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Leonel Ximenes

A certeza da vitória de Casagrande 48h antes da eleição

Os bastidores da vitória do governador, que nem teve tempo para almoçar neste domingo

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 21:45

Públicado em 

30 out 2022 às 21:45
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vota Casagrande
O governador Renato Casagrande vota na Escola São Domingos, em Bento Ferreira Crédito: Carlos Alberto Silva
Na sexta-feira (28), 48 horas antes da eleição, a certeza da reeleição de Casagrande (PSB) era tão grande que sua assessoria agendou 13 (olha o 13!) entrevistas para esta segunda-feira (31).

EM FAMÍLIA

O governador acompanhou a apuração com a família, amigos e assessores próximos na casa da mãe dele, dona Ana.

CAUTELA ANTES DO 1 MILHÃO

O governador, apesar da marcha da apuração favorável, não quis comemorar a vitória antes do tempo. Ele afirmou que só comemoraria a reeleição quando ultrapassasse a marca de 1 milhão de votos, o número mágico.

ALÍVIO E FESTA

Quando esse momento chegou, ele levantou-se, deixou de acompanhar a apuração e foi comemorar com a família, principalmente a mãe.

GOVERNADOR NEM ALMOÇOU

Casagrande não teve nem tempo para almoçar neste domingo (30). Com assessores, percorreu locais de votação em Jucutuquara, Jardim Camburi, São Pedro e Itararé, em Vitória. Neste último bairro, um eleitor ofereceu um prato de feijoada ao governador, que agradeceu, mas não aceitou. A iguaria não ficou sem ser devorada: um assessor do socialista, meio gulosão, detonou tudo.

HAJA FÔLEGO

Fora da Capital, o governador visitou também Cobilândia (Vila Velha), Bela Aurora (Cariacica) e Planalto Serrano (Serra). Não teve tempo mesmo para almoçar.

ALEGRIA E TRISTEZA

O comitê de Casagrande está localizado a cerca de 500m da Aspomires, o quartel-general da campanha de Manato.

ADESIVO "PIRATAS"

O adesivo
O adesivo "pirata" que apareceu na reta final da campanha Crédito: Divulgação
Um adesivo “pirata” circulou no final da campanha eleitoral. Traz Casagrande e Lula juntos, coisa que quase não se viu nestes últimos meses.

TERRA DE VALOR

Foi por pouco, muito pouco. Quase o Espírito Santo deixou escapar o título de primeiro Estado a totalizar o resultado das eleições. Mato Grosso do Sul estava na frente durante toda a apuração, mas só finalizou os trabalhos aproximadamente 15 minutos após os capixabas, que encerraram tudo às 19h11.

PINTOU UM CLIMA?

Magno Malta será senador, mais uma vez, com Lula presidente.

PÉ-FRIO

O deputado federal (não reeleito) Neucimar Fraga (PP) é mesmo pé-frio. Apoiou Casagrande no primeiro turno e poucas horas depois do resultado final, no dia 2 de outubro, se bandeou para o lado de Manato (PL).

PÉ-FRIO 2

Neucimar se aproximou tanto de Manato que foi o orientador do candidato do PL no debate da TV Gazeta, na quinta-feira (27). Aliás, foi neste debate que Manato chegou a dizer que a pandemia de Covid foi uma “farsa”, declaração que causou espanto em todo o país.

NÃO FOI BEM ASSIM…

Manato concede entrevista em seu comitê após o anúncio da derrota
Manato concede entrevista em seu comitê após o anúncio da derrota Crédito: Fernando Madeira
Neste domingo (30), em conversa com este colunista, Manato afirmou que foi “mal compreendido” e que não atribui sua derrota a essa declaração polêmica.

LULA E CASAGRANDE ESTRAGARAM TUDO

E vão por água abaixo duas acomodações que vinham sendo estudadas pela direita no entorno do candidato do PL. 1) no eventual governo Bolsonaro, dar uma secretaria do governo federal para o deputado federal Evair de Melo (PP), para que Neucimar assumisse a vaga; 2) tornar Soraya Manato (PTB), perdedora nesta eleição, secretária de Saúde do Estado.

EM ALTA

Com a vitória de Casagrande, na bolsa de apostas sobe a cotação de Marcelo Santos (Podemos) para presidente da Assembleia no próximo biênio.

CONSTATAÇÃO

A bandeira do Brasil volta a ser de todos os brasileiros.

ALÔ, SUPERMERCADOS PERIM!

O caixa 13 volta a funcionar amanhã?

ALÔ, BOLSONARO!

A PRF anotou a placa?
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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