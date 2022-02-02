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Leonel Ximenes

Saiba quem foi a 1ª pessoa no mundo a citar o ES no Twitter

O fato aconteceu há quase 15 anos, quando o microblog estava em seu primeiro ano de atividade e ainda tinha poucos usuários brasileiros

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 14:30

Públicado em 

02 fev 2022 às 14:30
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

A mensagem histórica referente ao ES no Twitter e o perfil da inglesa que tuitou
A mensagem histórica referente ao ES no Twitter e o perfil da inglesa que tuitou Crédito: Reprodução do Twitter
Coube a uma especialista em comunicação da Inglaterra - e não a um brasileiro capixaba - fazer a primeira menção sobre o Estado do Espírito Santo no Twitter. O fato aconteceu no já distante (para o mundo digital) dia 2 de junho de 2007, quando o microblog estava em seu primeiro ano de atividade e ainda tinha poucos usuários brasileiros.
Nascida e criada na cidade de Eastbourne, no Sul inglês, localizada às margens do Canal da Mancha, a inglesa Rowan Stanfield (@rowstar), há quase 15 anos, estava tuitando sobre sua viagem em andamento ao Brasil, que começou no Rio de Janeiro. E eis que veio uma descoberta sobre o vizinho ao Norte, o ES.
“Procrastinating over travel plans for the rest of the trip. Brazil is intimidatingly big. Espirito Santo is the next likely destination”, escreveu ela, cuja tradução livre seria algo como: “Procrastinando sobre os planos de viagem para o resto da viagem. O Brasil é assustadoramente grande. O Espírito Santo é o próximo destino provável”.  (twitter.com/Rowstar/status/88150842)

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Rowan não deixou claro, entretanto, se de fato conheceu o Espírito Santo, visto que no dia 6 de junho daquele mesmo ano ela tuitou que já estava deixando o Brasil. Mas uma ocasião da viagem dela fez com que o termo “Espírito Santo”, vinculado ao Estado capixaba, aparecesse, literalmente, no mapa do Twitter pela primeira vez na história do microblog.
Curiosamente, a cidade natal dela tem algumas coisas que se assemelham ao Espírito Santo. É um dos locais mais populares da costa inglesa, com pouco mais de 100 mil habitantes, se destacando por pontos turísticos, como falésias, píeres e paisagens naturais exuberantes.

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Já com relação às notícias, coube ao perfil do G1 (@g1) fazer a primeira notificação do Estado em um compartilhamento de reportagem. E o caso em questão foi “Espírito Santo proíbe venda de álcool em estradas estaduais”. (twitter.com/g1/status/299479312)

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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