Tem candidato ao governo do ES com conta suspensa no Twitter

Faltando apenas 10 dias para as eleições, o candidato ao governo do Estado Audifax Barcelos
(Rede) está sem poder se comunicar com seus eleitores pelo Twitter, uma das redes sociais
mais utilizadas na campanha. Quem tenta acessar o perfil do ex-prefeito da Serra recebe como resposta a mensagem "conta suspensa". E um complemento: "O Twitter
suspende as contas que violam as regras do Twitter".
Entretanto, segundo a assessoria do redista, não se trata de violação das regras da rede social. A queda da conta seria resultado da ação de hackers, que teriam atacado o perfil de Audifax no Twitter
desde o começo da campanha eleitoral, em julho. Especialistas em rede social do candidato, ainda de acordo com seus assessores, tentaram recorrer ao microblog, por mais de uma vez, para reativar a conta, mas sem sucesso.
A coluna apurou que houve tentativa de ataque hacker também no perfil de Audifax no Instagram
e no Facebook, mas os técnicos conseguiram evitar que as respectivas contas fossem invadidas.
No comitê de Audifax não se trabalha mais com a hipótese de a conta dele no Twitter
ser reativada antes das eleições de 2 de outubro. O jeito, então, é apostar no Facebook
e no Instagram
como ferramentas de divulgação da candidatura do ex-prefeito ao Palácio Anchieta.