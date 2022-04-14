Novo Império lavou a alma quebrando jejum de décadas

Desfile da Novo Império, a campeã do Carnaval de 2022 Crédito: Fernando Madeira

No primeiro Carnaval pós pandemia, o título principal volta para Vitória, capital do estado, depois de 13 anos entre Cariacica e Vila Velha. Ganham, no grupo especial e de acesso A, duas escolas nas cores da bandeira do Espírito Santo. Ou nas cores do pôr do sol mais mágico desse estado. Ou nas cores do manto de Nossa Senhora da Penha, que logo mais inicia sua festa.

Carro alegórico da Novo Império Crédito: Rodrigo Gavini

Por falar em Nossa Senhora, ganha a escola que falou a Santo Antônio. Que pediu em prece. Que fez do desfile procissão rumo ao título. Que peregrinou por 33 anos até esse campeonato. E que, por final, foi abençoada e teve seu único pedido concedido: a sétima estrela no pavilhão. Pôde soltar seu grito de "é campeã" ao mesmo tempo em que cantava a Santo Antônio. Que é Santo da fartura, da prosperidade e - em último caso, como ensinou a minha avó - casamenteiro, também.

No primeiro plano, ala de baianas vestidas de noivas. Em seguida, ala de Exu - orixá sincretizado com Santo Antônio. E ao fundo, o carro alegórico representando a Basílica de Santo Antônio. Crédito: Fernando Madeira

E por falar em fartura, no acesso A ganha também uma escola que falou de fartura, de alimento. Falou do milho sem dizer a palavra "milho" uma vez sequer no samba-enredo. Falou de milho em terra capixaba. Capixaba, que era como os indígenas chamavam as roças de milho que nesse estado existiam. Depois de toda essa história, pode ser que você chame de coincidência, de destino, de poesia. Eu chamo de Carnaval. De escola de samba. E de escola de samba capixaba!

Bailarinos da comissão de frente da Chegou O que Faltava. Crédito: Rodrigo Gavini

Ao abrir o primeiro carnaval do Brasil, na abertura ainda durante o decréscimo de uma pandemia, entendemos o nosso papel. E quem é de fora veio pra somar, também. Entendemos e fomos entendidos como detentores de um carnaval digno. De um samba único. De escolas com dinâmicas e significados próprios. De entrelinhas e entremeios onde não se aplicam regras gerais de carnavais de Rio e de São Paulo. Nós temos essência! Somos o samba capixaba! Somos o imenso e inigualável Carnaval de Vitória.

Primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da Chegou O que Faltava. Crédito: Rodrigo Gavini