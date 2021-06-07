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Pedro Permuy

Pabllo Vittar usa look feito por estilista do ES na Parada LGBT de SP

O estilista Heberth Portilla já vestiu Anitta, Ludmilla e o ex-RBD Christian Chávez. Pabllo pediu look confortável para a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo 2021

Públicado em 

07 jun 2021 às 15:27
Pedro Permuy

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Pedro Permuy

A cantora Pabllo Vittar na Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo 2021, transmitida ao vivo pelo YouTube
A cantora Pabllo Vittar na Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo 2021, transmitida ao vivo pelo YouTube Crédito: Reprodução/YouTube ParadaSP
O look azul que Pabllo Vittar usou na live da 25ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, neste domingo (6), foi feito pelo estilista Heberth Portilla, de Vitória. A cantora só exigiu que o modelito fosse o mais confortável possível e pediu que as costuras fossem reforçadas.
Ele, que já criou outros looks da drag brasileira além de já ter vestido Anitta, Ludmilla e o ex-RBD Christian Cháves, diz que elaborou e confeccionou as peças em dois dias. No terceiro, já estava enviando o look para a artista.
“Eles me procuraram em uma quarta. Na quinta já estava pronto e na sexta enviei para eles. Sempre que ela pede as roupas daqui, elas têm que chegar o quanto antes nas mãos dela para ela experimentar, ver se não precisa de ajuste, mas deu tudo certo e ela adorou. Sei que ela e o João (stylist) são exigentes com o tecido, a modelagem, e já conheço o que funciona ou não para ela”, conta.
Heberth destaca que Pabllo também pediu que todo o modelito fosse feito naquele específico tom de azul, por uma combinação feita com a organização da Parada, e que as peças – um top e uma calça ciclista – foram feitas em neoprene e malha canelada.
“O look tinha que ser azul e ela também queria o short de cintura alta, como se fosse aquele modelo de ciclista, só que sem costura na frente. E os tecidos precisam ser especiais pelas coreografias que ela faz”, avalia.

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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