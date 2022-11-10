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Leonel Ximenes

Presidente da Câmara de Vitória se irrita com “notícia” de humor

Davi Esmael, que é evangélico e bolsonarista, não gostou de saber de uma "informação" (fictícia) sobre o futuro ministério do presidente Lula

Públicado em 

10 nov 2022 às 12:56
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Presidente da Câmara de Vitória, Davi Esmael (PSD)
O presidente da Câmara de Vitória, Davi Esmael (PSD), que reagiu a uma brincadeira: "Nossa luta jamais será em vão!” Crédito: Flickr/Câmara de Vitória
Parece que a vitória de Lula na eleição presidencial está deixando o presidente da Câmara de Vitória, Davi Esmael (PSD), um pouco, diríamos, “aflito”. Aconteceu nesta semana.
Impetuoso, o vereador evangélico e bolsonarista ficou meio bravo com uma nota da colunista Flávia Boggio, da Folha de S. Paulo, publicada nesta quarta-feira (9). Mas só tem um problema: a “notícia” é fictícia e irônica, criada pela roteirista de TV que assina uma coluna de humor no jornal paulista.
Davi Esmael ficou indignado com uma coluna de notas fictícias na Folha de S. Paulo
Davi Esmael ficou indignado com uma coluna de notas fictícias na Folha de S. Paulo Crédito: Redes sociais
Na coluna, Flávia “informa” que o “Governo Lula vai ter Ministério de Todes no lugar do da Mulher”, uma ironia com o gênero neutro, tão odiado pelos conservadores.

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No olho do título, a roteirista da TV Globo provoca ainda mais: “As escolas sem partido vão virar escolas comunistas, com ideologias de Paulo Freire e Charles Darwin”. Pronto: foi o bastante para provocar a indignação do diligente edil.
Davi acreditou na brincadeira, postou a “notícia” e logo embaixo se manifestou nas suas redes sociais: “Somos cristãos e jamais podemos abrir mão de nossos princípios e valores. Texto de Flávia Boggio, na Folha de São Paulo de hoje, revela o que nos aguarda num futuro próximo. Nossa luta jamais será em vão!”, exclamou o presidente da Câmara de Vitória, em tom de indignação.
A gafe tomou tal dimensão que a própria titular da coluna de humor se manifestou na postagem da vereadora Karla Coser, do PT, que deu uma reprimenda em Davi Esmael e marcou a jornalista da Folha.
A própria jornalista que assina a coluna teve que explicar para o vereador capixaba que o texto que ela publicou é apenas uma ironia
A própria jornalista que assina a coluna teve que explicar para o vereador capixaba que o texto que ela publicou é apenas uma ironia Crédito: Redes sociais
“Ah não, vereador Davi. Aí já passou da desonestidade intelectual, é falta de interpretação de texto mesmo. @flaviaboggio corre aqui”, tuitou a petista.
Não satisfeito, o presidente da Câmara da Capital respondeu à colega de parlamento: “Está lá no site!”.
Em seguida, a própria Flávia Boggio atendeu ao apelo de Karla Coser e “esclareceu” tudo para Davi, que foi marcado na resposta dela: “Hahaa pelo amor de Deus!! Vereador @daviesmael, é um texto irônico”.
É isso, trata-se apenas de um texto irônico e divertido. Está mais calmo agora, vereador?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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