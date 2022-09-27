Secretário de Pazolini pede desculpa por postar pesquisa fake

O secretário Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura de Trânsito de Vitória, Alex Mariano, está tendo uma noite de segunda-feira (26) movimentada. O auxiliar do prefeito Lorenzo Pazolini
(Republicanos) publicou uma pesquisa falsa para o Senado e, momentos depois, em suas redes sociais, pediu desculpas ao admitir que o levantamento não estava registrado no TRE-ES.
“Prezados, erradamente postei a pesquisa que não está cadastrada no TRE. Então, favor desconsiderar a postagem e não [a] divulguem”, pediu e agradeceu em seguida.
Na postagem de Mariano, à qual a coluna teve acesso, é exibido um levantamento pelo qual o deputado Erick Musso, candidato ao Senado pelo Republicanos e aliado de Pazolini, aparece com 37,5% das intenções de voto, à frente de Magno Malta
(PL), que surge com 26,9%.
A postagem da falsa pesquisa, que copia a identidade visual de A Gazeta, ignora completamente a senadora Rose de Freitas
(MDB), candidata à reeleição, que na última pesquisa Ipec encomendada pela Rede Gazeta, lidera a corrida com 31% das intenções de voto. Malta, que foi ultrapassado nessa última pesquisa, ficou com 27%. Os dois estão empatados dentro da margem de erro. Musso vem em terceiro com 8%.