Rotativo de Vitória tem aumento de até 18,4%. Veja os novos valores

Estacionamento rotativo de Vitória: em 2021, a arrecadação com o serviço foi de R$ 7.028.574,04 Crédito: A Gazeta/Arquivo

meia hora, que custava R$ 1,30, passou para R$ 1,50 (aumento de 15,38%); para uma hora, passa de R$ 1,90 a R$ 2,25 (18,42%). Para duas horas, o valor foi de R$ 2,60 para R$ 3 (15,38%); e até três horas, muda de R$ 3,8 para R$ 4,50 (18,42%). Estacionar no rotativo de Vitória ficou até 18,4% mais caro a partir desta segunda-feira (7). A tarifa por, que custava R$ 1,30,(aumento de 15,38%); para, passa de R$ 1,90 a(18,42%). Para, o valor foi de R$ 2,60 para(15,38%); e até, muda de R$ 3,8 para(18,42%).

Após o tempo mínimo de 30 minutos, a cobrança é fracionada a cada 15 minutos, até atingir o tempo máximo de três horas. Ao alcançar o tempo de permanência de três horas, caso necessário, o motorista deve procurar outra vaga para estacionar e solicitar novo tempo de permanência, repetindo o procedimento de pagamento.

A prefeitura diz que o último reajuste ocorreu em maio de 2019. Em Vitória, o serviço funciona desde novembro de 2014 e prevê reajustes anuais, ainda segundo a PMV.

Segundo a administração municipal, os efeitos negativos provocados pela Covid-19 nas áreas sociais e econômicas contribuíram para que os valores se mantivessem fixos há 42 meses.

Em 2021, a arrecadação com o estacionamento foi de R$ 7.028.574,04 e o repasse ao município alcançou R$ 2.303.966,58. Já neste ano, a arrecadação até o mês de setembro foi de R$ 5.503.564,69 com repasse ao município de R$ 1.804.068,49.

Os recursos provenientes do rotativo - 32,78% da arrecadação - são utilizados em melhorias no trânsito, como, por exemplo, na sinalização viária (pintura das faixas de pedestre), manutenções nos semáforos e instalação de câmeras de videomonitoramento (120 atualmente).

Do montante repassado ao município, parte é revertida para o Fundo Municipal de Segurança com o objetivo de adquirir viaturas e equipamentos para a Guarda Municipal de Trânsito.