Chama o VAR! Jurados terão câmeras para julgar escolas de samba no ES

O VAR já é utilizado largamente em alguns esportes como o futebol Crédito: Divulgação

Por que a evolução do mestre-sala e da porta bandeira teve nota baixa? Tem certeza de que a comissão de frente errou? O Carnaval 2023 das escolas de samba do Grupo Especial em Vitória terá um novo componente na avenida: o VAR, usado principalmente no esporte para dirimir dúvidas no decorrer das competições.

O sistema eletrônico de vídeo ficará instalado nas três cabines de julgadores do Sambão do Povo . Os 27 jurados terão à disposição câmeras de alta resolução, em full HD, a cujas imagens poderão recorrer para esclarecer dúvidas na apresentação das escolas de samba.

Edson Neto, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial, explica que os vídeos serão muito úteis, por exemplo, para esclarecer dúvidas que surgirem principalmente em quesitos como comissão de frente e mestre-sala e porta-bandeira, onde a participação individual do componente é fundamental para a avaliação dos jurados.

Outro quesito importante para ser captado pelas câmeras do “espião eletrônico” é a evolução, onde é comum a abertura de “buracos” entre as alas. Com as imagens do VAR, essa falha na apresentação das agremiações poderá ficar mais evidente.

“Os jurados poderão recorrer ou não ao VAR. Ele será um recurso importante porque se uma escola questionar a nota de determinado quesito, será entregue à agremiação a justificativa por escrito, como acontece hoje, e a imagem captada pelas câmeras”, diz o presidente da Liesge.

Segundo Neto, a introdução do VAR (Video Assistant Referee) como instrumento auxiliar dos julgadores será proposta no regulamento do desfile do ano que vem e apreciada pelos presidentes das escolas de samba. “Será mais um meio para respaldar a decisão dos jurados”, destaca.

Inicialmente, o sistema de vídeo será utilizado pelas escolas de samba do Grupo Especial, mas as demais Ligas poderão usá-lo também se assim decidirem. Neto adianta que a Liesge terá recurso financeiro disponível para contratar o novo sistema.