos anteriores, o prazo final para a circulação dos grupos era até as 19 horas.

Também ficou definido que serão permitidos, no máximo, dois blocos de rua por dia, em regiões administrativas diferentes, até o horário limite das 18 horas.

Your browser does not support the audio element. Prefeitura de Vitoria limita blocos de carnaval nas ruas até as 18 horas

Somente no período do feriado de carnaval, de 18 de fevereiro até 21 de fevereiro, serão permitidos mais de dois blocos por dia no Centro, até o horário limite das 18 horas. Será obedecida, em todos os casos, a ordem cronológica do protocolo dos pedidos .

Já os blocos fora do período de carnaval podem sair de 21 de janeiro até o dia 12 de março, exceto nos dias dos desfiles das escolas de Samba (dias 10 e 11 de fevereiro).

O decreto foi publicado no último dia 9 de janeiro e, com isso, os responsáveis pelos blocos já podem protocolar, junto à Secretaria de Governo, a sua solicitação com prazo de antecedência de, no mínimo, 10 dias, antes da realização do evento.

A Secretaria Municipal de Cultura (Semc) informa que, até o momento, 13 blocos protocolaram inscrições. Para este fim de semana, de 21 e 22 de janeiro, não há pedido de saída de blocos.

Segundo a prefeitura, a normativa foi fruto de amplo debate entre a sociedade civil organizada, representantes de blocos e membros da PMV. Desde o último mês de dezembro, foram realizadas diversas reuniões com organizadores e diretores de blocos de carnaval da cidade de Vitória.

Segundo o secretário de Governo de Vitória, Luciano Forrechi, a decisão de limitar o horário de desfile dos blocos até as 18 horas foi por questão de segurança e ordem pública e definida após ouvir as forças de segurança.