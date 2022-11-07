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Leonel Ximenes

Após cerimônia, vice de Pazolini reclama: “Me foi tirado o direito de fala”

Capitã Estéfane reclamou nas redes sociais que não foi convidada a falar durante a solenidade de entrega de viaturas da Guarda Municipal

Públicado em 

07 nov 2022 às 20:57
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Capitã Estéfane no Instagram: rompimento público com o prefeito
Capitã Estéfane no Instagram: rompimento público com o prefeito Crédito: Instagram
Não convidem para a mesma mesa, ou melhor, para a mesma cerimônia, o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) e a sua vice, a Capitã Estéfane (Patriota). Na tarde desta segunda-feira ((7), os dois aparentemente não se acertaram, e a vice reclamou que não foi convidada a falar na cerimônia de entrega de viaturas da Guarda Municipal de Vitória, na Praça Costa Pereira.
“Nesta tarde de segunda-feira (07/11) prestigiei a entrega de viaturas da Guarda Municipal. Na ocasião me foi tirado o direito de fala, mesmo tendo sido ofertado a todos os demais atores políticos presentes”, escreveu nas redes sociais a Capitã, que não faz questão de esconder o seu rompimento político com o prefeito.
Rompimento que ficou mais evidente no segundo turno da eleição para governador, quando Estéfane anunciou publicamente seu apoio à reeleição de Renato Casagrande (PSB), adversário político de Pazolini.

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“Participei da solenidade, mas infelizmente o prefeito e o cerimonial não me deram a oportunidade de fala pela primeira vez, mas continuo vice-prefeita de Vitória, e se não posso falar no microfone, posso falar nas minhas redes sociais”, desabafou a vice em um vídeo postado no Instagram.
A coluna tentou falar com Pazolini, mas ainda não obteve uma resposta à reclamação da sua vice. Se o prefeito se manifestar, este texto será atualizado.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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