Comerciante na lista de boicote a “petistas” desabafa: “Estou muito triste”

SOBRE A LISTA DE PETISTAS DE VENDA NOVA



"Ontem (segunda) fiquei sabendo da famigerada lista que estão espalhando. Para quem não sabe, os falsos patriotas do Município de Venda Nova estão divulgando uma lista com nomes de pessoas e estabelecimentos petistas, com o intuito de boicote. A frase que acompanha a lista é a seguinte: “População de Venda Nova do Imigrante-ES, vamos boicotar esses estabelecimentos, ninguém faça nenhum negócio mais com esses traidores.



Vcs de outros Municípios do Brasil, façam a relação de traidores e espalhem nos grupos.” Antes de tudo, gostaria de perguntar, o que é uma empresa petista? Empresa não tem posicionamento político. Nós, da Blu Gelatos, sempre recebemos todos os nossos clientes de forma respeitosa, sem qualquer tipo de discriminação, por mais absurdas que sejam suas opiniões.



A inclusão do nome da minha empresa nessa lista me deixou muito triste, por diferentes motivos: Primeiro, porque minha empresa não fica em Venda Nova, tampouco moro na cidade. Isso me diz que a pessoa que sugeriu a inclusão possui algo pessoal contra mim e minha família. Segundo, porque eu sequer sou petista. Ter um posicionamento contrário ao atual presidente não significa que sou petista, mas, para quem é de extrema direita, todos os outros são petistas e comunistas, o que já me diz qual é o intelecto e caráter dessas pessoas.



Terceiro, e mais importante, é saber que há parentes e amigos ajudando a criar e a compartilhar essa lista. Isso é o que mais me dói: saber que pessoas queridas querem o meu prejuízo. Saber que pessoas próximas e que eu considero querem que minha família perca seu sustento, pelo simples fato de pensarmos diferente.



Esse tipo de conduta expõe a verdadeira face da extrema direita. Vcs não aceitam divergência. Não aceitam sequer o resultado das eleições, muito menos quem pensa diferente. A verdade dói. O candidato de vcs perdeu porque ele é ruim. Não porque houve fraude ou por causa da Globo. Ele é muito ruim. Se tivesse sido um bom presidente, estaria reeleito, como todos os outros foram.



Saber que esse tipo de ataque sai de pessoas que cultuam o soldado integralista não me surpreende (pesquisem no google). Pois bem, saibam que a criação, divulgação e compartilhamento da lista fascista é crime e as atitudes necessárias já estão sendo tomadas. Se vc que está lendo não foi meu amigo a ponto de me defender ou, no mínimo, não compartilhar essa lista, saiba que não preciso desse tipo de amigo, familiar ou cliente. Se afaste, por favor e aceite o resultado das eleições. Vcs perderam."