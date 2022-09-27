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Leonel

Secretário de Pazolini pede desculpa por postar pesquisa fake

Levantamento publicado pelo auxiliar do prefeito colocava o presidente da Assembleia, Erick Musso, na frente do levantamento

Públicado em 

26 set 2022 às 21:42
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

As postagens de Alex Mariano: a pesquisa falsa e o pedido de desculpas
As postagens de Alex Mariano: a pesquisa falsa, que copia a identidade visual de A Gazeta, e o pedido de desculpas Crédito: Reprodução da internet
O secretário Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura de Trânsito de Vitória, Alex Mariano, está tendo uma noite de segunda-feira (26) movimentada. O auxiliar do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) publicou uma pesquisa falsa para o Senado e, momentos depois, em suas redes sociais, pediu desculpas ao admitir que o levantamento não estava registrado no TRE-ES.
“Prezados, erradamente postei a pesquisa que não está cadastrada no TRE. Então, favor desconsiderar a postagem e não [a] divulguem”, pediu e agradeceu em seguida.
Na postagem de Mariano, à qual a coluna teve acesso, é exibido um levantamento pelo qual o deputado Erick Musso, candidato ao Senado pelo Republicanos e aliado de Pazolini, aparece com 37,5% das intenções de voto, à frente de Magno Malta (PL), que surge com 26,9%. 

PESQUISA FAKE IGNOROU ROSE, LÍDER NO IPEC

A postagem da falsa pesquisa, que copia a identidade visual de A Gazeta, ignora completamente a senadora Rose de Freitas (MDB), candidata à reeleição, que na última pesquisa Ipec encomendada pela Rede Gazeta, lidera a corrida com 31% das intenções de voto. Malta, que foi ultrapassado nessa última pesquisa, ficou com 27%. Os dois estão empatados dentro da margem de erro. Musso vem em terceiro com 8%.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Erick Musso Lorenzo Pazolini magno malta Prefeitura de Vitória Senado Federal Rose de Freitas Eleições 2022
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