Conheça os 40 perfis do ES que têm selo azul do Twitter

Página com o selo de identificação do Twitter verificado Crédito: Reprodução da internet

Uma pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) relacionou todos os perfis brasileiros verificados no Twitter, até o dia 31 de maio. O estudo aponta que são 40 no Espírito Santo, mas a coluna conferiu e constatou que dois deles não têm nada a ver com perfis capixabas: um é de um jogador de basquete da Espanha e outro é de uma emissora de rádio gaúcha.

Na relação do ES, constam 17 perfis verificados de entidades governamentais, de acordo com a nomenclatura da rede social; nove de esportes e jogos; cinco de entretenimento; quatro de ativistas, organizadores e outros indivíduos influentes; três de organizações de notícias e jornalismo; e dois de empresas, marcas e organizações.

Entre as instituições de caráter político-governamental, foram identificados pela pesquisa o Ifes, o Governo do Estado, o Ministério Público Federal (MPF-ES), o Tribunal de Contas (TCES) e o Tribunal Regional Eleitoral do ES (TRE-ES).

O perfil do jornal A Gazeta , a Rádio CBN Vitória e a epidemiologista Ethel Maciel, ex-vice-reitora da Ufes, constam também da lista de Twitter verificados pelo selinho azul. Entre os atletas estão Alison/André Stein (ex-dupla do vôlei de praia) e o pugilista Esquiva Falcão.

Completam a lista: Anderson Freire; Bruno Marques; Dalton Morais; Didi Louzada; Eu Escolhi Esperar; Gislaine e Mylena; Gizelly Bicalho; Hiagguin; Luan Sperandio; Müller; Miguel Gonzalez; Rodrigo Ely; Taissa Rodrigues; Unimed Vitória; e Ventura.

O perfil brasileiro verificado com maior quantidade de seguidores é o do ator e humorista @whindersson (21,7 milhões), seguido por @10Ronaldinho; @ivetesangalo; @ClaudiaLeitte; @gusttavo_lima; @felipeneto; @NetflixBrasil; @LucianoHuck; @tvglobo e e @g1.

O selo azul de verificação no Twitter informa às pessoas que uma conta de interesse público é autêntica. Para receber o selo azul, segundo as regras do microblog, a conta deve ser autêntica, notável e ativa.