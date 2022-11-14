Carnaval de Vitória de 2023 terá eleição da Rainha Trans

Estão abertas as inscrições para quem deseja fazer parte da Família Real do Carnaval
de Vitória 2023. Além dos tradicionais cargos de rei, rainha e duas princesas, a festa deste ano também terá a eleição da Rainha Trans do carnaval
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A ideia da Liga das Escolas de Samba (Liesge) é promover uma festa inclusiva. E não é só retórica: eleita pela primeira e única vez em 2020, a Rainha Trans do próximo carnaval
receberá R$ 4 mil, mesmo valor do cachê destinado ao rei e à rainha. A 1ª e 2ª princesas vão embolsar R$ 1,5 mil, cada uma.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link da Liesge (https://linktr.ee/liesge) na primeira aba do formulário, entre os dias 11 e 21 de novembro, até as 18h. No portal é possível ter acesso ao regulamento completo para participação do concurso.
Além do preenchimento do formulário, é preciso enviar cópias de documentos para o e-mail [email protected]
, como carteira de identidade e CPF; comprovante de residência e declaração de indicação da agremiação.
Uma comissão julgadora composta por cinco integrantes irão observar a simpatia, o espírito carnaval
esco e o desfile na passarela, além do domínio da arte de sambar.
A Família Real participa de atividades obrigatórias como ensaios das escolas de samba indicados pela Liga, ensaios técnicos e na abertura do carnaval
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O desfile das escolas de samba serão abertos no dia 10 de fevereiro de 2023 com o Grupo A. Nos dia 11 fevereiro, desfilam no Sambão do Povo as escolas do Grupo Especial. E no dia 12 (domingo), as agremiações do Grupo de Acesso.