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Leonel Ximenes

Rotativo de Vitória tem aumento de até 18,4%. Veja os novos valores

Último reajuste do serviço foi em 2019; nova tarifa começar a valer nesta segunda-feira (7)

Públicado em 

07 nov 2022 às 10:28
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Estacionamento rotativo de Vitória: último reajuste foi em maio de 2019
Estacionamento rotativo de Vitória: em 2021, a arrecadação com o serviço foi de R$ 7.028.574,04 Crédito: A Gazeta/Arquivo
Estacionar no rotativo de Vitória ficou até 18,4% mais caro a partir desta segunda-feira (7). A tarifa por meia hora, que custava R$ 1,30, passou para R$ 1,50 (aumento de 15,38%); para uma hora, passa de R$ 1,90 a R$ 2,25 (18,42%). Para duas horas, o valor foi de R$ 2,60 para R$ 3 (15,38%); e até três horas, muda de R$ 3,8 para R$ 4,50 (18,42%).
Após o tempo mínimo de 30 minutos, a cobrança é fracionada a cada 15 minutos, até atingir o tempo máximo de três horas. Ao alcançar o tempo de permanência de três horas, caso necessário, o motorista deve procurar outra vaga para estacionar e solicitar novo tempo de permanência, repetindo o procedimento de pagamento.
A prefeitura diz que o último reajuste ocorreu em maio de 2019. Em Vitória, o serviço funciona desde novembro de 2014 e prevê reajustes anuais, ainda segundo a PMV.

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Segundo a administração municipal, os efeitos negativos provocados pela Covid-19 nas áreas sociais e econômicas contribuíram para que os valores se mantivessem fixos há 42 meses.
Em 2021, a arrecadação com o estacionamento foi de R$ 7.028.574,04 e o repasse ao município alcançou R$ 2.303.966,58. Já neste ano, a arrecadação até o mês de setembro foi de R$ 5.503.564,69 com repasse ao município de R$ 1.804.068,49.
Os recursos provenientes do rotativo - 32,78% da arrecadação - são utilizados em melhorias no trânsito, como, por exemplo, na sinalização viária (pintura das faixas de pedestre), manutenções nos semáforos e instalação de câmeras de videomonitoramento (120 atualmente).

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Do montante repassado ao município, parte é revertida para o Fundo Municipal de Segurança com o objetivo de adquirir viaturas e equipamentos para a Guarda Municipal de Trânsito.
Os bairros contemplados com o serviço são: Bento Ferreira; Centro, Cidade Alta; Enseada do Suá; Jardim da Penha; Parque Moscoso; Praia do Canto Praia do Suá; Santa Lúcia e Vila Rubim.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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