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Disponível no Canadá

Twitter anuncia lançamento de novo serviço de assinatura mensal paga

A empresa disse que a versão gratuita vai continuar funcionando, mas o serviço dá aos usuários uma opção de acessar recursos mais avançados na plataforma
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 jun 2021 às 15:48

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 15:48

Twitter
Twitter tem novo formato para quem paga o serviço Crédito: Pixabay
O Twitter anunciou nesta quinta-feira, 3, que está lançando um novo serviço que prevê o pagamento de assinatura mensal pelos usuários, o Twitter Blue. Segundo comunicado da empresa, o lançamento ocorre nesta quinta no Canadá e na Austrália e a ideia é que se expanda para outros mercados nos próximos meses. O custo inicial do serviço será de 3,49 dólares canadenses (US$ 2,90) por mês e 4,49 dólares australianos (US$ 3,48) por mês, respectivamente.
Com a proposta, a empresa abre espaço para que os usuários organizem tweets salvos em pastas, definam um cronômetro de até 30 segundos para desfazer os tweets após o envio, além de oferecer um novo "Modo Leitor", que facilita a leitura de sequências de tweets conectados, as chamadas threads.
O Twitter disse que a versão gratuita do site vai continuar funcionando, mas o serviço dá aos usuários uma opção de acessar recursos mais avançados na utilização da plataforma.
"Esta oferta de assinatura visa simplesmente adicionar recursos aprimorados e complementares à experiência já existente do Twitter para aqueles que a desejam", disse a empresa.
A iniciativa é parte de um esforço da companhia para dobrar sua receita anual até 2023. Em fevereiro, a empresa afirmou que queria atingir pelo menos US$ 7,5 bilhões em receita anual até 2023, mais do que o dobro dos US$ 3,7 bilhões gerados no ano passado.
O Twitter também anunciou que planeja oferecer um plano de assinatura para criadores de conteúdo, chamado Super Follows, que visa permitir que as pessoas recebam pagamentos por itens compartilhados no site.

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