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Leonel Ximenes

Lula é atacado em evento com a presença do governador

"Fora, Lula", "ex-presidiário" e "ladrão" foram alguns dos termos usados pelos convidados que debateram com Casagrande no Fórum Liberdade e Democracia de Vitória

Públicado em 

03 nov 2022 às 19:45
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Ladeado pelos deputados Luiz Philippe de Orléans e Bragança (à esquerda) e Marcel Van Hattem, Casagrande observa o mediador do painel “Cenário político: perspectivas futuras”
Ladeado pelos deputados Luiz Philippe de Orléans e Bragança (à esquerda) e Marcel Van Hattem, Casagrande observa o mediador do painel “Cenário político: perspectivas futuras” Crédito: Franck Duran Dias de Medeiros
O nome oficial é Fórum Liberdade e Democracia de Vitória, mas pode chamar de reunião de insatisfeitos e ressentidos com a vitória de Lula na eleição para a Presidência da República. Promovido pelo Instituto Líderes do Amanhã de Vitória, o primeiro dia da 10ª edição do fórum, realizado nesta quinta-feira (3), no Centro de Convenções de Vitória, foi marcado por ataques virulentos ao presidente eleito na presença do governador Renato Casagrande (PSB), aliado do petista.
Logo no início da sua participação no painel “Cenário político: perspectivas futuras”, com a presença de Casagrande, que acabara de se apresentar para o público, o deputado federal (reeleito) Marcel Van Hattem (Novo-RS) puxou o coro de “fora, Lula!”, como se estivesse num comício às margens do Guaíba.
Luiz Philippe de Orléans e Bragança, por sua vez, herdeiro da família imperial brasileira e deputado federal reeleito pelo PL de São Paulo, disse que Lula não devia nem se candidatar a presidente. O príncipe parlamentar da República contou que esteve nesta quarta (1º) nas manifestações (golpistas) e “viu a dor das famílias ali por causa disso”.

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Luiz Philippe ainda tratou o presidente eleito como “ex-presidiário” e teve a concordância da maioria dos presentes. Ainda na sua exposição, defendeu mudanças na legislação para permitir o impeachment dos ministros do Supremo, uma tese bem cara aos bolsonaristas.
Irônico, quando o tempo de exposição dele expirava, o príncipe dizia que pelo menos o ministro Alexandre Moraes (presidente do TSE) não estava ali para fiscalizar. Meio obsessivo, né?
Polido e moderado, o governador afirmou que vai se manter equilibrado, que acredita em um bom governo e que irá trabalhar para ajudar Lula. Casagrande ainda foi diplomático ao ressaltar que o papel dos deputados é esse mesmo, o de fazer oposição, mas fez uma ressalva: “O governador tem que governar com quem quer que seja o presidente”, ponderou.
Mais adiante, depois da exposição de Casagrande, Luiz Philippe novamente apelou para a ironia: “Bem, já que o governador me deu o privilégio de ser desequilibrado, e ele é o equilibrador, eu acredito que a legitimidade do governo Lula jamais se estabelecerá na opinião pública. Não há sabão que lave o passado do Lula”.

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E a toada do painel continuou: quando puxavam o grito de ordem “fora, Lula!”, todo mundo batia palmas; quando chamavam o presidente eleito de “ladrão” e “ex-presidiário”, mais palmas. O vice-presidente Hamilton Mourão, por sua vez, penúltimo expositor do dia, respeitou a liturgia e tratou respeitosamente Lula, o presidente eleito. Uma honrosa exceção.
Coisa estranha: em um evento que tem liberdade e democracia no nome, era de se esperar que a vontade soberana do eleitor brasileiro fosse pelo menos respeitada. Mas não há sabão que lave o ressentimento.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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