Pabllo Vittar usa look feito por estilista do ES na Parada LGBT de SP

A cantora Pabllo Vittar na Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo 2021, transmitida ao vivo pelo YouTube Crédito: Reprodução/YouTube ParadaSP

O look azul que Pabllo Vittar usou na live da 25ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, neste domingo (6), foi feito pelo estilista Heberth Portilla, de Vitória. A cantora só exigiu que o modelito fosse o mais confortável possível e pediu que as costuras fossem reforçadas.

Ele, que já criou outros looks da drag brasileira além de já ter vestido Anitta, Ludmilla e o ex-RBD Christian Cháves, diz que elaborou e confeccionou as peças em dois dias. No terceiro, já estava enviando o look para a artista.

“Eles me procuraram em uma quarta. Na quinta já estava pronto e na sexta enviei para eles. Sempre que ela pede as roupas daqui, elas têm que chegar o quanto antes nas mãos dela para ela experimentar, ver se não precisa de ajuste, mas deu tudo certo e ela adorou. Sei que ela e o João (stylist) são exigentes com o tecido, a modelagem, e já conheço o que funciona ou não para ela”, conta.

Heberth destaca que Pabllo também pediu que todo o modelito fosse feito naquele específico tom de azul, por uma combinação feita com a organização da Parada, e que as peças – um top e uma calça ciclista – foram feitas em neoprene e malha canelada.