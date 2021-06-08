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É contra vacina

Naomi Wolf é banida do Twitter após dizer que vacinados contaminam água

Numa postagem recente na rede social, Wolf escreveu que a urina e as fezes de pessoas vacinadas deveriam ser separadas do esgoto geral "até que seu impacto em pessoas não vacinadas", via água potável, fosse definida
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jun 2021 às 12:09

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 12:09

A escritora Naomi Wolf
A escritora Naomi Wolf Crédito: Reprodução/Instagram @directoysincensura
A americana Naomi Wolf, autora de "Vagina: Uma Biografia", foi banida do Twitter após publicar desinformação sobre vacinas e a pandemia.
Numa postagem recente na rede social, Wolf escreveu que a urina e as fezes de pessoas vacinadas deveriam ser separadas do esgoto geral "até que seu impacto em pessoas não vacinadas", via água potável, fosse definida.
A autora tem feito uma série de posicionamentos antivacina, contra o isolamento social e com desinformações.
Segundo o jornal britânico The Guardian, ela disse, no mês passado, a um comitê do Congresso americano, que os passaportes para vacinas "recriaram uma situação que é muito familiar para mim como estudante de história. Este foi o início de muitos, muitos genocídios."
Durante a crise sanitária, ela também afirmou que as vacinas são "a melhor maneira de mostrar respeito pelos profissionais de saúde se você é saudável e tem menos de 65 anos é socializar de forma sensata e se expor a uma carga viral baixa".

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A escritora lançou seu primeiro livro em 1991, "O Mito da Beleza", publicado no Brasil pela Rocco, que se tornou um best-seller.
Ali, ela evidenciava como o ideal de beleza feminina pode ser um controle social tão eficaz quanto a imagem da dona de casa. Wolf, então, se tornou uma referência da terceira onda feminista.

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