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Leonel Ximenes

Conheça os 40 perfis do ES que têm selo azul do Twitter

Apenas um prefeito do Espírito Santo consta do levantamento feito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 16:23

Públicado em 

13 jul 2021 às 16:23
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Página com o selo de identificação do Twitter
Página com o selo de identificação do Twitter verificado Crédito: Reprodução da internet
Uma pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) relacionou todos os perfis brasileiros verificados no Twitter, até o dia 31 de maio. O estudo aponta que são 40 no Espírito Santo, mas a coluna conferiu e constatou que dois deles não têm nada a ver com perfis capixabas: um é de um jogador de basquete da Espanha e outro é de uma emissora de rádio gaúcha.
Na relação do ES, constam 17 perfis verificados de entidades governamentais, de acordo com a nomenclatura da rede social; nove de esportes e jogos; cinco de entretenimento; quatro de ativistas, organizadores e outros indivíduos influentes; três de organizações de notícias e jornalismo; e dois de empresas, marcas e organizações.
Entre os políticos, têm Twitter verificados o governador Renato Casagrande (PSB) e um único prefeito, o de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos); as duas vereadoras de Vitória, Camila Valadão (Psol) e Karla Coser (PT); os senadores Fabiano Contarato (Rede) e Rose de Freitas (MDB); o ex-senador Magno Malta; e os deputados federais Soraya Manato (PSL), Felipe Rigoni (sem partido), Lauriete (PSC) e Helder Salomão (PT). Os ex-deputados federais Lelo Coimbra (MDB) e Givaldo Vieira (PSB) também constam da lista.
Entre as instituições de caráter político-governamental, foram identificados pela pesquisa o Ifes, o Governo do Estado, o Ministério Público Federal (MPF-ES), o Tribunal de Contas (TCES) e o Tribunal Regional Eleitoral do ES (TRE-ES).

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O perfil do jornal A Gazeta, a Rádio CBN Vitória e a epidemiologista Ethel Maciel, ex-vice-reitora da Ufes, constam também da lista de Twitter verificados pelo selinho azul. Entre os atletas estão Alison/André Stein (ex-dupla do vôlei de praia) e o pugilista Esquiva Falcão.
Completam a lista: Anderson Freire; Bruno Marques; Dalton Morais; Didi Louzada; Eu Escolhi Esperar; Gislaine e Mylena; Gizelly Bicalho; Hiagguin; Luan Sperandio; Müller; Miguel Gonzalez; Rodrigo Ely; Taissa Rodrigues; Unimed Vitória; e Ventura.
O perfil brasileiro verificado com maior quantidade de seguidores é o do ator e humorista @whindersson (21,7 milhões), seguido por @10Ronaldinho; @ivetesangalo; @ClaudiaLeitte; @gusttavo_lima; @felipeneto; @NetflixBrasil; @LucianoHuck; @tvglobo e e @g1.
O selo azul de verificação no Twitter informa às pessoas que uma conta de interesse público é autêntica. Para receber o selo azul, segundo as regras do microblog, a conta deve ser autêntica, notável e ativa.
Quem quiser ter sua conta verificada deve acessar a página da rede social e clicar em “configurações” e em seguida “solicitar verificações”. O Twitter vai analisar o pedido e decidir se a conta se enquadra nos critérios para a conquista do selo azul.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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