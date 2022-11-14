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Leonel Ximenes

Carnaval de Vitória de 2023 terá eleição da Rainha Trans

Integrante da Família Real receberá o mesmo cachê (R$ 4 mil) destinado ao rei e à rainha tradicionais

Públicado em 

14 nov 2022 às 13:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Família Real abrindo o carnaval de Vitória
Família Real abrindo o carnaval de Vitória de 2022 Crédito: Rodrigo Gavini
Estão abertas as inscrições para quem deseja fazer parte da Família Real do Carnaval de Vitória 2023. Além dos tradicionais cargos de rei, rainha e duas princesas, a festa deste ano também terá a eleição da Rainha Trans do carnaval.
A ideia da Liga das Escolas de Samba (Liesge) é promover uma festa inclusiva. E não é só retórica: eleita pela primeira e única vez em 2020, a Rainha Trans do próximo carnaval receberá R$ 4 mil, mesmo valor do cachê destinado ao rei e à rainha. A 1ª e 2ª princesas vão embolsar R$ 1,5 mil, cada uma.

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As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link da Liesge (https://linktr.ee/liesge) na primeira aba do formulário, entre os dias 11 e 21 de novembro, até as 18h. No portal é possível ter acesso ao regulamento completo para participação do concurso.
Além do preenchimento do formulário, é preciso enviar cópias de documentos para o e-mail [email protected], como carteira de identidade e CPF; comprovante de residência e declaração de indicação da agremiação.
Uma comissão julgadora composta por cinco integrantes irão observar a simpatia, o espírito carnavalesco e o desfile na passarela, além do domínio da arte de sambar.

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A Família Real participa de atividades obrigatórias como ensaios das escolas de samba indicados pela Liga, ensaios técnicos e na abertura do carnaval.
O desfile das escolas de samba serão abertos no dia 10 de fevereiro de 2023 com o Grupo A.  Nos dia 11  fevereiro, desfilam no Sambão do Povo as escolas do Grupo Especial. E no dia 12 (domingo), as agremiações do Grupo de Acesso.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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