Quem ganha e quem perde com a eleição de Casagrande/Lula

Casagrande x Manato e Lula x Bolsonaro, os finalistas do segundo turno Crédito: Fotomontagem

Fechadas as urnas, é hora de contabilizar vencedores e perdedores decorrentes do resultado eleitoral. A eleição de Renato Casagrande (PSB) para governador e Lula (PT) para presidente da República mexe no tabuleiro político do Espírito Santo. Veja quem ganha e quem perde força política:

QUEM GANHA

RENATO CASAGRANDE

Por uma questão óbvia, o próprio governador reeleito é o maior vencedor das eleições 2022 no Espírito Santo. Consolida sua condição de maior líder político do Estado da atualidade e agora, no seu segundo mandato consecutivo e terceiro em sua trajetória, pode estabelecer uma relação bem mais tranquila com o presidente Lula, cujo partido, o PT, é aliado do presidente eleito nacionalmente e no ES.

PREFEITOS

Foram fundamentais para a reeleição de Casagrande, incluindo os mandatários de Vila Velha, Cariacica e Serra. Mais de 70 prefeitos foram a campo, pediram votos para o governador e colheram a vitória junto com o socialista.

ARNALDINHO BORGO E EUCLÉRIO SAMPAIO

Os prefeitos de Vila Velha e de Cariacica garantem representantes diretos (Dr. Vitor e Messias Donato) em Brasília e a manutenção das ações em conjunto com Casagrande.

RICARDO FERRAÇO

Depois de um longo ostracismo político, foi “resgatado” por Casagrande, elegeu-se vice-governador e está de volta ao jogo político do Estado. É uma alternativa à sucessão do governador reeleito em 2026.

HELDER SALOMÃO

O deputado federal petista reeleito foi o campeão de votos no Espírito Santo e se cacifa para ser um importante interlocutor entre o Espírito Santo e Brasília, onde Lula dará as cartas a partir de 2023.

MARCELO SANTOS

Um dos principais cabos eleitorais de Casagrande, o deputado estadual reeleito percorreu todo o Estado pedindo votos para o governador. Pela sua capacidade de articulação, passa a ser um dos nomes cotados para presidir a Assembleia Legislativa.

JOÃO COSER

Fiel a Lula e a Casagrande, o petista teve votação robusta, é cotado como um dos nomes para presidir a Assembleia Legislativa e é observado como possível pré-candidato à Prefeitura de Vitória em 2024.

SOCIEDADE CIVIL

Várias entidades se mobilizaram pela reeleição de Casagrande no segundo turno ao mesmo tempo em que fizeram críticas contundentes a Manato.

FERNANDO CARREIRO

O jovem marqueteiro colocou Manato no segundo turno, mas foi afastado da campanha na fase decisiva. Sai fortalecido e mais conhecido.

CAMILA VALADÃO

A vereadora de Vitória foi eleita com votação consagradora para a Assembleia e passa a ser um nome em ascensão para disputar a Prefeitura de Vitória em 2024.

QUEM PERDE

MANATO

O candidato do Partido Liberal (PL) perde pela segunda vez consecutiva a eleição para governador e ficará mais quatro anos sem mandato. Pra piorar, seu candidato a presidente, Jair Bolsonaro, também foi derrotado e deixa o poder a partir de janeiro.

MAGNO MALTA

O senador eleito chutou a porta, assumiu a comunicação e a direção política da campanha de Manato no segundo turno, mas não conseguiu eleger o aliado. Fica também sem o apoio do presidente da República a partir do ano que vem.

PAULO HARTUNG

O ex-governador ficou em cima do muro, mas alguns dos seus aliados estavam apoiando Manato no segundo turno. Viu seu rival na política do ES ser eleito governador pela terceira vez, mesmo número de Hartung.

ERICK MUSSO

O jovem político sai de cena, após uma tentativa de ser candidato ao governo que se transformou em candidatura ao Senado, ficando em terceiro lugar e sem mandato. No segundo turno anunciou apoio a Manato, mas não apareceu em nenhum movimento da campanha.

NEUCIMAR FRAGA

Não reeleito, o deputado federal do PP mudou de lado no segundo turno para apoiar Manato, que foi derrotado. Perde aliados em Brasília e não tem interlocução com o prefeito Arnaldinho Borgo, de Vila Velha, sua base eleitoral.

PROJETO POLÍTICO-MILITAR (PPM)

Engajou-se na campanha de Manato. Perde junto com o candidato bolsonarista.

DOUTOR HÉRCULES

Teve dupla decepção: não conquistou a reeleição na Assembleia Legislativa e ainda viu seu candidato no segundo turno, Carlos Manato (PL), ser derrotado.

TENENTE ASSIS

O militar dos Bombeiros, após ser uma promessa nas eleições de 2018, acumulou derrotas na Prefeitura de Cariacica e para a Câmara dos Deputados. Foi derrotado junto com Manato, seu candidato.

NÉSIO FERNANDES

O secretário estadual da Saúde teve uma atuação destacada na gestão da pandemia, mas se afastou do governo no começo do segundo turno, de uma forma até hoje não muito explicada. Entrou na mira de alguns prefeitos e não é certo seu retorno à Sesa.

PAZOLINI

Mergulhou na campanha, não anunciou apoio a ninguém, mas viu seu maior rival (Casagrande) ser reeleito. Ficou isolado na Grande Vitória ante o movimento dos prefeitos em favor do governador. Abraçou apenas a candidatura derrotada ao Senado do amigo Erick Musso.

AUDIFAX, GUERINO E ARIDELMO

Derrotados no primeiro turno da disputa estadual para o governo do Estado, embarcaram na campanha de Manato no segundo turno. Não conseguiram transferir votos e viram seus eleitores migrando para o voto "Casanaro".

ROSE DE FREITAS