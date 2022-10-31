A certeza da vitória de Casagrande 48h antes da eleição

O governador Renato Casagrande vota na Escola São Domingos, em Bento Ferreira Crédito: Carlos Alberto Silva

Na sexta-feira (28), 48 horas antes da eleição, a certeza da reeleição de Casagrande (PSB) era tão grande que sua assessoria agendou 13 (olha o 13!) entrevistas para esta segunda-feira (31).

EM FAMÍLIA

O governador acompanhou a apuração com a família, amigos e assessores próximos na casa da mãe dele, dona Ana.

CAUTELA ANTES DO 1 MILHÃO

O governador, apesar da marcha da apuração favorável, não quis comemorar a vitória antes do tempo. Ele afirmou que só comemoraria a reeleição quando ultrapassasse a marca de 1 milhão de votos, o número mágico.

ALÍVIO E FESTA

Quando esse momento chegou, ele levantou-se, deixou de acompanhar a apuração e foi comemorar com a família, principalmente a mãe.

GOVERNADOR NEM ALMOÇOU

Casagrande não teve nem tempo para almoçar neste domingo (30). Com assessores, percorreu locais de votação em Jucutuquara, Jardim Camburi, São Pedro e Itararé, em Vitória. Neste último bairro, um eleitor ofereceu um prato de feijoada ao governador, que agradeceu, mas não aceitou. A iguaria não ficou sem ser devorada: um assessor do socialista, meio gulosão, detonou tudo.

HAJA FÔLEGO

Fora da Capital, o governador visitou também Cobilândia (Vila Velha), Bela Aurora (Cariacica) e Planalto Serrano (Serra). Não teve tempo mesmo para almoçar.

ALEGRIA E TRISTEZA

O comitê de Casagrande está localizado a cerca de 500m da Aspomires, o quartel-general da campanha de Manato.

ADESIVO "PIRATAS"

O adesivo "pirata" que apareceu na reta final da campanha Crédito: Divulgação

Um adesivo “pirata” circulou no final da campanha eleitoral. Traz Casagrande e Lula juntos, coisa que quase não se viu nestes últimos meses.

TERRA DE VALOR

Foi por pouco, muito pouco. Quase o Espírito Santo deixou escapar o título de primeiro Estado a totalizar o resultado das eleições. Mato Grosso do Sul estava na frente durante toda a apuração, mas só finalizou os trabalhos aproximadamente 15 minutos após os capixabas, que encerraram tudo às 19h11.

PINTOU UM CLIMA?

Magno Malta será senador, mais uma vez, com Lula presidente.

PÉ-FRIO

O deputado federal (não reeleito) Neucimar Fraga (PP) é mesmo pé-frio. Apoiou Casagrande no primeiro turno e poucas horas depois do resultado final, no dia 2 de outubro, se bandeou para o lado de Manato (PL).

PÉ-FRIO 2

Neucimar se aproximou tanto de Manato que foi o orientador do candidato do PL no debate da TV Gazeta, na quinta-feira (27). Aliás, foi neste debate que Manato chegou a dizer que a pandemia de Covid foi uma “farsa”, declaração que causou espanto em todo o país.

NÃO FOI BEM ASSIM…

Manato concede entrevista em seu comitê após o anúncio da derrota Crédito: Fernando Madeira

Neste domingo (30), em conversa com este colunista, Manato afirmou que foi “mal compreendido” e que não atribui sua derrota a essa declaração polêmica.

LULA E CASAGRANDE ESTRAGARAM TUDO

E vão por água abaixo duas acomodações que vinham sendo estudadas pela direita no entorno do candidato do PL. 1) no eventual governo Bolsonaro, dar uma secretaria do governo federal para o deputado federal Evair de Melo (PP), para que Neucimar assumisse a vaga; 2) tornar Soraya Manato (PTB), perdedora nesta eleição, secretária de Saúde do Estado.

EM ALTA

Com a vitória de Casagrande, na bolsa de apostas sobe a cotação de Marcelo Santos (Podemos) para presidente da Assembleia no próximo biênio.

CONSTATAÇÃO

A bandeira do Brasil volta a ser de todos os brasileiros.

ALÔ, SUPERMERCADOS PERIM!

O caixa 13 volta a funcionar amanhã?

ALÔ, BOLSONARO!