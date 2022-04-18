Entre as infrações que poderão ser flagradas com essa nova permissão é o uso de telefone celular ao volante. No ano passado, 18 mil multas foram aplicadas no Estado. Isso equivale a 51 multas por dia, número que pode crescer à medida em que as cidades se adequam às novas regras do Contran.

Prefeitura de Vitória , por exemplo, não utiliza atualmente as imagens do videomonitoramento para fazer autuações de trânsito. Contudo, está em processo de adaptação às exigências do órgão nacional. A principal delas é a instalação de placas nas imediações dos aparelhos avisando aos motoristas que aquele trecho é monitorado.

Central de videomonitoramento da Guarda Municipal de Vitória Crédito: Leonardo Silveira

Your browser does not support the audio element. Cidades do ES vão multar motoristas por câmeras de videomonitoramento

"É preciso reformular a sinalização porque tem que ficar clara para o condutor que aquela via está sendo fiscalizada. Enquanto a sinalização não está completa, não estamos fazendo a fiscalização por videomonitoramento, apenas de forma presencial, com o agente na via", explica o gerente de Operação e Fiscalização de Trânsito da Capital, Bruno Xavier.

A previsão é de que a operação comece de fato entre 45 e 60 dias, e deve acontecer em locais onde há maior movimento e onde as infrações, como falar ao celular no volante e estacionar em local proibido, são identificadas com mais frequência.

Serra também informou em nota que está se adequando às novas regras. O município está em processo de contratar uma empresa que vai começar a instalação de novas câmeras de videomonitoramento. Assim que esta etapa for concluída, a sinalização será feita. "A câmeras vão contribuir para aumentar a efetividade da fiscalização e reduzir acidentes", diz a nota.

Cariacica também não faz fiscalização por meio de câmeras, mas afirma que estuda maneiras de adotar esse modelo. Não há data precisa, porém, para o início dessa operação.

Já em Vila Velha , a fiscalização de trânsito por videomonitoramento ocorre desde 2018. Uma resolução do Contran de 2015 já previa essa possibilidade. O novo texto apenas regulamenta essa regra. Segundo a administração municipal, a principal infração flagrada nessa modalidade é o estacionamento irregular.

QUAIS AS REGRAS PARA A MULTA POR VIDEOMONITORAMENTO

No documento, foram divulgadas 50 resoluções com o objetivo de regulamentar aspectos novos e antigos do trânsito. A Resolução nº 909 autoriza que fiscais utilizem vídeos como prova para punir condutores que descumprem as leis de trânsito.

Esse tipo de fiscalização só valerá em vias que estejam devidamente sinalizada sobre o uso do videomonitoramento, da mesma forma que acontece com radares de velocidade e avanço semafórico.

O fiscal deverá informar no campo "observação" que a infração foi flagrada remotamente.

É importante destacar que não necessariamente as imagens serão fornecidas ao motorista autuado, já que equipamentos que não realizam gravação podem ser usados para o flagrante. Porém, caso câmeras que guardem as imagens sejam utilizadas, é direito do acusado ter acesso gratuito. A forma de acesso do conteúdo deve estar descrita tanto na notificação de autuação quanto na de penalidade.

Multas por câmeras de videomonitoramento já eram previstas no CTB desde 1998, contudo, o Contran busca, com a nova resolução, padronizar e ordenar os procedimentos, consolidando em uma norma só. Segundo o Conselho, a nova instrução já está em vigor desde o primeiro dia de abril.