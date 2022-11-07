Após cerimônia, vice de Pazolini reclama: “Me foi tirado o direito de fala”

Capitã Estéfane no Instagram: rompimento público com o prefeito Crédito: Instagram

Não convidem para a mesma mesa, ou melhor, para a mesma cerimônia, o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) e a sua vice, a Capitã Estéfane (Patriota). Na tarde desta segunda-feira ((7), os dois aparentemente não se acertaram, e a vice reclamou que não foi convidada a falar na cerimônia de entrega de viaturas da Guarda Municipal de Vitória, na Praça Costa Pereira.

“Nesta tarde de segunda-feira (07/11) prestigiei a entrega de viaturas da Guarda Municipal. Na ocasião me foi tirado o direito de fala, mesmo tendo sido ofertado a todos os demais atores políticos presentes”, escreveu nas redes sociais a Capitã, que não faz questão de esconder o seu rompimento político com o prefeito.

“Participei da solenidade, mas infelizmente o prefeito e o cerimonial não me deram a oportunidade de fala pela primeira vez, mas continuo vice-prefeita de Vitória, e se não posso falar no microfone, posso falar nas minhas redes sociais”, desabafou a vice em um vídeo postado no Instagram.