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Leonel Ximenes

Vereadores derrubam projeto favorável aos gays em cidade bolsonarista do ES

Rejeição foi por unanimidade  à matéria que criava políticas municipais de promoção da cidadania LGBTQIA+

Públicado em 

09 nov 2022 às 13:18
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Populares lotaram a Câmara de Barra de São Francisco na noite desta terça (8)
Populares lotaram a Câmara de Barra de São Francisco na noite desta terça (8) Crédito: Gilberto Gil
Nem a presença do prefeito Enivaldo dos Anjos (sem partido) na audiência pública foi suficiente para que os vereadores de Barra de São Francisco aprovassem o projeto de lei, de autoria do executivo, que criava a política municipal de promoção da cidadania para a comunidade LGBTQIA+. Por unanimidade, os parlamentares rejeitaram o projeto, na noite desta terça (8).
Com a casa tomada por populares, o projeto 087/2022, que criava “Diretrizes para a Política Municipal Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais”, foi rejeitado e arquivado.
Logo após a audiência pública, foi realizada, em regime de urgência, uma sessão para apreciação e votação da matéria. Segundo o portal Norte-Leste, mesmo antes de o microfone ser aberto, os vereadores já haviam anunciado um acordão para rejeitar o projeto por unanimidade.

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Apenas o vereador Sargento Farias lamentou o fato de não ter tido tempo, mais uma vez, de analisar a matéria proposta pelo prefeito e destacou a importância de se proteger todos os membros da sociedade.
Mas não adiantou. Os nobres edis tinham pressa. Dos 13 vereadores presentes, 12 votaram contra o projeto favorável aos gays - o presidente da Casa não vota, embora Alemão Vitorino também tenha se pronunciado contra a matéria.

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O prefeito Enivaldo dos Anjos, por sua vez, só usou o microfone para explicar que o projeto já foi votado no Legislativo em 2019 e rejeitado e que o Ministério Público Estadual (MPES) novamente voltou à carga, pressionando os municípios a apresentarem projeto de lei criando a política de promoção da cidadania dos não heterossexuais.
Nem a presença do prefeito Enivaldo dos Anjos (de camisa branca) na audiência pública e na sessão foi suficiente para convencer os vereadores
Nem a presença do prefeito Enivaldo dos Anjos (de camisa branca) na audiência pública e na sessão foi suficiente para convencer os vereadores Crédito: Gilberto Gil
“Nós estamos pedindo prazo ao Ministério Público desde agosto do ano passado, mas, agora, deram um ultimato. Se eu não encaminhasse o projeto ao Legislativo, estaria correndo risco de perda de mandato e processo criminal”, afirmou Enivaldo, assegurando que, durante sua gestão, o projeto não voltará a ser apresentado.
Em Barra de São Francisco, Jair Bolsonaro (PL) teve 60% dos votos no segundo turno contra Lula, do PT. Bastião conservador do Noroeste do Estado, na cidade 40% dos seus habitantes se declaram evangélicos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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