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Leonel Ximenes

Tem candidato ao governo do ES com conta suspensa no Twitter

Saiba o motivo de o perfil estar fora do ar desde o começo da campanha eleitoral, em julho

Publicado em 22 de Setembro de 2022 às 02:11

Públicado em 

22 set 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Quem tenta acessar o Twitter de Audifax Barcelos recebe como resposta a mensagem
Quem tenta acessar o Twitter de Audifax Barcelos recebe como resposta a mensagem "conta suspensa" Crédito: Reprodução do Twitter
Faltando apenas 10 dias para as eleições, o candidato ao governo do Estado Audifax Barcelos (Rede) está sem poder se comunicar com seus eleitores pelo Twitter, uma das redes sociais mais utilizadas na campanha. Quem tenta acessar o perfil do ex-prefeito da Serra recebe como resposta a mensagem "conta suspensa". E um complemento: "O Twitter suspende as contas que violam as regras do Twitter".
Entretanto, segundo a assessoria do redista, não se trata de violação das regras da rede social. A queda da conta seria resultado da ação de hackers, que teriam atacado o perfil de Audifax no Twitter desde o começo da campanha eleitoral, em julho. Especialistas em rede social do candidato, ainda de acordo com seus assessores, tentaram recorrer ao microblog, por mais de uma vez, para reativar a conta, mas sem sucesso.

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A coluna apurou que houve tentativa de ataque hacker também no perfil de Audifax no Instagram e no Facebook, mas os técnicos conseguiram evitar que as respectivas contas fossem invadidas.
No comitê de Audifax não se trabalha mais com a hipótese de a conta dele no Twitter ser reativada antes das eleições de 2 de outubro. O jeito, então, é apostar no Facebook e no Instagram como ferramentas de divulgação da candidatura do ex-prefeito ao Palácio Anchieta.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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