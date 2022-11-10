Presidente da Câmara de Vitória se irrita com “notícia” de humor

O presidente da Câmara de Vitória, Davi Esmael (PSD), que reagiu a uma brincadeira: "Nossa luta jamais será em vão!” Crédito: Flickr/Câmara de Vitória

Impetuoso, o vereador evangélico e bolsonarista ficou meio bravo com uma nota da colunista Flávia Boggio, da Folha de S. Paulo, publicada nesta quarta-feira (9). Mas só tem um problema: a “notícia” é fictícia e irônica, criada pela roteirista de TV que assina uma coluna de humor no jornal paulista.

Davi Esmael ficou indignado com uma coluna de notas fictícias na Folha de S. Paulo Crédito: Redes sociais

Na coluna, Flávia “informa” que o “Governo Lula vai ter Ministério de Todes no lugar do da Mulher”, uma ironia com o gênero neutro, tão odiado pelos conservadores.

No olho do título, a roteirista da TV Globo provoca ainda mais: “As escolas sem partido vão virar escolas comunistas, com ideologias de Paulo Freire e Charles Darwin”. Pronto: foi o bastante para provocar a indignação do diligente edil.

Davi acreditou na brincadeira, postou a “notícia” e logo embaixo se manifestou nas suas redes sociais: “Somos cristãos e jamais podemos abrir mão de nossos princípios e valores. Texto de Flávia Boggio, na Folha de São Paulo de hoje, revela o que nos aguarda num futuro próximo. Nossa luta jamais será em vão!”, exclamou o presidente da Câmara de Vitória , em tom de indignação.

A gafe tomou tal dimensão que a própria titular da coluna de humor se manifestou na postagem da vereadora Karla Coser, do PT, que deu uma reprimenda em Davi Esmael e marcou a jornalista da Folha.

A própria jornalista que assina a coluna teve que explicar para o vereador capixaba que o texto que ela publicou é apenas uma ironia Crédito: Redes sociais

“Ah não, vereador Davi. Aí já passou da desonestidade intelectual, é falta de interpretação de texto mesmo. @flaviaboggio corre aqui”, tuitou a petista.

Não satisfeito, o presidente da Câmara da Capital respondeu à colega de parlamento: “Está lá no site!”.

Em seguida, a própria Flávia Boggio atendeu ao apelo de Karla Coser e “esclareceu” tudo para Davi, que foi marcado na resposta dela: “Hahaa pelo amor de Deus!! Vereador @daviesmael , é um texto irônico”.